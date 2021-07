Neues MMORPG New World startet mit über 180.000 Spielern auf Steam direkt auf Platz 3

Das MMORPG New World ist seit heute Abend, dem 20. Juli, in der Closed Beta spielbar. Dabei tummeln sich bereits jetzt über 180.000 Spieler auf den Servern – und das auf der PC-Plattform Steam allein.

So viele Spieler hat New World gerade: Seit 18:30 Uhr können Spieler offiziell die Closed Beta von New World zocken. Nach aktuellem Stand wärt ihr damit einer von bereits über 187,726 Spielern auf Steam (via Steam; Stand 20:00 Uhr).

Der Ansturm auf die Server ist dabei so groß, dass die Spieler schon in Warteschlangen feststecken. Dazu kommt, dass Steam nicht die einzige Plattform ist, auf der gespielt werden kann. Amazon bietet noch einen eigenen Launcher an.

Mit den aktuellen Spielerzahlen allein ist New World jedoch schon auf Platz 3 der meistgespielten Spiele auf Steam. Im Moment spielen nur noch mehr Leute:

Counter-Strike: Global Offensive – 603.787 Spieler

DOTA 2 – 497.648 Spieler

kurz nach New World kommt GTA V mit 160.541 Spielern

Wird das noch mehr? Im Moment läuft die Closed Beta von New World. Dieser kann nur über Einladung oder Vorbestellung beigetreten werden, ist also nicht für alle Spieler offen zum Testen. In unserem Info-Hub erfahrt ihr mehr zur Beta von New World.

Zudem ist New World mit knapp 40 GB relativ groß, einige Spieler haben sich das MMORPG vermutlich trotz Preload noch nicht herunterladen können oder kommen in Europa gerade erst nach Hause.

In den letzten Minuten vor der Prüfung (20:00 Uhr) sind die Zahlen tendenziell gestiegen. Es kann also gut sein, dass New World auf Steam noch weiter nach oben klettert.

Neues Futter fürs Genre begeistert die Leute

New World ist aktuell die große, westliche MMORPG-Hoffnung, nachdem Crowfall mit einem schwierigen Start zu kämpfen hat. Das neue Spiel von Amazon hat eine lange Entwicklung hinter.

Nach dem ursprünglichen Fokus auf PvP wurde New World immer mehr zum Open-World- und PvE-Game mit mehr Dungeons und optionalem PvP. Die Zahlen zeigen, dass die Entscheidung offenbar richtig war.

Ein netter Bonus ist, dass sich New World sogar auf 5 Jahre alten Rechnern spielen lässt. Selbst Gamer mit einem älteren PC und ohne die neusten Grafikkarten können sich also in die neue Welt stürzen.

MeinMMO hatte bereits vor der Beta die Möglichkeit, sich New World einmal anzuschauen. Unser Autor Mark Sellner stellte sich zusammen mit den Entwicklern etlichen Herausforderungen und hat viele der Endgame-Inhalte bereits ausprobiert:

Das Endgame von New World war lange geheim – Wir haben es gespielt