New World: Anmeldung zur Open Beta ist live – So startet ihr den Download auf Steam

Am 9. September startet die Open Beta zu New World. Der Download vom Client ist schon jetzt gestartet. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige.

Wann beginnt die Open Beta? Die Beta startet morgen, am 9. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie kann ich an der Beta teilnehmen? Dazu müsst ihr auf Steam lediglich den Zugriff anfordern. Das kann jeder Besitzer eines Steam-Accounts und es ist auch kein Beta-Key nötig.



Besucht einfach New World auf Steam und drückt dort auf den entsprechenden Button.





Wann beginnt der Preload? Aktuell ist der Preload zur Open Beta noch nicht gestartet. Zwischen der Anforderung des Zugriffs und dem Start der Beta sollt ihr über euren Zugriff informiert werden. Dann könnt ihr den Download starten.



Bei der Open Beta handelt es sich um einen komplett neuen Clienten, der nichts mit der Closed Beta oder der späteren Release-Version zu tun hat.

Wie groß ist der Download? Ihr benötigt voraussichtlich rund 38 Gigabyte Speicher, um den Beta-Client zu New World herunterzuladen.

Bietet die Open Beta neue Inhalte? Nein, die Beta ist vor allem dazu gedacht, die Server zu stressen und möglichst vielen Leuten Zugriff auf das Spiel zu gewähren. Die Beta ist also ideal um herauszufinden, ob ihr New World zu Release kaufen möchtet oder nicht.

Was bietet die Open Beta? Im Grunde alles, was es auch zu Release gibt, darunter das Leveln bis Stufe 60, drei Fraktionen, verschiedene PvE-Inhalte wie Welt-Events und Dungeons und natürlich optionales PvP in der offenen Welt und die Schlachten um Festungen.



Wird es Server-Probleme und Warteschlangen geben? Möglicherweise. Zur Closed Beta waren stundenlange Warteschlangen an der Tagesordnung. Zudem gab es fast täglich eine Wartung an den Servern. Amazon hat jedoch an den Servern gearbeitet, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Darf die Beta gestreamt werden? Ja, jeder kann an dem Test teilnehmen und es gibt keine Verschwiegenheitsvereinbahrung (NDA).

Wird der Fortschritt der Beta ins fertige Spiel übernommen? Nein, alles, was ihr in der Open Beta erspielt bleibt auch in der Beta. Zu Release starten alle Spieler bei 0.

Kann ich die Beta zu New World auf Deutsch spielen? Ja, die Beta unterstützt neben Deutsch und Englisch auch die Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch und brasilianisches Portugiesisch.