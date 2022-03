Ein Themepark-MMORPG aus 2021 ist seit heute Free2Play auf Steam – Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Im Juli 2021 erschien das MMORPG Swords of Lengeds Online auf Steam und im Gameforge-Client. Bisher musste es jedoch einmalig gekauft werden, bevor ihr es spielen konnte. Das ist seit heute, dem 3. März, anders. Zeitgleich wurde eine große Erweiterung mit drei neuen Klassen und neuem Level-Cap veröffentlicht.

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends ist ein Asia-MMORPG, das viel Wert auf eine traditionelle, chinesische Geschichte legt. Ihr erlebt einen klassischen Kampf „Gut gegen Böse“. Dazu levelt ihr eine von 9 verschiedenen Klassen.

Einmal auf dem Max-Level angekommen, habt ihr die Wahl aus Inhalten wie:

Dungeons und Raids in mehreren Schwierigkeitsgraden

verschiedenen Life-Skills

Housing

PvP in Arenen oder große Schlachten auf einer speziellen PvP-Map

Wir von MeinMMO haben Swords of Legends 80 Stunden in der Beta gespielt und waren sehr zufrieden mit dem Spiel. Doch der große Durchbruch gelang dem MMORPG nicht.

Wo lagen die Probleme? Kritik gab es vor allem für die eintönige Level-Phase und die Tatsache, dass man für die interessanten Inhalte zuerst das Max-Level erreichen musste. Schon einen Monat nach Release sanken die Spielerzahlen auf Steam rapide ab.

Nun jedoch sollen der Wechsel auf Free2Play und die neue Erweiterung das MMORPG nochmal pushen.

Neue Erweiterung bringt 5 neue Gebiete, neue Klassen, Dungeons und Raids

Was steckt im neuen Update? Mit der Erweiterung werden einige neue Inhalte gebracht, darunter:

Die neuen Klassen Fuchsmagier und zwei Krieger-Klassen: eine männliche und eine angepasste weibliche Version

Ein neues Max-Level, für das ihr nochmal 37 Stufen erklimmen könnt, bis zum Level „Weiser 1“

3 zusätzliche und kostenlose Charakterplätze

5 neue Gebiete – Changfu-Garten, Langquan-Brücke und Schwertgipfel des Taihua-Bergs sowie die beiden Gebiete „Paradies der schneienden Blüten“ und „Changhe-Berge“, in denen die neuen Klassen leveln

Die neuen Story-Kapitel 11 und 12

5 neue Dungeons und 2 Raids

Neue Maps für 3v3 und 10v10 Arena-PvP

Ein Rennen mit fliegenden Reittieren

Was macht die neuen Klassen aus? Der Fuchsmagier setzt auf die Macht der Dornen und Blüten und kann wahlweise Gegnern Schaden zufügen oder die Rolle eines Heilers annehmen. Der Fuchsmagier kommt zudem mit einem neuen Körpertyp, den Gameforge als „Mädchen“ bezeichnet. Damit hält eine Klasse Einzug in SOLO, die eher kindlich wirkt.

Die beiden Krieger-Klassen, Crystal Warrior und Spirit Warrior, setzen auf wuchtige Schwertangriffe, sowohl gegen einzelne Gegner als auch im AoE. Sie kommen, wie zuvor schon der Speermeister und der Berserker, mit den 2 Spezialisierungen Tank und Damage-Dealer daher.

Männliche Krieger werden weiterhin als große Männer gespielt und spielen die Klasse Crystal-Warrior.

In der weiblichen Version haben die Krieger nur Zugriff auf den Körpertypen „Mädchen“ und werden als Spirit-Warrior bezeichnet.

Der Crystal Warrior ist deutlich schwerer zu spielen als sein mädchenhaftes Gegenstück.

Was kostet die Erweiterung? Gar nichts. Das Update wurde kostenlos aufgespielt. Durch den Wechsel auf Free2Play müsst ihr auch sonst nichts bezahlen.

Zudem ist der Shop extrem fair. Es gibt kein Pay2Win und nicht mal Pay2Convinience wie Booster oder zusätzliche Bankplätze. Allerdings stecken einige schöne Kostüme und Reittiere hinter der Paywall.

SOLO richtet sich an Fans von Asia-Games und guten Dungeons

Was macht SOLO aus? Swords of Legends ist ein MMORPG mit einem starken Asia-Flair. Die Welt, die Story und die Charaktere wurden stark von der chinesischen Kultur beeinflusst und das muss man mögen, wenn man tief in SOLO einsteigen möchte.

Im Endgame setzt das MMORPG stark auf die Instanzen. In Dungeons und Raids grindet ihr eure Ausrüstung nach oben und bekommt ständig neue Herausforderungen und neue Schwierigkeitsgrade. In der höchsten Schwierigkeit dauert es auch einige Tage, bevor die Instanzen das erste Mal abgeschlossen werden. Das dürfte vor allem Fans von FFXIV ansprechen.

Allerdings hat SOLO ein aktiveres Kampfsystem als Final Fantasy XIV und ihr müsst zielen und geschickt Angriffen von Bossen ausweichen. Wer sich nach mehr Dynamik sehnt, kommt hier auf seine Kosten.

Mit der neuen Erweiterung geht Swords of Legends zudem die langweilige Level-Phase an. Insgesamt geht alles deutlich schneller und die beiden neuen Klassen starten zudem in eigenen Gebieten mit neuen Story-Inhalten und etwas Abwechslung. Mit den neuen Klassen dauert es nur knapp 5 bis 10 Stunden bis zum Max-Level.

Pro Schönes Asia-Flair

Aktives Kampfsystem

Faires Ausrüstungssystem

Ein starkes Housing-System

Regelmäßige Updates und nun eine große Erweiterung

Fairer Shop Contra Wenig Abwechslung im Endgame – Entweder Instanzen oder PvP

Keine deutsche Vertonung

Teilweise lange Ladezeiten

Derzeit wenige Spieler

Für wen lohnt sich jetzt der Einstieg? Wer auf der Suche nach einem neuen MMORPG ist, kein Problem mit einem Asia-Setting und einer etwas langatmigen Story hat, der sollte sich Swords of Legends anschauen. Es gibt jede Menge zu tun, es stehen viele verschiedene Klassen zur Auswahl und man kann sich intensiv in Dungeons und Raids einarbeiten.

Allerdings muss man einen gewissen Fable für Grind haben und darf sich von dem langweiligen Einstieg nicht abschrecken lassen.

Wer mit einem starken Asia-Setting und viel Grind jedoch nichts anfangen kann, der sollte sich lieber einem der anderen MMORPGs widmen, wie etwa Guild Wars 2, das gerade erst eine starke, neue Erweiterung bekommen hat:

