Heute, am 20. Juli, startet New World in die Closed Beta. Wir von MeinMMO begleiten diesen Start mit einem Ticker, in dem wir euch über volle Server, Wartungen, Warteschlangen und Probleme informieren.

Update 18:38 Uhr: Im reddit berichten Spieler von Warteschlangen zwischen 2 und 7 Stunden Wartezeit. Alle Server scheinen derzeit überfüllt zu sein.

Update 18:31 Uhr: Derzeit ist New World übrigens Top-Seller auf Steam (via Steam).

Update 18:21 Uhr: Wer jetzt spielen möchte, darf wohl schon mit Warteschlangen rechnen, je nach Server. Auf Nav sind es gerade über 3.200 Personen, die rein wollen:

Update 18:19 Uhr: Im Vergleich zum letzten Test im August 2020 wurden einige neue Gesichter und Frisuren eingefügt:

Update 18:17 Uhr: Der Server Nav ist recht voll, auf dem wir von MeinMMO starten wollen. Es genügt jedoch, wenn ihr in einer Welt von Vanaheim Nu spielt. Dort können Charaktere serverübergreifend miteinander spielen.

Update 18:14 Uhr: Obwohl die Beta offiziell erst 18:30 Uhr starten soll, könnt ihr bereits spielen!

Update 18:05 Uhr: Ihr könnt jetzt einen Devcast auf Twitter schauen, wo die Entwickler euch New World vorstellen. Außerdem könnt ihr jetzt über Twitch besondere Belohnungen verdienen.

Update 18:03 Uhr: So sehen die Server-Listen für den Start der Beta aus. Wir von MeinMMO werden übrigens dem Server Nac beitreten:

Was ist das für ein Ticker? In diesem Artikel begleiten wir den Start der Beta von New World. Ihr erfahrt alles zu eventuellen Verzögerungen oder Problemen, die auftreten. Auch für Fragen rund um die Beta liefern wir antworten, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt. Wir werden ab 18:15 Uhr regelmäßig über die Ereignisse berichten.

Wann geht die Beta los? Die Beta startet heute um 18:30 Uhr. Um an der Beta teilzunehmen, benötigt ihr jedoch einen speziellen Key. Den erhalten Vorbesteller und Spieler, die sich auf der offiziellen Webseite registrieren. Mehr zur Beta erfahrt ihr hier: Heute startet die Beta zu New World – Alle Infos zu Keys, Start und Preload.

Um euch einen guten Start zu ermöglichen, haben wir hier einige Guides und wichtige Artikel verlinkt:

Unsere Kollegen von der GameStar haben zudem vor der Beta bereits einen Blick in New World werfen können:

Was ist überhaupt New World? Bei New World handelt es sich um ein Sandbox-MMO. Ihr erreicht die mysteriöse Insel Aeternum, auf der sich Azoth, ein mystisches Material, befindet.

Auf der Insel erwarten euch wilde Bestien, die feindliche NPC-Fraktion Corrupted, die mit Azoth in Kontakt gekommen ist, sowie feindliche Spieler, die ihr im optionalen PvP bekämpft könnt.

New World bietet:

3 spielbare Fraktionen

Einen klassenloses System, bei der eure Rüstung und Waffen den Spielstil bestimmen

Quests und Events in der offenen Welt

Ein Crafting-System, das sehr wichtig ist, da ihr eure Ausrüstung selbst herstellen müsst

Ein Housing-System

PvP-Kriege im 50v50

Eine Lore, die in der offenen Welt erzählt wird.

