New World: 7 Tipps und Tricks, die euch im Kampf helfen können

Das Kampfsystem des neuen MMORPGs New World ist ein großer Punkt, der von der Community regelmäßig diskutiert wird. Ob man nun damit zufrieden ist oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen, doch mit diesen Tipps und Tricks werdet ihr auf jeden Fall besser darin.



Was sind das für Tipps? Wir wollen euch in diesem Artikel ein paar Tipps und Tricks verraten, die sich ausschließlich mit dem Kampfsystem von New World befassen. Einige kennt ihr vielleicht schon, andere mögen neu für euch sein, aber alle sind sie sehr nützlich.

Vielleicht mogelt sich auch der ein oder andere Tipp in diese Aufzählung, der auch außerhalb des Kampfes nützlich ist, doch der Fokus soll es sein, dass ihr eure Gegner einfacher in den Boden stampfen könnt.

Warum diese Tipps? Das Kampfsystem von New World hat einige versteckte Stellschrauben, welche nicht sofort zu erkennen sind. Wenn ihr in der Vergangenheit schon die Betas gespielt habt, werden euch ein paar Dinge sicherlich geläufig sein, doch gerade für neue Spieler sind diese Hilfestellungen sehr nützlich.

Wenn ihr neu in New World seid, werdet ihr mit diesen Tipps und Tricks sicherlich das Kämpfen besser beherrschen und selbst wenn ihr schon ein Beta-Veteran seid, haben wir vielleicht trotzdem einen Tipp für euch, den ihr noch nicht kanntet. Weiterlesen lohnt sich also.

New World: 3 Builds für Einsteiger, die ideal fürs PvE und Leveln sind

1. Hit-Reset durch Fähigkeiten

Was ist das? Wenn ihr mit einer Nahkampfwaffe zu einem leichten oder einem schweren Schlag ausholt, dauert es nach dem Angriff eine kurze Zeit bis ihr erneut zuschlagen könnt. Diesen “Cooldown” zwischen euren Attacken könnt ihr unterbrechen, indem ihr eine Fähigkeit einsetzt.

Wie funktioniert das? Schlagt einen Gegner, nutzt dann direkt eine Fähigkeit und schlagt ihn erneut. So könnt ihr die kleine Verzögerung zwischen euren Angriffen umgehen und in einem langen Kampf für mehr Schaden pro Sekunde sorgen.

Was bringt das? Nicht nur könnt ihr auf Dauer mehr Schaden austeilen, auch im PvP könnt ihr damit für unvorhersehbare Manöver sorgen. Nach eurem Schlag geht euer Feind nämlich davon aus, dass da viel mehr Zeit vergehen müsste, bis ihr den nächsten schweren Schlag austeilen könnt. Mit diesem Trick ist das aber nicht der Fall.

2. Waffen wechseln macht euch schneller

Was ist das? Mit dem Wechseln der Waffe könnt ihr ebenfalls eine Animation abbrechen und somit schneller eine neue Tätigkeit vollführen. Besonders effektiv ist das bei der Ausweichrolle, die ihr mit leichter und mittlerer Rüstung durchführen könnt.

Wie funktioniert das? Wenn ihr eine Ausweichrolle nach vorne macht, hat euer Charakter beim Aufstehen eine kurze Verzögerung. Im Englischen spricht man hierbei von dem „Stagger Step“. Ihr könnt euch beim Aufstehen aus der Rolle also für kurze Zeit nicht bewegen.

Wechselt ihr aber eure Waffe oder steckt sie weg am Ende eurer Ausweichrolle, unterbrecht ihr damit die Animation und der lästige Stagger Step fällt weg. Ihr könnt dann also sofort weiter laufen und direkt die nächste Ausweichrolle hinterherlegen.

Was bringt das? Dieser Trick hilft euch tatsächlich nicht nur im Kampf, sondern auch in der normalen Umwelt, da ihr euch deutlich schneller fortbewegen könnt, wenn ihr diesen Stagger Step unterbrecht.

Das ist aber natürlich auch im Kampf sinnvoll, da ihr dadurch nicht so lange an eine Position gebunden seid, als würdet ihr normal ausweichen. Im Kampf solltet ihr jedoch aufpassen, dass ihr den Waffenwechsel auch sinnvoll abstimmt, denn ein abgebrochener Stagger Step nützt euch wenig mit einer Waffe, die alle Fähigkeit auf Cooldown hat.

Das Ausweichen spielt für viele der Tricks eine große Rolle

3. Garantiert kritische Treffer

Was ist das? Ein kritischer Treffer macht mehr Schaden. Das ist in den fast allen MMOs der Fall und so ist es auch in New World. Eure generelle Chance auf kritische Treffer lässt sich durch Attribute und verschiedene Werte im Spiel steigern.

Zwei Wege allerdings führen unabhängig von euren Attributen garantiert zu einem kritischen Treffer. Einer davon ist für Fernkampfwaffen und der andere für Nahkampfwaffen. Es gibt also immer eine Möglichkeit, euren Gegner ganz besonders fies zu erwischen.

Wie funktioniert das? Zuerst schauen wir auf die Fernkampfwaffen, denn hier ist der Trick eigentlich denkbar einfach – Ein Kopfschuss auf euren Gegner verursacht immer automatisch einen kritischen Treffer. Daher können wir euch hier nur den Tipp geben, immer auf die Köpfe zu klicken.

Bei Nahkampfwaffen ist das schon ein klein wenig komplizierter, und zwar treffen hier Schläge immer dann kritisch, wenn ihr euren Feind von Hinten erwischt. Dazu lässt sich ein weiterer Tipp geben, der sich um die Stuns im Spiel dreht.

Betäubt ihr einen Gegner wird der nächste Schlag auf ihn seine Betäubung wieder lösen. Ihr könnt also euren Feind betäuben, um ihn herumlaufen und ihn anschließend von Hinten kritisch erwischen.

Was bringt das? Nun die Antwort ist denkbar einfach sowie kurz – mehr Schaden. Wenn ihr euch außerdem darauf fokussiert diese Tricks öfter anzuwenden, konzentriert ihr euch automatisch auch mehr auf die Bewegungen eures Gegners, was euch eventuell auch an anderer Stelle wieder zugutekommen könnte.

4. Verbraucht nie eure gesamte Ausdauer

Was ist das? Wenn ihr eure gesamte Ausdauer in New World verbraucht und auf 0 landet, beginnt eine Phase der Ausdauerregeneration. Dann könnt ihr so lange keine Ausdauer verwenden, bis sie wieder voll ist.

Erreicht ihr den Wert 0 aber nicht, dann könnt ihr nach wie vor auf eure Ausdauer zurückgreifen und sie regeneriert sogar schneller, als wenn sie vorher komplett aufgebraucht wurde.

Ohne Ausdauer könnt ihr dem schweren Hammer kaum entkommen

Wie funktioniert das? Als Beispiel nehmen wir einmal die Ausweichrolle der leichten Rüstung. Sie verbraucht genau 50 Ausdauer von den 100, die ihr habt. Wenn ihr direkt zwei Ausweichrollen hintereinander macht, ist eure Ausdauer leer und ihr müsst einige Zeit warten, bis ihr erneut ausweichen könnt.

Wenn ihr aber auch nur eine Sekunde wartet, bevor ihr zu zweiten Rolle ansetzt, habt ihr 51 Ausdauer vor dem Sprung und 1 Ausdauer danach. Der Unterschied ist gravierend. Denn nicht nur regeneriert sich eure Ausdauer schneller, sondern wenn es ganz brenzlich wird, könnt ihr auf diese Weise sogar 3 Ausweichrollen hintereinander ausführen.

Ihr könnt nämlich immer ausweichen, solange ihr noch über Ausdauer verfügt, auch wenn es nur ein einziger Punkt ist. So könnt ihr mit einer Wartezeit von nur etwa einer Sekunde vor dem zweiten Ausweichen eine dritte Rolle aus eurem Ausdauervorrat herausholen.

Was bringt das? Schnellere Ausdauerregeneration hilft euch dabei, schneller durch die Welt zu kommen und im Kampf dabei flexibler agieren zu können. Sollte doch einmal die Situation kommen, in der ihr ganz dringend wegmüsst, ist die dritte Ausweichrolle ein tolles Ass im Ärmel.

5. Auf der Axt in den Nahkampf reiten

Was ist das? Zugegeben, der Name ist ein bisschen irreführend und es funktioniert auch mit anderen Waffen. Außerdem reitet ihr nicht wirklich auf der Axt, sondern mit der Axt, aber das ist Haarspalterei.

Wenn ihr direkt nach einer Ausweichrolle einen leichten Angriff mit einer Nahkampfwaffe vollführt, könnt ihr die Reichweite eurer Waffe erhöhen und sogar einige Meter über den Boden surfen bis ihr bei eurem Ziel seid. Das ist vor allem für schwere Waffen eine gute Erweiterung der Mobilität.

Die dicke Streitaxt sieht enorm gefährlich aus, vor allem wenn sie auf euch zu surft

Wie funktioniert das? Der Trick klappt ausschließlich mit Nahkampfwaffen und auch nur dann, wenn ihr dabei einen Gegner anvisieren könnt. Ohne Feind in unmittelbarer Nähe bringt euch der Tipp also nichts.

Ihr müsst euren Feind anvisieren, “auf ihn zu ausweichen” und während eurer Ausweichrolle einen leichten Angriff auf euren Gegner starten. Dieser leichte Angriff wird dann ausgeführt, sobald ihr aus der Ausweichrolle herauskommt. Das führt dazu, dass ihr die noch fehlende Distanz zum Gegner scheinbar auf dem Boden surfend überwindet.

Die Reichweite, in der dieser Trick funktioniert, ist dabei abhängig von der Waffe, die ihr benutzt. Besonders effektiv ist das bei dem großen Hammer und der Streitaxt, während es bei Beil und Rapier kaum einen nennenswerten Effekt hat.

Was bringt das? Vor allem für die schweren Waffen, also den Hammer und die Streitaxt, ist dieser Trick hilfreich, da sie euch wertvolle Mobilität bringen, die sonst Mangelware bei den großen Dingern ist.

Ihr könnt auf diese Weise mehrere Meter überwinden und habt keinerlei Nachteil durch das Vorgehen. Also worauf warten, nehmt eure Axt und surft drauf los.

Alle 11 Waffen von New World im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

6. Die Muskete und das Nachladen

Was ist das? Wer die Muskete schon einmal gespielt hat, erinnert sich sicher an das nervige Nachladen. Es gibt gleich mehrere Tricks, die hier gut mit der Muskete funktionieren und euch das Leben leichter machen und sogar für mehr Schaden sorgen können.

Die meisten befassen sich dabei mit dem Abbrechen von gewissen Animationen, wie es bereits bei den Ausweichrollen und Waffenwechsel-Tricks der Fall war. Doch das erklären wir euch hier einmal genauer.

Wie funktioniert das? Der erste Trick befasst sich mit der Fähigkeit „Taktisches Nachladen“. Habt ihr diesen passiven Skill gelernt, lädt eure Muskete automatisch nach, wenn ihr ausweicht. Das ist schon mal ganz cool, aber noch kein Trick.

Ein Trick wird dann daraus, wenn ihr wisst, dass ihr das Ausweichen mit einfachem Zielen abbrechen könnt, um dann direkt erneut zu feuern. Und es wird noch besser: wenn ihr die Zielen-Taste einfach gedrückt haltet, brecht ihr das Ausweichen sogar automatisch ab.

Ihr könnt also rechte Maustaste drücken, um zu zielen, dann schießen, ohne rechte Maustaste loszulassen und dann ausweichen. Wenn ihr dabei in keine Richtung drückt, weicht ihr automatisch nach hinten aus und bleibt dabei so ungefähr auf eurem Ziel. Ihr könnt dann recht einfach zwei Kopfschüsse direkt hintereinander landen.

Mit dem Trick erwischt ihr den Fiesling, bevor er bei euch ist

Es wird noch ein bisschen komplizierter, denn der Trick funktioniert auch, wenn ihr den Skill taktisches Nachladen noch nicht gelernt habt, es macht es lediglich ein wenig schwieriger. Ihr könnt nämlich auch die normale Nachlade-Animation durch einen Waffenwechsel abbrechen.

Wenn ihr also feuert, eure Waffe wechselt, einen Angriff mit eurer anderen Waffe macht und anschließend wieder zurückwechselt, ist eure Muskete erneut feuerbereit. Kommt ihr dann noch dazu, dieses Wissen mit dem taktischen Nachladen zu kombinieren, wird es richtig wild.

Eine mögliche Kombination könnte so aussehen: Ihr schießt mit der Muskete, benutzt den Zielen-Trick des taktischen Nachladens, um direkt erneut zu schießen, wechselt eure Waffe, um eurem Gegner beispielsweise einen Speer ins Gesicht zu werfen, wechselt erneut auf die Muskete und schießt wieder.

Einen kleinen Bonustrick gibts noch, der sowohl mit Muskete als auch mit dem Bogen funktioniert. Wenn ihr diese Waffen aus der Hüfte abfeuert, also ohne mit Rechtsklick zu zielen, lauft ihr danach für kurze Zeit langsamer. Ausweichen hebt diesen Status für beide Waffen auf.

Was bringt das? Die Möglichkeit, diese Nachladeanimationen geschickt zu unterbrechen eröffnen ganz neue Ideen für Kombos und können enorm sinnvoll in einem Build sein, der viel mit Fernkampf funktioniert. Die sonst eher langsame Muskete kann somit viel mehr reißen, bevor euer Gegner bei euch ist.

Es ist sicherlich ein wenig schwierig sich an die Abfolge der nötigen Klicks zu gewöhnen und unterscheidet sich von eurer normalen Intuition im Kampf, es kann sich aber definitiv lohnen.

So werdet ihr in New World zum Magier mit Flächenzaubern

7. Schneller zaubern dank der Ausweichrolle

Was ist das? Erneut spielt die Ausweichrolle eine tragende Rolle (tut mir leid, der musste sein). Indem ihr eine Animation abbrecht und ausweicht, erhaltet ihr für kurze Zeit einen Bonus auf eure Angriffsgeschwindigkeit.

Es ist noch nicht klar, ob es sich bei dem Trick um einen Bug in der Beta handelte ober, ob es gewollt so funktioniert.

Wie funktioniert das? Nachdem ihr einen leichten Angriff mit dem Stab oder dem Eishandschuh ausgeführt habt, lauft ihr langsamer. Das gleiche Phänomen wie bei dem Bogen und der Muskete. Ähnlich gleich sollte euer Verhalten nun ausfallen: die Ausweichrolle muss her.

Das sorgt bei Bogen und Muskete dafür, dass ihr wieder normal laufen könnt. Bei den Magiewaffen bewirkt es allerdings, dass ihr für kurze Zeit sehr viel schneller leichte Angriffe durchführen könnt.

Das funktioniert nicht bei Nahkampfwaffen und auch nicht bei schweren Angriffen. Mit der Mischung aus mittlerer Rüstung und der Ausweichrolle kriegt ihr durch diesen Trick aber einen ordentlichen Boost was euren Schaden pro Sekunde angeht.

Was bringt das? Durch die Erhöhung des Feuertempos verbessert sich logischerweise auch euer Schaden pro Sekunde. Ihr könnt das also gut nutzen, um etwas stärkere Gegner schon zu töten, bevor sie euch erreichen.

Auch anderen Spielern im PvP könnt ihr damit sehr schnell einheizen. Es ist aber noch nicht klar, ob es sich hierbei nicht nur um einen Bug handelt, der bald gefixt werden könnte.

Das waren unsere Tricks für das Kämpfen in New World. Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks, die man vielleicht übersehen könnte? Kanntet ihr unsere Tricks schon? Und wenn nicht, welche waren neu für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Alle Guides und Tipps für New World haben für euch auch im Überblick.