Die aussichtsreichsten MMORPGs 2021 und darüber hinaus – Podcast-Special

In dieser besonderen Ausgabe unseres MeinMMO Podcasts sprechen unser MMORPG-Experte Alexander Leitsch, Gerd Schuhmann und der MMO-YouTuber Entenburg über die aussichtsreichsten MMORPGs im Jahr 2021 und darüber hinaus.

Das sind unsere Themen: In diesem Special sprechen wir ausführlich über die aussichtsreichsten MMORPGs der kommenden Monate. In diesen 90 Minuten geht es um die folgenden Spiele, die alle 2021 erschienen sind oder erscheinen sollen:

Swords of Legends Online

New World

Diablo Immortal

Crowfall

Lost Ark

Elyon

Außerdem geben wir zum Ende einen Ausblick auf weitere Titel in der Entwicklung: Pantheon: Rise of the Fallen, Project TL, Ashes of Creation und Crimson Desert. Diese MMOs werden es wohl nicht vor 2022, manche wohl auch nicht vor 2023 auf den Markt schaffen.

Mit dabei sind:

