New World startet am 9. September eine offene Beta, an der jeder Spieler über Steam teilnehmen kann. Wir von MeinMMO verraten, was ihr unbedingt tun solltet, um einen guten Eindruck vom neuen MMO zu bekommen.

Was ist das für eine Beta? Vom 9. September um 16:00 Uhr unserer Zeit bis zum 13. September um 8:59 Uhr findet die offene Beta statt. An der kann jeder Spieler teilnehmen. Ihr müsst nur die Steam-Seite von New World besuchen und euch dort für die Beta eintragen. Dieses Eintragen wird ab heute, dem 8. September um 16:00 Uhr möglich sein.

In der Open Beta könnt ihr alle Inhalte erleben, die auch zu Release im Spiel sein werden. Wir von MeinMMO empfehlen euch 5 Dinge, die ihr unbedingt während der Beta auszuprobieren solltet. Vor allem, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr New World zu Release kaufen sollt oder nicht.

Wer generell nach Guides oder Anfänger-Tipps zu New World sucht, wird hier fündig: New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht.

Die verschiedenen Waffen und Rüstungen ausprobieren

Warum sollte ich in der Ausrüstung variieren? New World verzichtet auf Klassen und bietet euch stattdessen 11 verschiedene Waffen und Rüstungen in verschiedenen Gewichtsklassen an. Diese Ausrüstungsgegenstände nehmen starken Einfluss auf euren Spielstil:

Bei den Waffen habt ihr die Wahl aus Nahkampf, Fernkampf und Zauberwaffen. Je nach Waffe verändert sich die Art, wie ihr spielt

Das Gewicht der Ausrüstung nimmt Einfluss auf eure Ausweichrolle und eure Sprintfähigkeiten. Je schwerer die Rüstung, desto träger seid ihr. Schwere Rüstung wiederum fängt mehr Schaden ab, wenn ihr getroffen werdet.

Die Waffen und Rüstungen werden zudem mit den Attributen kombiniert. Die könnt ihr bis Stufe 20 jedoch kostenlos zurücksetzen.

Ähnlich wie bei Klassen kann es jedoch sein, dass euch eine bestimmte Waffe und ein bestimmter Rüstungsstil zusagt, während sich eine andere Kombination grauenhaft für euch anfühlt. Jedoch müsst ihr in New World keinen neuen Charakter leveln, um euren Spielstil zu verändern, sondern könnt ganz leicht zwischen den Waffen und Rüstungen wechseln.

Jede Waffe spielt sich anders und auch eure Rüstung nimmt Einfluss auf euren Spielstil.

Welche Waffen gibt es? New World bietet euch 11 verschiedene Waffen:

Schwert und Schild

Rapier

Streitaxt

Kriegshammer

Beil

Speer

Bogen

Muskete

Feuerstab

Lebensstab

Eisstulpen

Alle könnt ihr theoretisch vom Start weg nutzen, wobei ihr sie erstmal finden oder über das Crafting herstellen müsst.

Weitere Details zu den Waffen und erste Anfänger-Builds haben wir hier gesammelt:

Das Crafting-System antesten

Warum sollte ich das Crafting testen? Das Crafting spielt in New World eine wichtige Rolle. Hierüber lassen sich nicht nur neue und sinnvolle Items zum Leveln herstellen, sondern auch das Endgame dreht sich darum.

Denn mithilfe des Craftings könnt ihr die legendären und damit besten Ausrüstungsgegenstände herstellen, die es in New World gibt. Diese Herstellung ist jedoch mit viel Aufwand und auch etwas Glück verbunden, denn einige Elemente haben ein Zufallsprinzip.

Wer New World bis ins Endgame spielen möchte, sollte sich also mit dem Crafting vertraut machen. Wie genau das funktioniert, verraten wir hier: So funktioniert das Crafting in New World, über das ihr an die beste Ausrüstung im Spiel kommt.

Die Welt erkunden

Warum sollte ich die Welt erkunden? New World hat eine wunderschöne und abwechslungsreiche Spielwelt. Diese überzeugt vor allem durch die verschiedenen Biome und Farben, die damit einhergehen. Es gibt:

Wiesen

Wälder

Sümpfe

Berge

Eislandschaften

Einöden

Ein Wüsten-Gebiet, das durch einen Bug gefunden wurde und wohl irgendwann nach Release ins Spiel kommen wird

Lasst euch von den wunderschönen Landschaften in New World nicht ablenken. In der Wildnis lauern tödliche Gefahren!

Neben der Optik spielen aber auch ganz andere Aspekte eine wichtige Rolle. So findet ihr in der offenen Welt immer wieder Events, in denen ihr gegen die Verderbten kämpfen könnt, versteckte Schnellreise-Punkte oder sogenannte Points of Interest.

Dabei handelt es sich um besondere Orte, an denen oftmals schwere Gegner oder anderweitige Herausforderungen auf euch warten.

Die Welt von New World weckt also den Entdeckergeist und es kann auch Spaß machen, einfach mal nicht den Quests zu folgen, sondern sich auf eine Erkundungstour zu begeben.

Eine Fraktion wählen

Warum sollte ich eine Fraktion wählen? New World bietet euch 3 Fraktionen, die sich im PvP bekämpfen. Doch das PvP in der offenen Welt ist optional. Trotzdem solltet ihr eine Fraktion beitreten, um:

Euch einer Gilde (Kompanie) anzuschließen

Neue Quests und Belohnungen über das Fraktionsboard freizuschalten

Um Festungen in der offenen Welt zu kämpfen

Später mit Level 50 an den Eroberungskriegen teilzunehmen (was in der Open Beta nur mit viel Zeitinvestment möglich wäre)

Einmal einer Fraktion beigetreten, könnt ihr diese nur alle 120 Tage wechseln. Darum lohnt es sich schon jetzt in der Beta eine Fraktion anzutesten und sich dann zu Release möglicherweise nochmal umzuentscheiden. Abgesehen vom PvP-Aspekt sind die Vorteile der Fraktionen rein optisch.

Die 3 Fraktionen in New World.

Diese Fraktionen gibt es:

Die Marodeure erinnern ein wenig an Piraten. Sie lieben Freiheit mehr als Macht, sie sind stark und sie legen Wert auf viel verursachten Schaden.

Das Bündnis erinnert an Kreuzritter. Sie sind gepanzerte Kämpfer, die gegen das Böse auf der Insel Aeternum kämpfen. Die Fraktion nimmt dabei die Rolle der puristischen Helden ein.

Im Syndikat sammeln sich die Alchemisten und Magier von New World. Der Game Director Scot Lane beschreibt sie als eine Art “alternative Version von Isaac Newton”. Sie sind listig, intellektuell und auf der Suche nach verbotenem Wissen.

Im Open-PvP kämpfen

Warum sollte ich im Open-PvP kämpfen? PvP in der offenen Welt ist nichts für jeden Spieler, kann aber eine unglaublich tolle Erfahrung sein, gerade, wenn sich viele Spieler an einem Ort versammeln.

Seit einem Update im Juni lohnt es sich wieder, um Festungen in der offenen Welt zu kämpfen. Diese verleihen eurer Fraktion Boni wie zusätzliche EP, wenn ihr sie erobert. Allerdings streiten sich auch die anderen beiden Fraktionen um diese Festungen.

So kann es passieren, dass ihr euch plötzlich in einer kleinen Massenschlacht befindet, in der sich 3 Fraktionen und 20+ Spieler um eine Festung streiten. Das macht richtig Spaß und erlaubt euch einen Einblick in die Kriege, die ihr mit Level 50 freischaltet.

Im Falle eines Todes verliert ihr zudem lediglich Zeit, weil ihr an einem anderen Ort wiederbelebt werdet. New World bietet kein Full-Loot, also bleiben euch Inventar und Ausrüstung erhalten.

Von einer Festung aus heranstürmende Gegner abzuknallen ist eine der schönsten Erfahrungen in New World.

Wie funktioniert das Open-PvP genau? Das PvP könnt ihr in einer sicheren Siedlung aktivieren und deaktivieren. Wer das PvP deaktiviert hat, kann niemals von anderen Spielern angegriffen werden. In der offenen Welt bekämpfen sich dann die Spieler der 3 Fraktionen. Mitspieler aus eurer Fraktion könnt ihr lediglich zu einem Duell auffordern.

Bonus: Housing und das erste Dungeon

New World bietet noch zwei Elemente, die ihr unbedingt ausprobieren solltet, die allerdings ein höheres Level voraussetzen:

Das Housing wird erst mit Stufe 20 freigeschaltet. Dann könnt ihr euch in einer beliebigen Siedlung ein Haus kaufen und es nach euren Vorstellungen dekorieren. Außerdem könnt ihr darüber Buffs freischalten, die euch in der offenen Welt helfen.

Das erste Dungeon, die Amrhein-Expedition, ist für Spieler der Stufe 25 ausgelegt. Ihr könnt das Dungeon jedoch eher betreten, benötigt jedoch 4 weitere Spieler, die euch mitnehmen wollen. Mit einer aktiven Gilde ist es aber möglich, das erste Dungeon bereits zu erleben.

Beide Inhalte spielen bis ins Endgame eine Rolle, weswegen es sich lohnt, sie auszuprobieren.

Wenn ihr all diese Inhalte ausprobiert habt, dann solltet ihr einen guten Überblick über New World gewonnen haben. Danach müsste euch die Entscheidung leicht fallen, ob ihr New World kaufen und langfristig spielen möchtet, oder ob ihr das MMO lieber auslasst.

Weitere Infos zu New World findet ihr in unserer großen Übersicht zum Spiel:

Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay