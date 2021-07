Am 9. Juli erschien Swords of Legends Online (SOLO) auf Steam, Epic und im Gameforge-Launcher. Obwohl der Release hervorragend verlief und das neue MMORPG überwiegend positive Bewertungen bekommt, bekommt man von dem Spiel relativ wenig zu hören.

Was ist da los? Swords of Legends ist ein neues Themepark-MMORPG, das 2019 in China erschien und nun von Gameforge in den Westen gebracht wurde. Es setzt auf eine traditionelle Geschichte zwischen Gut und Böse, bietet verschiedene PvE- und PvP-Inhalte und macht vor allem mit der Grafik und dem Kampfsystem auf sich aufmerksam.

Der Start am 9. Juli verlief überraschend problemlos für europäische Spieler. Wir von MeinMMO hatten uns eigentlich auf Server-Probleme und einen entsprechenden Live-Ticker zum Release eingestellt, der jedoch nicht nötig war, weil es den gesamten Tag über zwar zu Lags aufgrund der vielen Spieler, aber nie zu einem Server-Absturz kam. In NA kam es zu ein paar Problemen, die jedoch mit einem Fix behoben wurden.

Genau das wurde auch in den ersten Steam-Reviews gelobt. Der Nutzer Sera schreibt beispielsweise (via Steam): “Nach nun mehr als 20 Jahren MMORPG Erfahrung muss ich sagen, dass dies bisher der beste Launch von einem Spiel war, den ich erlebt habe.”

Wie steht SOLO gerade dar? Obwohl der Release erst wenige Tage her ist, hört man überraschend wenig von dem neuen MMORPG. Dabei kommt es gar nicht schlecht an.

Im Peak kam SOLO am 12. Juli auf 18.701 Spieler auf Steam (via SteamCharts). Damit liegt es auf der Plattform von Valve vor Spielen wie SWTOR, Albion Online oder RuneScape. Hinzu kommen zudem die Spieler im Gameforge-Client selbst und die Nutzer auf Epic, sodass die gesamten Spielerzahlen höher liegen.

Auf Steam hat SOLO derzeit 1.238 Reviews, von denen immerhin 76 % positiv ausfallen. Damit hätte es das Spiel fast in die Liste der MMORPGs mit den besten Bewertungen auf Steam geschafft (ab 79 %).

Kampfsystem, Grafik und Shop sind Top, Quests und Übersetzungen Flop

Was sagen die ersten Reviews zu SOLO? Viele Nutzer auf Steam loben das Spiel für den traditionellen Ansatz eines Themepark-MMORPGs, das ohne Sandbox- und Pay2Win-Aspekte daher kommt:

Jagerdelights schreibt (via Steam): “Ich mag das Spiel bisher. Ich bin zwar noch Level 23, aber alles fühlt sich wie ein traditionelles MMO an. Schließe Quests in einem bestimmten Bereich ab und bewege dich zum Nächsten. Von dem, was ich bisher sehe, konzentriert sich das Spiel vor allem auf Dungeons und Raids im Endgame. Die Leute loben es außerdem dafür, dass es nicht Pay2Win ist. Ich sehe bisher nur Kosmetika im Shop.”

Hex Girl würde das Spiel schon jetzt allen MMORPG-Fans empfehlen (via Steam): “Amazing Game. Ich muss noch den Endgame-Content erleben, aber bisher ist alles, was ich gespielt habe, großartig. Ich würde dieses Spiel auf jeden Fall denen empfehlen, die ein neues MMORPG suchen, um ihre Zeit damit zu verbringen, egal ob casual oder hardcore.”

Assblaster69 hat nach 46 Stunden Spielzeit lediglich die Performance als Kritikpunkt (via Steam): “Wahrscheinlich das beste MMO, das ich je gespielt habe. Nicht ein einziger Pay2Win-Aspekt oder ein Vorteil für echtes Geld. PvP macht Spaß und PvE ebenfalls. Der einzige Nachteil ist schlechte Performance in einigen bevölkerten Gebieten, aber es ist nicht gamebreaking, zumindest nicht für mich…”

Der Nutzer AkiLLez bezeichnet das neue MMORPG in seiner ausführlichen Review zwar nicht als perfekt, aber genau als den frischen Wind, den er gerade gebraucht hat (via Steam):

Ist es perfekt? Nein. Aber es ist ein frischer Wind für jemanden wie mich, der MMORPGs liebt. Ich habe lange Zeit ausschließlich WoW gespielt, und wie viele andere habe ich in letzter Zeit das Gefühl, ausgebrannt zu sein und nach etwas Neuem zu suchen. Ich werde mit dem Positiven beginnen: Es gibt scheinbar keine Pay2Win-Inhalte. Die Grafik und die Szenerie der Welt sind fantastisch. Das Kampfsystem ist flüssig und flexibel und es gibt tonnenweise Quests […]. Das einzige Negative, das mir auffällt, ist, dass es in großen Gebieten und großen Städten ein bisschen laggy sein kann […]. Ich genieße dieses Spiel wirklich und bin froh, dass ich es gekauft habe. Es ist schön zu wissen, dass ich etwas neben WoW spielen und es genießen kann.

Was sagen kritische Stimmen? Die negativen Bewertungen stören sich vor allem an fehlenden Übersetzungen, dem schwachen Einstieg und teilweise auch an dem generellen Setting des Spiels:

CLdumbAS sieht das Spiel eigentlich eher neutral, gibt am Ende aber eine negative Bewertung aufgrund von drei Dingen (via Steam): “1. Die Übersetzung/Lokalisierung ist schlecht […]. 2. die Fähigkeiten sind zwar einigermaßen interessant, aber die Beschreibungen grenzen an Nutzlosigkeit […]. 3. Die Geschichte ist generisch, unfokussiert und schwer zu verfolgen…”

Der Nutzer Boom SwagZ kämpft vor allem mit dem Einstieg (via Steam): “Aktuell bin ich Level 22 und das Spiel bereitet mir Kopfschmerzen. Derzeit ist meine Erfahrung: Es ist schlecht optimiert, einige Übersetzungen in den Menüs ergeben keinen Sinn und es ist ein extrem schlechtes Questing-System, das manchmal Quest-Ziele anzeigt und manchmal nicht […]. Ich werde weiterspielen, da ich schon so viele Stunden darin versenkt habe und ich es jetzt nicht zurückgeben kann. Ich werde also sehen, ob dieses “Endgame” es wirklich wert ist.”

Der Nutzer Astorolus schreibt (via Steam): “Das Kampfsystem hat Potential, aber die Geschichte, die schlechten Charakter-Anpassungen (alle sehen aus, als wären sie gerade 18?) und die sehr lineare Story schrecken mich ab. Die Karten sind sehr linear entwickelt, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Es ist keine Phantasie erforderlich, es ist ein No-Brainer-Spiel, ein massives Singleplayer-Action-Spiel.”

Einige negative Bewertungen weisen außerdem darauf hin, dass es keine westlichen Server in Amerika gibt, dass es das Spiel auf anderen Plattformen als Steam günstiger zu kaufen gibt und dass der Support derzeit sehr langsam reagiert.

Wenig Hype aufgrund des Asia-Settings?

Warum bleibt der Hype trotz guter Reviews aus? Eine klare Antwort gibt es darauf nicht, aber es gibt mehrere Aspekte, die mit reinspielen werden:

Swords of Legends sieht auf den ersten Blick wie ein klassisches Asia-MMORPG aus, von denen die Leute in den letzten Jahren oft enttäuscht wurden. Es verzichtet jedoch auf ein unfaires Ausrüstungssystem und Pay2Win.

Es gab und gibt einige Unklarheiten rund um das Open-World-PvP, über die wir euch jedoch aufgeklärt haben.

Gameforge hat keine riesige Marketing-Kampagne geschaltet und auch Events wie die E3 nicht dafür genutzt.

SOLO erschien gerade in einer Zeit, in der die Corona-Einschränkungen gelockert wurden, die EM stattfand und das Wetter besser wurde.

