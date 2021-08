Uralte Rasse in New World beging großen Fehler – Ihr müsst die Probleme ausbaden

New World hat die uralte Rasse, die „Ancients“ vorgestellt. Und diesen Leuten habt ihr es wohl zu verdanken, dass die Welt Aeternum so kaputt ist, wie ihr sie im neuen MMO kennt.

Überall in Aeternum findet ihr merkwürdige Ruinen, die ihr erkunden könnt. Dahinter steckt ein Volk, das als die „Ancients“ (die Uralten) bekannt ist.

In einem Video erklärt der Historiker William Heron, wer hinter den Ancients steckt und beleuchtet mehr Details. Und der Historiker erklärt auch, dass die Ancients wohl an vielen Ecken ihre Finger in der Geschichte von New World hatten.

Die Ancients sind ein uraltes Volk, die lange auf Aeternum geherrscht haben

Wer sind die Ancients? Die Ancients existierten bereits lange vor euch auf Aeternum und haben sich die Macht des merkwürdigen Metalls „Azoth“ zunutze gemacht. Dieses Metall spielt in New World eine wichtige Rolle.

Mit der Kraft des Metalls haben sie etwa Maschinen gebaut oder Technik angetrieben. Im Video erklärt der Historiker aber jetzt, dass bei einem der Experimente der Ancients etwas schiefgelaufen sein müsse und dadurch die gesamte Welt korrumpiert worden sei.

Die Ancients selbst sind verschwunden, ihr müsst jetzt also die Aufgabe übernehmen, die Welt wieder aufzubauen und aufzuräumen. Denn die Nebeneffekte des Experiments wie etwa die Korruption, findet ihr fast überall auf Aeternum.

Außerdem hängen die Ancients wohl eng mit den „Lost“ zusammen. Das sind Leute, die die Unsterblichkeit erlangt haben, dafür aber ihre Seele loslassen mussten. Sie sind die klassischen Untoten, die ihr auch aus anderen Spielen kennt und tauchen etwa als Skelette in der Spielwelt auf und wollen euch von der Bildfläche pusten.

Auch hier haben wohl die Ancients ihre Finger im Spiel gehabt und sind wohl mit für die Corrupted verantwortlich, die ihr überall in der Welt von New World finden werdet.

Eine der vielen Ruinen der Ancients, die ihr in der Spielwelt von New World finden könnt.

Was bleibt unbeantwortet? Einige Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet und warten darauf, dass zukünftige Spieler die Geheimnisse aufdecken werden:

Wo kommt das mysteriöse Volk her?

Wie haben sie die großen Bauwerke errichtet, die Spieler überall in der Welt finden können?

Und kommen sie wieder, um ihr Land zurückzufordern?

Das rund 5 Minuten lange, englischsprachige Video könnt ihr euch direkt auf YouTube ansehen:

Das offizielle Video zu den "Ancients" von New World

Werden die Ancients zurückkehren? Zumindest auf die letzte Frage gibt es bereits Anhaltspunkte, dass dies durchaus wahrscheinlich ist. Denn in einem früheren Video von New World wurden die Ancients bereits als eine der Gegnerarten aufgezählt, die euch im Spiel begegnen könnten. Es ist also wahrscheinlich, dass sie eines Tages zurückkehren und euch in New World das Leben schwer machen werden.

Nicht nur die Ancients haben es in New World auf euch abgesehen

Wen gibt es noch außer den Ancients? Außer gegen die Ancients kämpft ihr euch noch gegen weitere verschiedene Völker in Aeternum. So etwa die „Lost“, die klassischen Untoten, die ihr auch aus anderen Spielen kennt.

Mit Angry Earth und Corrupted warten noch zwei weitere Gruppen auf euch, die euch nicht in der Welt von New World dulden wollen. Diese Völker, die es auf euch abgesehen haben, haben wir von MeinMMO in diesem Artikel ausführlich vorgestellt:

