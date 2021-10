Schmuck zählt in meisten MMOs zu der Ausrüstung dazu. Auch New World macht hier keine Ausnahme. Gute Zierde geben euch zusätzlich Attribute und passive Effekte. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Artikel, welche Monstern legendären Schmuck droppen lassen.

Welche Schmuckslots existieren in New World? Eure Charaktere können 3 verschiedene Schmuckstücke tragen. Diese müssen aber nach und nach mit Charakterlevel freigeschalten werden. Wir zeigen euch einer kurzen Übersicht die einzelnen Schmuckslots.

Halskette – ab Charakterlevel 1 tragbar

Ring – ab Charakterlevel 20

Ohrringe – ab Charakterlevel 40

Diese Monster droppen die Schmuckstücke

Wo ihr die Monster findet und welche Monster das sind, hat MeinMMO Autor Phuc-Thi Nguyen für euch, neben dem Artikel, in einem Video zusammengefasst:

Sind das alle Schmuck-Drops? Im Moment (Stand 18.10.2021) sind uns 3 Mini-Bosse auf der Map bekannt, die legendären Schmuck fallen lassen. Sobald wir neue entdecken, aktualisieren wir diese Übersicht für euch.

Legendäre Halskette – “Baal Kristall” Rüstwert: 490 mit Juwelenslot Werte: Geschick + 20 und 3 passive Effekte Level: 52 Ort: Grüne Verderbnis in Lichtholz – Empfohlen ab Level 41 Monster: Meldue, Soldat der Fäulnis Respawnzeit: 1- 2 Minuten



Werte – Fundort – Monster – Alles auf einen Blick

Legendäre Ohrringe – “Unrechtmäßige Errungenschaft” Rüstwert: 499 mit Juwelenslot Werte: Konstitution + 20 und 3 passive Effekte Level: 54 Ort: Grüne Verderbnis in Lichtholz – Empfohlen ab Level 51+ Monster: Vorarbeiter Harold Spawnzeit: 1 – 2 Minuten



Werte – Fundort – Monster – Alles auf einen Blick

Legendäre Ohrringe – Bitterwurzelschmuck Rüstwert: 465 mit Juwelenslot Werte: Geschick + 18 und 3 passive Effekte Level: 47 Ort: Grüne Verderbnis in Lichtholz – Empfohlen ab level 46+ Monster: Reizzahn Spawnzeit: 1 – 2 Minuten



Werte – Fundort – Monster – Alles auf einen Blick

Droppen auch andere Gegenstände außer Schmuck? Jeder dieser Monster lassen auch andere wertvolle Gegenstände fallen. So kann es der Fall sein, dass ihr auch eine der 133 Legendäre Waffen oder andere Epische Ausrüstung gedropt bekommt.

Wie hoch ist die Drop-Wahrscheinlichkeit? Wenn man sich in der New World Community umhört, sprechen die Spieler von einer 1 % – 3 % Droprate. Dies wurde noch nicht explizit getestet und auch andere Faktoren spielen eine Rolle. Nehmt also solche Zahlen nur als Schätzwert und nicht allzu ernst.

Seid ihr einer der glücklichen die bereits legendären Schmuck bekommen haben, oder kennt ihr andere Orte und wollt sie mit der Community teilen? Wir freuen uns auf eure Kommentare.

