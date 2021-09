New World Level Guide: So kommt ihr am schnellsten auf Stufe 20

Wie man im neuen MMORPG New World am schnellsten und effektivsten leveln kann, wurde oft diskutiert. Der reddit-user extce hat sich dieser Frage nun angenommen und verrät, wie man am schnellsten auf Stufe 20 kommt.

Was wurde gepostet? In den beiden Betas zu New World hatten zahlreiche Menschen bereits die Gelegenheit, das Spiel ohne Grenzen und mit seinem kompletten Inhalt anzuspielen. Eine Frage beschäftigt dabei viele – wie levelt man eigentlich am schnellsten?

Wenn man nicht gerade einen Exploit benutzt und in wenigen Stunden das maximale Level erreicht, ist diese Frage mehr als berechtigt. Reddit-user extce hat sich dieser angenommen und einen Guide veröffentlicht, der euch genau zeigt, was ihr tun müsst, um am schnellsten bis Stufe 20.

Für wen ist das gedacht? Ein solcher Guide richtet sich vor allem an die Spieler, die schnell in das Endgame wollen und solche, für die das Early-Game in MMORPGs doch recht langweilig ist.

Menschen, die kompetitiv spielen möchten und das Rennen um die ersten Plätze als Max-Level-Charakter gewinnen möchten, können den Plan natürlich noch weiter austüfteln, sofern möglich. Aber auch wenn ihr beim Spielen merkt, dass euch das Aufleveln doch irgendwie zu langsam geht, könnt ihr an einigen Stellen diesen Guide zur Hilfe nehmen.

So schnell wie möglich auf Stufe 20 – So geht’s

Wie funktioniert der Guide? Die Vorlage von extce (via reddit) gibt euch immer einen Levelbereich vor, in dem ihr gewisse Dinge tun solltet, damit ihr am schnellsten durch diese Stufen kommt. Wir halten uns an dieses Schema, fassen zusammen und übersetzen für euch auf Deutsch.

Stufe 1 bis 5:

Überspringt das Tutorial mithilfe des Menüs. Wenn ihr einen Level für euer Schwert haben wollt, rennt bis zu dem Gegner mit Schild und tötet diesen, bevor ihr überspringt

Sammelt schnellstmöglich 5 Büsche und 5 Feuersteine und craftet euch daraus jedes Werkzeug aus Feuerstein jeweils ein mal an einem Lagerfeuepr

Ansonsten folgt ihr der Hauptstory

Allgemeiner Tipp für den Start: Absichtlich sterben oder im Wasser ertrinken, um zum Lagerfeuer zurückzukommen, geht meistens schneller als laufen

Stufe 5 bis 10:

Sammelt Pflanzen ein, wenn ihr sie seht, damit ihr damit Heiltränke herstellen könnt

Rüstet eine zweite Waffe aus, sobald ihr Stufe 5 erreicht. Durch das Abbrechen von Animationen mit dem Waffenwechsel könnt ihr euch schneller fortbewegen

Nehmt Tagebuchseiten unbedingt mit, wenn ihr über sie stolpert. Sie geben einiges an Erfahrung

Stellt sicher, dass ihr die folgenden Ressourcen besitzt, bevor ihr in die Stadt kommt, ansonsten könnt ihr sie auch während der Trüffel-Quest abbauen: 40 Steine 24 rohes Leder 1 Feuerstein 45 Holz 90 Eisenerz (optional, wird für Eisen-Werkzeuge genutzt)

Folgt dann weiter der Hauptstory

Nehmt die Aufgaben des schwarzen Brettes ruhig an, erledigt sie aber nur, wenn sie auf eurem Weg liegen

Melkt die Kuh, um leichte Rationen herzustellen und den Essens-Buff aufrechtzuerhalten

Sucht euch bei der Wolfshöhle eine Gruppe, damit die Kills geteilt werden und ihr somit die Quest schneller abschließen könnt

Akzeptiert alle 3 Fraktions-Quests und schließt die ab, die am nächsten an eurer Position ist. Schließt die anderen beiden nur ab, wenn sie auf dem Weg der Hauptstory liegen

Levelt Erntearbeit bis Stufe 30 während ihr unterwegs seid

Baut Eisen ab, wenn ihr es seht, da ihr Schürfen auf Stufe 10 benötigt

Ihr solltet kräftig eure Spitzhacke schwingen, da ihr den Life-Skill auf Stufe 10 benötigt

Stufe 10 bis 20:

Sammelt 6 Blütenkappenwedel und 6 Flusskresse, sobald ihr Erntearbeit auf Stufe 30 habt. Davon stellt ihr 3 Verderbnistinkturen her und behaltet die restlichen 3 Rohmaterialien für später, wenn sie auch Laufzeit ersparen können

Wenn ihr nicht im Immerfall gestartet seid, lauft nun nach Immerfall um es als Schnellreisepunkt freizuschalten, schaltet alle Schnellreisepunkte auf dem Weg ebenfalls frei

Nehmt immer alle Neben- und Fraktionsquests an, wenn ihr in eine neue Stadt kommt. Erledigt diese aber nur, wenn euch die Hauptquest sowieso an ihnen vorbeischickt, das spart erneut Reisezeit

Gebt eure Gebietspunkte immer für mehr Erfahrung aus, zumindest in Immerfall und Windkreis

Legt eine Priorisierung auf Fraktionsquests, da diese die beste Ausrüstung geben, macht dafür aber nicht allzu große Umwege

Allgemeiner Tipp: Elite Zonen und PvP sind der schnellste Weg eure Waffen zu leveln, während Verderbnisportale der effizienteste Weg sind, um Azoth zu sammeln, sobald ihr den Stab habt.

Die 3 Fraktionen in New World geben euch Quests und gute Ausrüstung

Das Abschließen der meisten Nebenquests und der Hauptquest bis zur Amrhein Ausgrabung sollte euch ungefähr auf Stufe 20 bringen. Die Expedition ist auf Stufe 20 bereits machbar, aber sehr schwer. Ihr benötigt dafür eine gute Gruppe und eine Zusammensetzung aus Heiler, Tank und 3 DPS-Spielern

Sammelt Quests, die in der Amrhein-Ausgrabung spielen und gebt sie ab, die bringen eine Menge Erfahrung

Nach Stufe 20: Die Level 20 bis 24 gehen relativ langsam in den Startgebieten. Ein allgemeiner Tipp, den wir euch geben können, ist es, alle Quests anzunehmen und die Wege kurz zu halten, indem ihr sie mit den Stadt-Missionen des schwarzen Brettes abschließt.

Fahrt bis Stufe 24 nicht mit der Hauptstory fort, weil ihr ab Stufe 24 im Areal der Hauptgeschichte neue Nebenquests annehmen könnt und ihr dann nur ein mal laufen müsst.

Das sind alle Tipps, die wir euch geben können, um schnellstmöglich Stufe 20 zu erreichen. Habt ihr noch welche? Oder sogar Verbesserungsmöglichkeiten für den Guide? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

