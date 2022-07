Action-MMORPG verlor tausende Spieler, musste auf Free2Play umstellen – Wie geht es dem Spiel jetzt?

Zwei Jahre nach Release in China erschien Sword of Legends Online im Juli 2021 auf Steam. Zu dem Zeitpunkt wurde es für seinen Verzicht auf Pay2Win gelobt, verlor aber innerhalb eines Monats tausende Spieler. MeinMMO zeigt euch, wie es dem Spiel nach einem Jahr geht.

Das Wichtigste im Überblick:

2019 erschien SOLO in China und wurde im Juli 2021 auch für den Westen zugänglich

Für ein asiatisches MMORPG ungewöhnlich: es verzichtete auf Pay2Win

Trotz vielversprechendem Start blieb der große Hype aus und tausende Spieler hörten bereits im ersten Monat auf

Im März 2022 erfolgte die Umstellung auf Free2Play

Jetzt kommt ein Patch mit Raid und Sommer-Event

Ein weiterer Raid soll schon unterwegs sein

SOLO feiert Geburtstag mit neuen Inhalten

Dämonen und Bikinis: Bereits im Juni gab es mit Patch 2.1 ein größeres Update inklusive neuer Story-Quests, neuen Regionen und einer neuen PVP-Season. Dazu gehörte auch „Realm of Light“, eine open-world Zone mit weitläufigen Grasflächen und schwebenden Gesteinsformationen.

Nun gibt es mit dem Patch 2.1.4 weitere neue Inhalte. Der Raid „Realm of Halucinations“ soll laut den Patch Notes mit dem „Realm of Light“ in Verbindung stehen und in der Gegend außerhalb von Tianlu City zu finden sein.

Vor eintausend Jahren soll dort eine Horde Dämonen besiegt worden sein, an deren Stelle jetzt ein gewaltiger Dämon erschienen sei.

In Gruppen von 10 bis 20 Spielern könnt ihr euch dort verschiedenen Bossen stellen und unter anderem Ausrüstung auf Level 225 ergattern. Zunächst gibt es nur eine normale Schwierigkeitsstufe, ein Easy-Mode soll am Sonntag, dem 17. Juli 2022 dazukommen. (via Gameforge)

Für das richtige Sommer-Feeling gibt es außerdem eine Strandparty, die vom 14. Juli bis zum 04. August am Dragon Turtle Beach steigt. Vier verschiedene Daily Quests lassen euch Tokens sammeln, die ihr dann gegen Preise wie einen schicken neuen Bikini eintauschen könnt.

Mit ausreichend Fragmenten könntet ihr am Ende des Events sogar das „Fat Duck“-Haustier euer Eigen nennen. (via Gameforge)

Die Partystimmung wird getrübt von Zahlen

Wo steht SOLO jetzt? SOLO ist neben Steam auch über Epic und den eigenen Gameforge-Launcher spielbar. Spielerzahlen lassen sich nur von Steam einsehen, doch diese machen wenig Hoffnung. Weniger als 1000 Spieler waren in den letzten 24 Stunden gleichzeitig online.

Betrachtet man die Zahlen über den Verlauf des letzten Jahres, lässt sich ein stetiger Rückgang an Spielern beobachten. Mit dem Wechsel zu einem Free2Play-Modell im März gab es zwar einen kleinen Aufschwung, doch diese Spieler konnten wohl nicht langfristig gehalten werden.

Die Steam-Spielerzahlen von Swords of Legends Online (via Steamcharts)

Auch im SOLO-Subreddit ist wenig los, insgesamt scheint auf Reddit nur noch wenig über das Spiel gesprochen zu werden. Beim Blick auf den Post eines Users, der wissen wollte, warum andere mit SOLO aufgehört hätten, offenbaren sich die zentralen Probleme.

Immer wieder wird dort die mangelhafte englische Sprachausführung erwähnt, aber auch Performance-Probleme plagen SOLO. Ein Nutzer gibt sogar eine Framerate von nur 20–30 an. Andere stören sich am Nutzer-Interface und finden, das Spiel wirke veraltet. (via reddit)

Ohne Spieler kann ein MMORPG nicht fortbestehen. Ob die neuen Inhalte ausreichen, um wieder mehr Spieler anzulocken und das schwächelnde SOLO wiederzubeleben, bleibt abzuwarten.

Eigentlich hatte Swords of Legends gute Voraussetzungen, um zu einem erfolgreichen MMORPG zu werden. Dennoch gelang es ihm nicht, Spieler dauerhaft an sich zu binden. Damit steht SOLO jedoch nicht allein da, denn fast alle neuen MMORPGs 2021 sind gescheitert und wir Spieler sind mit schuld.

