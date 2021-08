New World verschiebt den Release, aber kaum jemand ist sauer deswegen

Amazon hat verkündet, dass ihr neues MMO New World später erscheinen wird. Die Ankündigung kam nur wenige Wochen vor dem geplanten Release. Trotzdem ist kaum ein Spieler wirklich sauer deswegen, die meisten zeigen Verständnis oder sind sogar froh darüber.

Wann erscheint New World? Am 4. August hat Amazon angekündigt, dass New World erst am 28. September 2021 erscheinen wird. Das ist die mittlerweile die fünfte Verschiebung des neuen MMOs.

Als Grund nennen die Entwickler, dass in der kürzlich beendeten Closed Beta viele Fehler und Probleme gemeldet wurden, die man nun beheben wolle. Dazu brauche man aber Zeit. Amazon arbeitet nun an:

Behebung von Bugs

Verbesserung der Server-Stabilität

Politur

Über einige dieser Bereiche gab es schon früher vermehrt Beschwerden, sowohl von Spielern als auch etwa von Streamern. Lest mehr dazu bei uns auf MeinMMO: 3 Dinge, die New World noch bis zum Release verbessern muss

So reagieren die Spieler: Einige Spieler sind empört, dass das Spiel noch einmal verschoben wird (via Twitter.com). Sie hätten sich etwa Urlaub genommen oder in dutzenden Stunden Beta keine Bugs gefunden, fordern, dass New World doch schon früher erscheint. Andere reagieren etwas gelassener mit lustigen Memes, die dennoch ein wenig Ärger durchscheinen lassen:

Diese Spieler sind jedoch in der Minderheit. Der generelle Tenor in der Community ist, dass man die Verschiebung begrüßt, in der Hoffnung, dadurch ein besseres Spielerlebnis zu haben.

„Lieber ein besseres Game als was Halbgares“

Warum finden Spieler eine Verschiebung okay? Obwohl die Beta äußerst erfolgreich war und New World teilweise an die Spitze von Steam trieb, haben viele der Spieler doch Bugs und Probleme gefunden.

Auf reddit finden sich viele kleinere Threads, in denen Spieler meinen: auf lange Sicht sei die Verschiebung gut. Auch im großen Thread zur Verschiebung heißt es von Nutzer Superlux_: „So sehr ich auch dazu bereit war, am 31. August zu spielen, bin ich froh, zu sehen, dass sie Wert auf Qualität legen. Andere Studios hätten es vermutlich veröffentlicht und Probleme später ausgebügelt“ (via reddit.com).

Auch auf Twitter und im deutschen Raum finden sich ähnliche Reaktionen. Der Streamer Cirouss etwa, der extra weniger New World zeigte, weil er sich den Spielspaß für „später“ aufheben wollte, sagt: „Ich kann nicht sagen, dass ich nicht traurig wäre und jetzt wieder alles umplanen muss. Aber lieber ein besseres Game als was Halbgares. Versprecht mir aber bitte, dass es nicht nochmal verschoben wird“ (via Twitter.com).

Kommt noch eine Beta? Fast ebenso häufig, wie die Verschiebung begrüßt wird, fordern Spieler zugleich eine weitere Beta, am besten eine offene. Sie meinen, so könnten noch mehr Fehler gefunden und ein geschmeidiger Launch gewährleistet werden.

Nach aktuellen Informationen ist eine weitere Beta jedoch nicht geplant. Wir halten euch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden, sobald wir mehr dazu wissen. Die Reaktionen zur Closed Beta waren in jedem Fall schon recht stark:

Gestern endete die Beta von New World – Riesiger Hype, aber auch viel Kritik