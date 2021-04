Das neue MMORPG Swords of Legends Online wird im Sommer 2021 bei uns im Westen erscheinen. Es ist als ein Buy2Play-Spiel mit einem Ingame-Shop geplant. Doch was steckt in diesem Shop und wird er Pay2Win? Dazu hat sich der Publisher Gameforge nun in einem Livestream geäußert.

Was steckt im Shop von SOLO? Das MMORPG soll einen Shop bekommen, der nur kosmetische Inhalte anbietet. Dazu zählen:

Outfits

Frisuren

Waffen-Skins

Accessoires

Umskinnen des Charakters

Reittiere

Housing-Inhalte

Alle Skins, die ihr freischaltet, werden automatisch für den gesamten Account aktiviert. Allerdings gibt es bestimmte Outfits, die nur männliche oder nur weibliche Charaktere tragen können. Auch die Waffen sind an bestimmte Klassen gebunden.

Wird es ein optionales Abo geben? Nein, es gibt nur den Shop und die kosmetischen Items.

Wie steht es um Komfort-Items? Die meisten MMORPGs bieten Komfort-Gegenstände wie XP-Buffs, Level-Boosts und zusätzliche Inventar- oder Charakterplätze an. All das ist im Shop von Swords of Legends nicht vorhanden.

Allerdings gibt es Items, die den Wechsel des Namens oder des Geschlechts ermöglichen.

Interessant ist, dass wir zum Start 6 Klassen, aber nur 5 Charakterplätze haben werden. Ihr könnt also nicht alle Klassen auf einmal spielen, selbst wenn ihr dafür Geld ausgeben wollen würdet.

So sieht der Shop für Crimson Coins aus.

Kann ich Gegenstände für Ingame-Währung verkaufen? Nein. Das Verkaufen von Shop-Gegenständen wird in manchen MMORPGs dazu genutzt, um ein “indirektes Pay2Win” zu ermöglichen und sich so für Echtgeld die Ingame-Währung zu besorgen.

In Swords of Legends Online sind die gekauften Shop-Gegenstände direkt an euch gebunden. Allerdings gibt es eine Geschenk-Funktion, mit der ihr direkt Skins für eure Freunde oder Gildenmitglieder kaufen könnt.

Wie teuer ist der Shop? Im Stream wurde verraten, dass ihr für 25 Euro insgesamt 4.250 Crimson Coins bekommt. Das ist die Währung im Shop:

Kostüme kosten zwischen 2.250 und 3.850 Coins

Reittiere kosten je nach Skin zwischen 1.950 und 3.850 Coins

Waffen-Skins kosten zwischen 1.950 und 2.250 Coins

Kleinere Accessoires für den Charakter gibt es für 350 bis 1.250 Coins

Einen Namenswechsel kostet 1.350 Coins

Wie viel kostet das MMORPG an sich? Wer Swords of Legends spielen möchte, muss einen Zugang zum Spiel kaufen. Der kostet je nach Paket zwischen 40 und 100 Euro. Details zu den Vorbesteller-Paketen und den Release von Swords of Legends findet ihr hier: Das wunderschöne MMORPG Swords of Legends erscheint 2021 auf Steam.

Wer wissen möchte, wie sich Swords of Legends in Taiwan spielt, findet hier einen Anspielbericht:

Ich habe eine neue MMORPG-Hoffnung gespielt – Kein Wort verstanden, aber schon ein Fazit

Ungewohnte Shop-Struktur und ein Battle Pass

Was ist am Shop noch besonders? Für jeden ausgegebenen Crimson Coin gibt es einen „Loyalti“-Punkt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch selbst oder anderen etwas kauft.

Loyalti-Punkte können in einem weiteren Shop genutzt werden, um darüber weitere Skins freizuschalten, wobei der Shop anscheinend ein geringeres Angebot hat als der für Crimson Coins. Dort kosten die Items zwischen 2.950 und 20.000 Loyalti-Punkte. Ihr könnt also mit euren Crimson Coins im Grunde zweimal shoppen.

Das ist der Loyalti Shop in Swords of Legends.

Was ist der Crystal Shop? Dieser dritte Shop im Shop lässt euch ebenfalls kosmetische Inhalte kaufen. Die Währung dafür könnt ihr euch aber im Spiel über Daily-Quests, Events und andere Aktivitäten verdienen.

Das Angebot im Crystal Shop scheint jedoch kleiner auszufallen als im Crimson Shop.

Gibt es einen Battle Pass in Swords of Legends? Ja, in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Version:

In der kostenlosen Version könnt ihr euch Items mit Fortschritten verdienen. Die sind jedoch für alle Spieler gleich

In der kostenpflichtigen Version gibt es nur kosmetische Inhalte

Allerdings soll der Battle Pass zum Start des Spiels noch nicht zur Verfügung stehen. Entsprechend wurde im Stream nur die chinesische Version gezeigt:

Der Battle Pass von Swords of Legends.

Warum ist der Shop so ein wichtiges Thema? MMORPGs werden als Spiel entwickelt, das über Jahre betreut und mit neuen Updates versorgt werden soll.

Doch diese Kosten müssen gedeckt werden, weswegen die Spiele entweder zu einem Abo-Modell wie bei WoW, einem Shop wie bei Guild Wars 2 oder einem optionalen Abo wie bei ESO+ zurückgreifen.

Gerade der deutsche Publisher Gameforge hat in Bezug auf Shops bisher nicht den besten Ruf. Doch die hier aufgezählten Inhalte sind mehr als fair. Sollten sie so beibehalten werden, dann ist der Shop von Swords of Legends Online einer der fairsten des Genres, auch weil er auf Komfort-Items wie Inventar-Erweiterungen oder XP-Boosts verzichtet.

Was sagt ihr zum Shop von Swords of Legends? Seid ihr nun etwas beruhigter und interessierter? Oder ignoriert ihr das MMORPG?

In dem Livestream hat Gameforge zudem über die Pläne zur Alpha und Beta gesprochen. Alles Wichtige dazu haben wir hier zusammengefasst: Neue MMORPG-Hoffnung Swords of Legends verrät Start der Alpha und Beta.