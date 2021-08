Viele Spieler konnten in der vergangenen Beta zu New World erste Erfahrungen mit dem Spiel sammeln. Dass es keinen Konsolen-Release geben wird, ist derzeit schon bekannt, aber wie sieht es mit Controller-Unterstützung aus? Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr New World mit dem Gamepad spielen könnt.

Wie sieht’s mit der Unterstützung aus? New World hat in der Vergangenheit öfter widersprüchliche Aussagen zum Thema Gamepad-Support getätigt. Derzeit sieht es aber so aus, als gäbe es keinen Controller-Support am PC für das neue MMORPG.

Und das, obwohl New World noch im März die anstehende Controller-Unterstützung bestätigte (via Twitter). Amazon rudert nun aber zurück und veröffentlichte ebenfalls auf Twitter einem Fan die Absage und sagt klar: „Sorry, aber wir planen derzeit keine Gamepad-Unterstützung“.

New World sagt: Kein neuer Content mehr bis zum Launch – Was ist mit einer 2. Beta?

Hier der Link zum Tweet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bei diesem Tweet handelt es sich derzeit um die aktuellste Aussage (Stand 09.08.2021). Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich bis zum Release noch etwas daran ändert.

Wie ihr mit Controller spielen könnt: Es gibt allerdings einen Weg an der offiziell nicht unterstützen Gamepad-Funktion vorbei und das funktioniert über Steam. Egal, ob Xbox oder Steam-Controller, hier könnt ihr jedes Gamepad nutzen, das euer PC erkennt.

Um New World mit dem Controller zu spielen, folgt dieser Anleitung:

Verbindet euren Controller mit dem PC

Öffnet anschließend Steam

Oben links klickt ihr dann auf die Schaltfläche „Steam“

Wählt nun den Reiter „Einstellungen“ und klickt auf die Schaltfläche „Controller“

Geht jetzt auf „Allgemeine Controller-Einstellungen“, um euren Controller auszuwählen

Konfiguriert nun euren Controller, so wie ihr ihn haben möchtet und speichert die Controller-Konfiguration anschließend ab

Jetzt müsst ihr Steam in den „Big Picture“-Modus versetzen. Dazu klickt ihr im Hauptmenü eurer Bibliothek auf den kleinen “Vergrößern”-Button oben rechts

Wenn ihr jetzt das Spiel startet, zwingt Steam dem Titel einfach den Controller auf und ihr könnt spielen





Hier müsst ihr euren Controller auswählen

So startet ihr den “Big Picture”-Modus Bildliche Anleitung für den Controller-Workaround

Bitte beachtet aber, dass New World so nicht perfekt funktionieren wird. Das Game ist nicht auf Controller- und Gamepad-Steuerung ausgelegt. Wir können euch nicht garantieren, dass ihr auf diesem Weg den vollen Funktionsumfang von New World nutzen könnt.

Alternativ könnt ihr auch auf die folgenden Programme zurückgreifen. Wir garantieren aber nicht für die Funktionsfähigkeit der externen Tools:

Das alles sind sicher keine optimalen Lösungen für das Spielen mit dem Controller, aber es bietet zumindest eine Möglichkeit, um New World mit dem Gamepad erleben zu können. Zumindest bis, vielleicht irgendwann, der offizielle Support dafür kommt.

Controller-Support ist mehr als Bequemlichkeit

Worum geht es noch? Controller-Unterstützung ist für viele nur eine Sache der Bequemlichkeit, weil sie eben lieber mit dem Gamepad unterwegs sind. Doch es geht viel weiter als das. Es gibt viele Spieler mit Einschränkungen, die Maus und Tastatur nur schwer oder sogar gar nicht bedienen können.

Für diese Gruppe Menschen ist es dann ausschlaggebend, ob ein Spiel überhaupt eine offizielle Controller-Unterstützung anbietet, denn sonst können sie es schlichtweg nicht spielen. Auch die Work-Arounds helfen dann wenig, da diese meist nur eine suboptimale Unterstützung bieten können.

Eine offizielle Unterstützung von Gamepads und Controllern würde es außerdem erleichtern, Hilfsmittel wie etwa einen adaptiven Controller (via GamePro) anzuschließen. Dieser erleichtert das Spielen für Menschen mit Behinderung enorm.

Wollt ihr New World mit dem Controller spielen, oder könnt ihr vielleicht sogar gar nicht anders? Findet ihr die Steuerung mit Maus und Tastatur gut umgesetzt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wenn ihr noch mehr über Amazon’s New World wissen wollt, haben wir alle Informationen für euch auf einer Seite.