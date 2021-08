New World: Neues Video erzählt die traurige Geschichte der Zombies, die ihr töten werdet

In einem neuen Video zu New World wird die Hintergrundgeschichte der Zombies und Geister des Spiels vorgestellt. Und die armen Schweine können einem echt leidtun.

Um diese Gegner geht’s: Die Verlorenen sind eine der 4 Gegnerfraktionen, die ihr in New World bekämpfen werdet. Es handelt sich dabei um die klassischen Zombies, Untote, Geister und Phantome, die man aus anderen MMORPGs und Games kennt. In einem neuen Video “Tales of Aeternum”, das im erzählerischen Rollenspiel-Stil aufgenommen wurde, verraten die Entwickler mehr über diese Gegner.

Die Verlorenen sind die ersten Gegner, die euch nach eurer Ankunft auf Aeternum am Strand begrüßen werden. Sie demonstrieren am eigenen Leib, wie schrecklich das ewige Leben sein kann, nach dem viele streben. Ein Mensch könnte auf der Insel theoretisch hunderte oder gar tausende Jahre lang leben, wenn seine Seele dabei nicht verdorrt.

Von Zombies und Skeletten bis zu Geistern und Phantomen. Die Verlorenen decken (fast) alle Arten von Untoten ab.

Doch viele Piraten, Abenteurer, Forscher und andere Leute, die auf Aeternum ankamen, wurden durch den ständigen Tod und die Wiederbelebung durch Azoth wahnsinnig. Ihre Existenz besteht nun nur noch aus Schmerz, Verzweiflung und Wut, die sie mit niemandem kommunizieren können. Also greifen sie jeden an, der ihnen über den Weg läuft, weil sie ihre Pein nicht anders ausdrücken können.

Doch auch nach der vollständigen Zersetzung ihrer Körper finden die Verlorenen keine Ruhe. Wenn ihre Knochen nicht mehr gehorchen, bleibt ihre Seele dennoch auf Aeternum gefangen. Sie streift als Phantom oder geisterhafte Erscheinung auf der Insel, voller Trauer und Hoffnungslosigkeit über ihr Schicksal. Denn es gibt für sie kein Entkommen.

In dieser Region halten sich die Verlorenen auf: Hütet euch außerdem vor dem Gebiet Reekwater, denn dort gibt es besonders viele Verlorene. Auch die Sirenenkönigin, die Anführerin einer untoten Piraten-Crew, hat dort ihr Lager aufgeschlagen und scheint nach irgendetwas zu suchen. Vielleicht die Heilung für ihren furchtbaren Zustand?

Die Verlorenen versammeln sich auch in den Gebieten um den Amrine Temple. Es ist eine Ausgrabungsstätte, wo uralte Technologie entdeckt wurde und wo Menschen bereits spurlos verschwunden sind.

Das vollständige Video könnt ihr euch hier anschauen:

Diese Fraktionen gibt es außerdem noch: Ihr werdet auf Aeternum aber natürlich nicht nur Untote verkloppen. New World bietet drei weitere gegnerische Fraktionen:

Angry Earth ist der natürliche Verteidigungsmechanismus der Insel, die reine Kraft der Natur, die euch sehr deutlich macht, dass ihr auf Aeternums nicht erwünscht seid.

Die Ancients waren die ersten Bewohner von Aeternum. Sie haben sich auch das Mineral Azoth zunutze gemacht, doch etwas lief furchtbar falsch und sie verschwanden von der Insel. Alles, was jetzt noch an sie erinnert, sind ihre gigantischen Bauten.

Aber besonders die Corrupted werden euch bei eurem Aufenthalt auf der Insel so richtig stören. Diese Wesen wurden von Azoth verdorben und greifen gezielt bestimmte Gebiete an, die von den Spielern übernommen wurden.

Ihr kämpft also quasi gegen die ganze Insel. Es ein “Schließ dich mit anderen zusammen oder stirb alleine”-Szenario.

Wie findet ihr die Hintergrundgeschichte der Verlorenen? Welche Fraktion gefällt euch in New World am meisten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

