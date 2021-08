So soll es mit New World nach dem Release weitergehen

Am 28. September soll New World endlich seinen Release bekommen. Bis dahin soll es keine neuen Spiel-Inhalte geben, wie Game Director Scot Lane uns von MeinMMO im Interview verraten hat. Doch schon jetzt gibt es neue Inhalte, die für die Zeit nach dem Release bestätigt oder im Datamining gefunden wurden. Wir fassen euch alles Wichtige zusammen.

Was passiert bei New World bis zum Release? Nicht viel. Laut Scot Lane werden die kommenden Wochen genutzt, um Exploits und Fehler zu beheben, sowie die Serverstruktur zu verbessern.

Genau deshalb veranstaltet New World vom 9. bis zum 13. September eine Open Beta.

Neuen Content soll es bis zum Release jedoch nicht geben. Doch New World ist ein MMO und wird nach seinem Release mit neuen Inhalten versorgt. Einige dieser Inhalte wurden bereits bestätigt, andere wiederum im Datamining gefunden.

Wir verraten euch, wie es um neue Waffen, neue Gebiete, neue Dungeons und generell neue Inhalte bestellt ist. Schon zwischen Sommer 2020 und der Beta im Sommer 2021 hat sich New World stark verändert. Alles dazu findet ihr hier:

Neue Charakteroptionen, Dungeons und die nächste Waffe

Welche neuen Inhalte wurden bereits bestätigt? In unserem Interview verriet Scot Lane, dass die Entwickler das Feedback rund um die schwache Charaktererstellung wahrgenommen haben. Er versprach neue Optionen, die jedoch nicht zu Release, sondern für die Zeit danach geplant sind.

Auch im Punkt Balance zwischen den 3 Fraktionen versprach Lane eine Lösung, durch die es zu mehr Gerechtigkeit kommen soll. Wie diese genau aussieht, bleibt jedoch erstmal offen.

Im Rahmen der gamescom 2021 verriet Scot Lane zudem, dass kurz nach dem Release die neuste Waffe kommen soll. Passend zu der Waffe wurden Bilder von einem Handschuh gezeigt:

Die neuen Handschuhe, die zu New World kommen.

Dieser Handschuh passt zum Void Gauntlet, der bereits im Datamining gefunden wurde. Dort heißt es, dass die Waffe wie gehabt mit 3 Fähigkeiten pro Skill-Tree veröffentlicht wird. Diese Fähigkeiten mischen Schaden und Heilung, sorgen teilweise für CC und zwei von ihnen sind nicht blockbar (via gyazo).

Außerdem sollen weitere Gruppen-Inhalte in Form von Expeditionen geplant sein.

Wie steht es um den Shop? New World wird ein Buy2Play-MMO und möchte sich langfristig über einen Echtgeld-Shop finanzieren. Dort soll es vor allem kosmetische Inhalte geben.

Anfang 2021 gab es jedoch einen großen Aufschrei, weil Amazon XP-Boosts für den Shop angekündigt hatte. Die wurden jedoch vorerst verschoben, sodass sie nicht vor 2022 veröffentlicht werden sollen.

Im Rahmen der gamescom wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

Datamining und Bugs zeigen 8 weitere Waffen, 6 neue Expeditionen und neue PvE- und PvP-Inhalte

Was könnte noch alles zu New World kommen? Während der Closed Beta und auch in der Zeit danach waren die Spieler fleißig und haben versucht, neue und versteckte Inhalte in New World zu finden.

So wurde der Void Gauntlet bereits vor einigen Wochen von den Spielern angekündigt. Im dazugehörigen Datamining wurden zudem 8 weitere Waffen gefunden:

Pistolen

Dolche

Streitkolben einhändig

Streitkolben zweihändig

Erd-Stab

Blunderbuss (Donnerbüchse)

Langschwert zweihändig

Polearm (Stangenwaffe)

Doch bei den Waffen hört es nicht auf. Laut Datamining gibt es bereits Hinweise zu etlichen neuen Rüstungssets und 6 weiteren Expeditionen.

Bei den Expeditionen wurden zudem sogenannte “Dungeon Mutations” gefunden. Dabei soll es sich um Anpassungen an den Dungeons handeln, die diese schwieriger machen. Ob es sich dabei um einstellbare Hürden, wöchentliche Events oder ein ganz anderes System handelt, ist bisher aber nicht klar.

Ein neues Gebiet: Zum Gebiet Brimstone Sands gibt es tatsächlich kein Datamining, dafür jedoch echtes Gameplay. Denn Spieler haben es geschafft, sich in das Gebiet hinein zu buggen, indem sie durch Wasser gelaufen sind, was eigentlich nicht möglich ist.

Brimstone Sands ist eine Wüste und ist thematisch dem alten Ägypten nachempfunden. Dort gibt es neue Materialien, darunter Sandstone, das mit einer Spitzhacke abgebaut werden kann, und verschiedene Sandarten, die wohl im Crafting eine Rolle spielen.

In dem Gebiet befindet sich zudem der Zugang zum Dungeon The Ennead, das Teil des Dataminings war.

Welche neuen PvP-Inhalte könnte es geben? Ebenfalls über Datamining wurde eine PvP-Arena gefunden. Dort sollen die Spieler in kleinen Gruppen gegeneinander kämpfen können.

Dazu passend gibt es Hinweise auf ein Turniersystem. Auch hier mangelt es jedoch an Details. Alle bisherigen Infos aus den Exploits und dem Datamining findet ihr in dieser Tabelle (via Google Docs).

Was sagt ihr zu den bestätigten und unbestätigten Inhalten für New World nach dem Release? Was fehlt dem MMO noch, was ihr unbedingt haben wollen würdet? Schreibt es in die Kommentare.

In dieser Woche wurde ein neues Video zu New World veröffentlicht, in dem es um die Hintergrundgeschichte der Verderbten geht. Hier erfahrt ihr mehr dazu: New World: Neues Video erzählt die traurige Geschichte der Zombies, die ihr töten werdet.