New World startet offene Beta – Welche Waffen werdet ihr spielen?

Am 9. September hat das MMO New World seine offene Beta gestartet, bei der ihr die Features des Spiels testen könnt. Eine der wichtigsten davon ist das Kampfsystem. Welche Waffen haben euch am meisten gefallen?

So funktioniert das Waffensystem von New World: Das Kampfsystem von New World unterscheidet sich stark von klassischen MMORPGs wie WoW oder FFXIV. Es ist Action-orientiert und ihr müsst euch im Kampf richtig positionieren, eure Angriffe zielen und den Gegnern ausweichen, wenn ihr siegreich sein wollt.

Um gegen eure Feinde zu bestehen, bekommt ihr vom Spiel eine Auswahl aus insgesamt 11 Waffen, von denen ihr 2 gleichzeitig dabei haben könnt. Diese Waffen bestimmen über euren Spielstil und darüber, welche Fähigkeiten ihr im Kampf einsetzen könnt. Entsprechend haben sie einen großen Einfluss darauf, wie sich New World für euch im Kampf anfühlt.

Manche Waffen-Kombinationen eignen sich eher für eine defensive Spielweise, während man mit anderen viel Schaden austeilen kann und als DD unterwegs ist.

Diese Waffen könnt ihr wählen: Während der offenen Beta könnt ihr die verschiedenen Waffen nach Lust und Laune testen und euch entscheiden, welche davon euch am meisten zusagen. Zur Auswahl stehen euch folgende Waffentypen:

Schwert und Schild – Nahkampf, eher defensiv

Rapier – Nahkampf, viel Schaden

Streitaxt – Nahkampf, viel Schaden

Kriegshammer – Nahkampf, viel CC

Beil – Nah- und Fernkampf, viel Schaden

Speer – Nah- und Fernkampf, Schaden und CC

Bogen – Fernkampf, viel Schaden

Muskete – Fernkampf, viel Schaden

Feuerstab – Fernkampf mit Magie, viel Schaden

Lebensstab – Fernkampf mit Magie, Schaden und Heilung

Eisstulpen – Fernkampf mit Magie, CC und Support

Ihr könnt also zum Beispiel mit einem Bogen und einem Rapier in den Kampf ziehen und die Gegner erst aus der Entfernung überfallen, um danach in den Nahkampf zu gehen. Oder ihr könnt mit dem Lebensstab euch selbst und eure Verbündeten unterstützen.

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr angeben, welche Waffen euch während der Beta bis jetzt am meisten Spaß gemacht haben und welche ihr nach dem Release spielen werdet.

Da man in New World zwei Waffen bei sich tragen kann, könnt ihr auch in der Umfrage zwei von ihnen auswählen. Die Wahl kann aber nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Dann erzählt mal: Für welche Waffen habt ihr euch entschieden? Warum gerade die Waffen und keine anderen? Habt ihr lange rumprobieren müssen oder wusstet ihr sofort, welche ihr spielen werdet? Wisst ihr schon welche Builds ihr verwenden werdet?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Testen der Open Beta.

New World fixt für Open Beta mehr als 100 Bugs und macht Bosse stärker – Patch Notes