Legendäre Ausrüstung ist die stärkste in New World. In diesem Artikel möchten wir von MeinMMO euch erklären, wie ihr an die verschiedenen Rüstungen kommt.

Wie bekommt man legendäre Rüstung? Grundsätzlich gibt es 3 Wege, um an legendäre Rüstung zu kommen:

Über das Crafting

Über Quests

Über zufällige Drops

Wir stellen euch genau vor, was ihr für die verschiedenen Rüstungen tun müsst und welche Stats diese bieten. In diesem Guide findet ihr alle bisher bekannten Teile.

Wer sich nicht nur für legendäre Rüstung interessiert, findet hier weitere Guides zu den Legendarys:

Legendäre Rüstungen übers Crafting

Über das Crafting kommt ihr an die sogenannten Voidbent-Sets. Diese Sets gibt es jeweils in den Gewichtsklassen leicht, mittel und schwer.

Alle Sets setzen voraus, dass ihr den Skill Rüstungsschmied auf Stufe 200 und eine Schmiede auf Stufe 5 zur Verfügung habt.

Das leichte Set:

Für die Herstellung benötigt ihr jeweils:

Zwischen 6 und 26 Phönixgeflecht

Zwischen 2 und 8 Runenleder

1 Asmodeum

2 Ruinc Thread (dropped von Humanoiden der Stufe 45+)

1 Voidbent Ingot (Legendäres Artefakt, das ihr in einer Schmelze aus 1x Void Ore, 1x Void Essence und 10x Energiekern herstellen könnt)

4x Glimmerhaut

2x Blasenstoff

Das mittlere Set:

Für die Herstellung benötigt ihr jeweils:

Zwischen 6 und 26 Runenleder

Zwischen 2 und 8 Phönixgeflecht

1 Asmodeum

1 Voidbent Ingot (Legendäres Artefakt, das ihr in einer Schmelze aus 1x Void Ore, 1x Void Essence und 10x Energiekern herstellen könnt)

2 Infused Claw

4 Infused Fang

2 Narbenhaut

Das schwere Set:

Für die Herstellung benötigt ihr jeweils:

Zwischen 6 und 20 Asmodeum

Zwischen 2 und 4 Runenleder

Zwischen 1 und 4 Phönixgeflecht

2 Infused Fur

1 Voidbent Ingot (Legendäres Artefakt, das ihr in einer Schmelze aus 1x Void Ore, 1x Void Essence und 10x Energiekern herstellen könnt)

4x Tolvium

2x Zinnober

Legendäre Rüstung aus Quests

Über Quests kommt ihr, anders als beim Crafting oder Drops, an kein vollständiges Set. Stattdessen könnt ihr einzelne Teile über Quests bekommen.

Anmerkung: Wir prüfen gerade, ob die Fortuna Chestplate nur episch und nicht legendär ist. Wir passen den Abschnitt an, sobald wir das mit Sicherheit wissen.

Fortuna Chestplate: Bei dieser Rüstung handelt es sich um eine schwere Brustplatte mit dem Rüstwert 570. Dieses Rüstungsteil hat einer erhöhte Durability und Schadensreduzierung gegen Verderbte. Insgesamt ist das Rüstungsteil aber eher schwach.

Ihr bekommt es über die Quest “Ultimate Blight Defense”. Dafür müsst ihr den Boss “Alluvium Marl” besiegen. Der steht in der Expedition “Garten der Genesung”. Um an die Quest selbst zu kommen, müsst ihr eine ganze Reihe von Vorquests erledigen. Diese beginnen beim NPC Leyson Reese im Gebiet Bruchberg.

Legendäre Rüstung über Drops

Bei diesen Rüstungsgegenständen müsst ihr komplett auf euer Drop-Glück hoffen. Wir verraten, bei welchem Gegner ihr die Rüstung bekommt.

Die Harbinger-Sets: Hierbei handelt es sich um drei Sets, jeweils mit leichter, mittlerer und schwerer Rüstung. Viele Teile der Sets bekommt ihr bei den folgenden Bossen:

Black Alligator (Level 65) im Gebiet Brackwasser

Putris (Level 60) im Gebiet Brackwasser

Jasmine the Giver (Level 62) in Bruchberg

Die Bosse aus dem Dungeon Lazarus-Instrumentarium

Die Bosse aus dem Dungeon Garten der Genesung

Leicht:

Mittel:

Schwer:

Das Archemage-Set: Bei diesem Set handelt es sich um leichte Rüstung mit dem Fokus auf Konstitution, Fokus und Intelligenz. Ihr bekommt außerdem Resistenzen gegen Verderbte. Die Teile des Sets bekommt ihr unter anderem über die folgenden Bosse:

Fetidfang Ursine (Level 64) in Bruchberg

Nguyen the Taker (Level 62) in Bruchberg

Jasmine the Giver (Level 62) in Bruchberg

Die Bosse aus dem Dungeon Lazarus-Instrumentarium

Die Bosse aus dem Dungeon Garten der Genesung

Das Highwayman-Set: Bei diesem Set handelt es sich um mittlere Rüstung mit dem Fokus auf Konstitution, Geschick und Intelligenz. Ihr bekommt außerdem Resistenzen gegen Ancient Guardians. Die Teile des Sets bekommt ihr unter anderem über die folgenden Bosse:

Fetidfang Ursine (Level 64) in Bruchberg

Nguyen the Taker (Level 62) in Bruchberg

Jasmine the Giver (Level 62) in Bruchberg

Die Bosse aus dem Dungeon Lazarus-Instrumentarium

Die Bosse aus dem Dungeon Garten der Genesung

Das Fearless Spy-Set: Bei diesem Set handelt es sich um mittlere Rüstung mit dem Fokus auf Konstitution, Geschick und Intelligenz. Ihr bekommt außerdem Resistenzen gegen Verderbte. Die Teile des Sets bekommt ihr unter anderem über die folgenden Bosse:

Fetidfang Ursine (Level 64) in Bruchberg

Nguyen the Taker (Level 62) in Bruchberg

Jasmine the Giver (Level 62) in Bruchberg

Die Bosse aus dem Dungeon Lazarus-Instrumentarium

Die Bosse aus dem Dungeon Garten der Genesung

Das Corrupted Rage-Set: Bei diesem Set handelt es sich um schwere Rüstung mit dem Fokus auf Stärke und Konstitution. Ihr bekommt außerdem Resistenzen gegen Ancient Guardians. Die Teile des Sets bekommt ihr unter anderem über die folgenden Bosse:

Fetidfang Ursine (Level 64) in Bruchberg

Nguyen the Taker (Level 62) in Bruchberg

Jasmine the Giver (Level 62) in Bruchberg

Die Bosse aus dem Dungeon Lazarus-Instrumentarium

Die Bosse aus dem Dungeon Garten der Genesung











Das Avengig-Set: Bei diesem Set handelt es sich um schwere Rüstung mit dem Fokus auf Stärke und Konstitution. Ihr bekommt außerdem Resistenzen gegen Verderbte. Die Teile des Sets bekommt ihr unter anderem über die folgenden Bosse:

Fetidfang Ursine (Level 64) in Bruchberg

Nguyen the Taker (Level 62) in Bruchberg

Jasmine the Giver (Level 62) in Bruchberg

Die Bosse aus dem Dungeon Lazarus-Instrumentarium

Die Bosse aus dem Dungeon Garten der Genesung

Unholy Silence of the Ranger: Dieses mittlere Kopfteil bringt euch Geschick und Boni für bestimmte Bogenfertigkeiten. Ihr könnt es gedroppt bekommen, wenn ihr den Elite-Boss Myrkgard Priest (Level 65) im Bruchberg besiegt.

Burden of Despair of the Scholar: Dieses mittlere Kopfteil bringt euch Intelligenz und Boni für bestimmte Feuerstab-Fertigkeiten. Ihr könnt es gedroppt bekommen, wenn ihr den Elite-Boss Farley (Level 59) in Ebenmaß besiegt.

Protector’s Vindication of the Soldier: Dieses mittlere Kopfteil bringt euch Stärke und Boni für bestimmte Hammer-Fertigkeiten. Ihr könnt es gedroppt bekommen, wenn ihr den Boss Spriggan aus der Arena besiegt.

Malevolent Defender of the Sage: Dieses mittlere Kopfteil bringt euch Fokus und Boni für bestimmte Lebensstab-Fertigkeiten. Ihr könnt es gedroppt bekommen, wenn ihr den Elite-Boss Avarice (Level 66) in Brackwasser besiegt.

Carved Mask of the Ranger: Dieses mittlere Kopfteil bringt euch Geschick und Boni für bestimmte Gewehr-Fertigkeiten. Ihr könnt es gedroppt bekommen, wenn ihr den Elite-Boss The Siren’s Fist (Level 63) in Brackwasser besiegt.

Carved Mask of the Scholar: Dieses mittlere Kopfteil bringt euch Intelligenz und Boni für bestimmte Feuerstab-Fertigkeiten. Ihr könnt es gedroppt bekommen, wenn ihr den Elite-Boss The Siren’s Brute (Level 64) in Brackwasser besiegt.

Das Augur-Set: Dieses Set setzt auf leichte Rüstung. Im Fokus steht der Wert Intelligenz und die Reduzierung von Wiederaufladezeiten. Zudem bekommt ihr Resistenzen gegen Ancient Guardians.

Derzeit ist jedoch nicht bekannt, wo diese Items gedroppt werden. Allerdings scheinen auch hier die üblichen Bosse, etwa aus den beiden Endgame-Dungeons, am wahrscheinlichsten.

Was sagt ihr zu den legendären Rüstungen? Welche Sets gefallen euch und welche sind eher unnötig? Und habt ihr schon legendäre Ausrüstung gesammelt? Schreibt es gerne in die Kommentare.