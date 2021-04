2017 erschien das MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) in China. In diesem Jahr soll es zu uns in den Westen kommen. Der Publisher Gameforge (TERA, AION) wird das Spiel für den PC in Europa und Amerika veröffentlichen.

Was ist das für ein MMORPG? Swords of Legends spielt im antiken China und legt seinen Fokus auf das Erzählen einer Story und auf Quests. In der Geschichte geht es um ein magisches Schwert, das dem Besitzer große Macht verspricht. Doch dieses Schwert wird von einer dämonischen Kreatur kontrolliert.

Swords of Legends sticht besonders mit seiner schönen Grafik hervor und soll die folgenden Inhalte zum Start bei uns bieten:

6 verschiedene spielbare Klassen – Todesbringer, Beschwörer, Barde, Schwertmagier, Berserker und Speermeister – mit je 2 Spezialisierungen und ohne Gender Lock

Ein aktives Kampfsystem mit Ausweichrollen

Eine Spielwelt mit verschiedenen großen Zonen, in denen ihr Mitspieler und Monster aus der chinesischen Mythologie treffen könnt

Vollvertonte Zwischensequenzen auf Englisch

Housing, in das sich Spieler zurückziehen können

Verschiedenste Reittiere

Dungeons und Raids mit bis zu 20 Spielern

Verschiedene PvP-Modi, in denen ihr gegen andere Spieler kämpfen könnt

Passend zu dem geplanten Release im Westen hat Gameforge uns vorab mit Infos und einem deutschen Trailer zum Spiel versorgt, den wir auf YouTube veröffentlicht haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Alle Infos zum Release von Swords of Legends

Wann und wie kommt das Spiel zu uns? Wie der Publisher Gameforge uns mitgeteilt hat, soll Swords of Legends noch im Sommer 2021 im Westen erscheinen. Der Release ist in dem hauseigenen Client, auf Steam und bei Epic Games geplant.

Vor dem Release wird es zudem eine Closed Beta geben. Ein genaues Datum dafür gibt es derzeit nicht.

Gibt es eine deutsche Lokalisierung? Ja, das MMORPG soll mit deutschen, englischen und französischen Texten erscheinen. Die Voiceover wird es jedoch nur auf Englisch geben.

Eine der Housing-Locations

Die Klasse Speermeister in Aktion

Mit einer Gruppe in die Raids

Eines der Reittiere

Bild von der Umgebung

Bild von der Umgebung 2

Wird das MMORPG Free2Play? Nein, ihr müsst euch den Zugang zum Spiel einmalig erkaufen. Der Vorverkauf startet heute und es kann zwischen 3 Paketen gewählt werden:

Standardversion (€ 39,99)

Deluxe Edition (€ 59,99)

Collector’s Edition (€ 99,99)

Vorbesteller erhalten exklusive kosmetischen Items und Zugang zur Closed Beta. Zusätzlich können schon vor dem offiziellen Release Wunschnamen gesichert werden.

In China ist Swords of Legends übrigens ein Abo-Spiel und verzichtet komplett auf einen Ingame-Shop und Pay2Win. Wie es sich mit einem Shop hier im Westen verhält, ist derzeit nicht bekannt.

Welche Systemanforderungen hat Swords of Legends?

Minimale Anforderungen:

Windows 10 64-Bit oder neuer

GeForce GTX 760 / Radeon HD 7870

AMD FX-6300 / Intel Core i3-4130

8 GB DDR 3

Empfohlene Anforderungen:

Windows 10 64-Bit oder neuer

Radeon RX 580 / Nvidia GTX 980Ti

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600K

16 GB DDR 4

Wann gibt es weitere Informationen zum Spiel? Gameforge hat bereits angekündigt, dass es in Kürze weitere Infos und Neuigkeiten zu Swords of Legends geben soll. Wir von MeinMMO werden euch auf dem Laufenden halten.

Wer sich schon mal ein Bild von dem Gameplay machen möchte, kann sich das Video vom YouTuber TheLazyPeon anschauen. Dieser hat die chinesische Version ausprobiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt ihr zu dem neuen MMORPG, das Gameforge zu uns in den Westen bringt? Freut ihr euch darauf oder seid ihr eher skeptisch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Swords of Legends ist nicht das einzige interessante Spiel, das dieses Jahr erscheinen soll. Wir haben euch die Highlights aus Sicht der MMORPGs zusammengestellt: 12 Gründe, warum sich MMORPG-Fans auf 2021 freuen können.