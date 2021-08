So werdet ihr in New World zum Magier mit Flächenzaubern

Das MMORPG New World bietet euch verschiedene Waffen zum Kämpfen an. Wenn euch Hämmer und Musketen aber zu “normal” sind, dann könnt ihr euch den arkanen Künsten verschreiben und als mächtiger Magier eure Gegner mit Feuer und Eis drangsalieren. Wir verraten euch, wie ihr als Magier effektiv eure Flächenzauber einsetzt.

Worum geht es hier? Wenn ihr in New World magische Fähigkeiten nutzen wollt, dann müsst ihr auf den Feuerstab oder die Eisstulpen zurückgreifen. Beide Waffen besitzen bestimmte Fertigkeiten, mit denen ihr mächtige Flächenzauber nutzen könnt. Wir stellen euch hier ein Build vor, mit dem ihr mehrere Gegner auf einmal besiegen könnt.

Wie verteile ich die Attribute? Für Magier ist vor allen anderen Attributen erstmal die Intelligenz wichtig, da ihr mit ihr eure Zauber verbessert und sie stärker macht. Aber ihr solltet euch auf sie konzentrieren und solltet auch einige Punkte in Konstitution und Konzentration stecken. Konstitution erhöht eure Lebenspunkte und Konzentration beeinflusst eure Manaregeneration.

So nutzt ihr den Feuerstab für Flächenzauber

Was ist der Feuerstab? Der Feuerstab gilt als eine der mächtigsten Waffen in New World und ist deswegen nicht umsonst in der Waffen-Tier-Liste, über die wir berichtet haben, im PvE und PvP in der höchsten Kategorie gelandet. Wir benutzen hier die beiden Fähigkeitsbäume Flammenbeschwörung und Pyromane.

Welche Fähigkeiten nutze ich beim Feuerstab?

Meteoritenschauer: Wirkt einen Zauber, der Meteoriten herabregnen lässt. Bewirkt 34,0 % Waffenschaden beim Einschlag und zusätzliche 20,0 % Waffenschaden, für jede Sekunde, die das Ziel im Bereich bleibt.

Flammenwerfer: Erschafft einen Flammenstrahl von der Spitze des Stabs aus, der 34,0 % Waffenschaden pro Sekunde verursacht. Jeder Treffer setzt Feinde in Brand und verursacht 3,0 % Waffenschaden pro Sekunde über 6s.

Einäscherung: Verursacht eine flammende Explosion für 130,0 % Waffenschaden und schleudert alle Feinde 3,0 m zurück. Setzt Feinde in Brand und verursacht 3,0 % Waffenschaden pro Sekunde über 6s.

So sieht eine der möglichen Skillungen beim Feuerstab aus (via. New World Fans)

So nutzt ihr die Eisstulpen für Flächenzauber

Was sind die Eisstulpen? Die Eisstulpen sind die zweite Waffe in New World, mit der ihr offensive Zauber wirken könnt. Von den beiden Fähigkeitsbäumen Eissturm und Baumeister nutzen wir hier nur Eissturm. Der Fähigkeitsbaum sorgt für AoE-Schaden und schränkt die Bewegung der Gegner ein.

Welche Fähigkeiten nutze ich bei den Eisstulpen?

Eisstacheln: Verursacht eine Spur aus Eisstacheln in gerader Linie ausgehend vom Spieler für 8 m und verursacht 56,0 % Waffenschaden. Die Spur endet in einem mächtigen Stachel, der 157,0 % Waffenschaden verursacht und Gegner zurückwirft. Durch Drücken der linken Maustaste könnt ihr die Spur früher beenden.

Eissturm: Verursacht 17,0 % Waffenschaden alle 0,25s und verlangsamt Ziele in einem 5 m Radius um das gefrorene Gebiet. 25 % Verlangsamung, 20 m Reichweite und 5s Dauer.

Eiswind: Eine Säule aus frierenden Winden, die Spieler 5 m zurückwirft und mit jedem Treffer 16,0 % Waffenschaden verursacht. Die Reichweite ist 7 m, wobei die letzten 2 m einen erhöhten Schaden um 20,0 % verursachen und Gegner nicht zurückwerfen.

So sieht eine der möglichen Skillungen bei den Eisstulpen aus (via. New World Fans)

Neben diesen Skillungen gibt es natürlich auch noch Weitere, die ebenfalls gut geeignet sind, um euren Feinden als Magier das Fürchten zu lehren. Außerdem kann sich bis zum Release und in der Zeit danach noch einiges ändern.

Habt ihr Erfahrungen als Magier in New World sammeln können und seid ihr von den Möglichkeiten begeistert? Oder findet ihr den Feuerstab und die Eisstulpen eher nicht so gut? Lasst uns gerne an euren Erfahrungen Teil haben und schreibt es uns in die Kommentare.

Nach dem Ende der Beta hat sich MeinMMO-Redakteur Mark Sellner angeschaut, was bis zum Release von New World noch verbessert werden muss.