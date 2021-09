New World: So stellt ihr den Lebensstab her, den ihr als Heiler braucht

Um im neuen MMORPG New World ein effektiver Heiler zu sein, braucht ihr eine ganz bestimmte Waffe. Da es keine Klassen im Spiel gibt, bestimmt eure Waffe nämlich was ihr tun könnt und was eben nicht. Außerdem müsst ihr eure Waffe erst leveln, um Skills mit ihr freizuschalten. Also fragt ihr euch zurecht: Wie stelle ich einen Lebensstab in New World her?

Was ist der Lebensstab? Der Lebensstab ist eine von drei magischen Waffen in New World, die mit dem Attribut Intelligenz skalieren. Im Gegensatz zum Feuerstab und den Eisstulpen ist der Lebensstab aber der einzige, der sich komplett auf Support konzentriert.

Der Lebensstab bietet euch die Möglichkeit, zwischen Heilung und Beschützer zu wählen und damit euch selbst und eure Verbündeten zu unterstützen. Gerade für den Anfang können wir euch empfehlen, auf Schwert und Lebensstab zu setzen.

New World: 3 Builds für Einsteiger, die ideal fürs PvE und Leveln sind

Wie stellt ihr den Lebensstab her? Um einen solchen Stab herzustellen, müsst ihr eine Siedlung der Stufe 2 finden. Es ist nötig, dass das Arkanum Archiv der Siedlung, erkennbar durch das Kreissymbol auf der Karte, ebenfalls auf Stufe 2 ist. Das wird benötigt, um magische Waffen herzustellen.

Danach müsst ihr nur mit dem Arkanum Archiv interagieren und könnt einen Lebensstab herstellen, wenn ihr die passenden Materialien dafür habt. Erscheint der Stab nicht in eurer Auswahlliste, ist die notwendige Stufe 2 des Archivs nicht erreicht.

Um einen Lebensstab aus Eisen für den Anfang herzustellen, benötigt ihr folgende Rohmaterialien:

12 Eisenbarren (Erhalten durch das Schmelzen von Eisenerz im Schmelzofen)

5 Raues Leder (Erhalten durch das Gerben von Leder an der Gerberei)

6 Lebenspartikel (Erhalten durch das Ernten Lebensblüten)

So könnt ihr den Lebensstab herstellen

Wie bekomme ich Lebenspartikel? Besonders die Lebenspartikel können euch am Anfang vor eine Herausforderung stellen. Um sie zu ernten, benötigt ihr den Life-Skill Erntearbeit auf Stufe 30. Diesen könnt ihr leveln, indem ihr Pflanzen aller Art aberntet.

Ist er erstmal auf Stufe 30 erlaubt euch das MMORPG, magische Pflanzen abzubauen. Konzentriert euch dabei auf die großen und weiß leuchtenden, das sind die Lebensblüten, die euch die passenden Rohstoffe für den Lebensstab bescheren.

So sehen die Pflanzen aus, die ihr benötigt

Der Lebensstab ist auch für Solo-Spieler spannend

Warum ist der Lebensstab gut für den Anfang? Gerade im Early-Game ist der Lebensstab optimal für euch, da er euch das Kämpfen um ein Vielfaches erleichtert. Ihr könnt euch heilen und selbst verstärken und bereits auf Entfernung ein wenig Schaden zufügen, bevor der Gegner bei euch ankommt.

Wenn der Feind bei euch angelangt ist, könnt ihr die Fähigkeit „Heiliger Boden“ ausspielen. Diese legt ein Feld vor euch, welches Lebensraub auslöst für alle, die in dem Feld stehen. Wechselt ihr also auf eure Zweitwaffe und haut damit zu, heilt ihr euch, obwohl ihr den Stab nicht mehr in der Hand habt.

Außerdem könnt ihr durch die Heilung und den Lebensraub viel Essen und Heiltränke sparen.

Welche Skills solltet ihr nutzen? Die ersten Fähigkeitspunkte solltet ihr in den Beschützer-Baum des Lebensstabs setzen und die Skills „Schutzsphäre“ und „Leuchtfeuer“ freischalten. Ungefähr auf Waffenstufe 6 könnt ihr dann den letzten Skill im Heilung-Baum holen, und zwar „Heiliger Boden“.

Wenn ihr häufiger solo unterwegs seid, müsst ihr die letzten Skills der Bäume nicht freischalten, da diese sich darauf konzentrieren eure Gruppe zu unterstützen. Ihr könnt euch also mehr auf die passiven Verbesserungen eurer vorhandenen Fähigkeiten konzentrieren, was euch bereits relativ früh sehr stark macht.

Unter anderem könnt ihr „Berührung des Beschützers“ lernen, um weniger Schaden zu erleiden, wenn ihr angreift oder mit „Balance“ schneller weglaufen, wenn ihr unter 50 % Leben fallt. Der Lebensstab macht euch euer Leben in New World also gerade am Anfang um einiges leichter.

Einer von 10 Tipps zu New World, die ich gerne früher gewusst hätte, zeigt euch, wie ihr euch schneller mit dem Lebensstab fortbewegen könnt.