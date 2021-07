Was ist überhaupt Swords of Legends? Bei SOLO handelt es sich um ein chinesisches Themepark-MMORPG, das Wert auf eine Story legt, die in vielen auf Englisch vertonten Cutscenes und Quests erzählt wird. Dabei gibt es 6 verschiedene Klassen, die allesamt ohne Gender Lock auskommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet der Release? Swords of Legends Online erscheint am 09. Juli um 14:00 Uhr unserer Zeit. Ihr könnt das Buy2Play-MMORPG über Steam oder den Client von Gameforge kaufen und spielen. Die einfachste Version kostet 39,99 Euro.

Heute, am 09. Juli 2021, feiert das neue MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) seinen Release. Wir von MeinMMO verraten, wann es los geht und halten euch auf dem Laufenden, falls es zu Server-Problemen kommt.

Insert

You are going to send email to