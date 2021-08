New World sagt: Kein neuer Content mehr bis zum Launch – Was ist mit einer 2. Beta?

Das Action-MMO New World hat seinen Start verschoben. Das wirft neue Fragen auf: Was macht Amazon die nächsten Monate? Kommt noch eine Open Beta oder eine 2. Closed Beta? Wird es überhaupt noch Möglichkeiten geben, New World vorm Start zu testen.? Auf Twitter gibt das Team nun Antworten.

Das ist die Situation:

New World ist im Moment das am heißesten erwartete neue Online-Spiel seit 2019, als damals Anthem kam. Aber es wurde schon zig Mal verschoben. Der Release sollte eigentlich am 31. August sein – der Launch von New World wurde aber letzte Woche auf den 28. September verschoben.

Spieler wollen vor allem wissen: Kann man New World denn in einer Beta nochmal vor dem 28. September spielen? Und an was genau arbeitet Amazon in den letzten 2 Monaten?

Darauf gibt das Team nun einige Antworten via Twitter: Über eine neue Beta spricht man noch nicht, schließt sie aber auch nicht aus.

Daran arbeitet Amazon gerade: Wie das Team über Twitter mitteilt, arbeitet man an:

Bugs

der Stabilität der Server

an „kritischen Problemen“

Es heißt: Bis zum Launch gibt es keinen neuen Content und keine neuen Features mehr für New World.

Wenn eine neue Beta kommt, wird sie also genauso sein, wie die alte Beta, nur hoffentlich etwas sauberer und stabiler.

Das sagt New World zu weiteren Beta-Tests: Sie halten sich noch bedeckt. Es heißt: Wenn man Informationen zu weiteren Test hat, wird man das ankündigen. Im Moment konzentriere man sich aber darauf, dringende Probleme zu reparieren.

Wie kam denn die Beta an? Laut Amazon haben die Spieler noch mehr Zeit in der Beta verbracht, als geplant. Mehr als 25 Millionen Stunden hätten die Spieler in der Closed Beta abgerissen.

Amazon versichert, dass man das Feedback der Spieler in den Foren wahrnimmt. Man habe eine Menge Informationen darüber gesammelt, wie die Spieler ihr New World erleben.

Ein nächster Beta-Test zur Gamescom im August?

Könnte denn noch ein weiterer Beta-Test kommen? Ja, davon kann man ausgehen. Als Termin für eine Beta und um einen neuen Wirbel für New World zu entfachen, könnte die Gamescom 2021 dienen. Dort hatte New World schon früher wichtige Ankündigungen bekanntgeben.

Die Gamescom 2021 startet 25. August und geht bis zum 29. August

New World erscheint einen Monat später

Ende August wäre noch mal ein hervorragender Zeitraum für einen weiteren Beta-Test und um den Hype um New World aufrecht zu halten.

Die Opening Night der Gamescom, das Haupt-Event, ist am 25.8. Da könnten wir was Neues von New World hören. Es ist unwahrscheinlich, dass man 2 Monate vom letzten Beta-Test bis zum Release verstreichen lässt – eine Closed oder sogar Open Beta einen Monat vorm Start würde die Lücke füllen, die im Hype-Plan durch die Verschiebung entstanden ist.

