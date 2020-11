In Korea erscheint das neue und spannende MMORPG Elyon bereits am 10. Dezember. Doch wir müssen uns noch etwas länger gedulden.

Wann kommt Elyon zu uns? Das MMORPG hat für Europa und die USA noch keinen genauen Release-Termin. In Korea soll es schon am 10. Dezember starten. Publisher Kakao Games den Release des Onlinespiels jedoch in einem Investorenbericht.

Dort ist zu sehen, dass Elyon im Westen erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen soll.

Wie es mit einer Beta aussieht, ist weiterhin unklar. Diese sollte eigentlich noch 2020 bei uns starten.

Was genau bedeutet das? Die zweite Jahreshälfte heißt, irgendwann zwischen Anfang Juli und Ende Dezember 2021. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres sollten wir dann erfahren, wann genau wir mit dem Launch des MMORPGs Elyon rechnen dürfen.

Das hat Elyon zu bieten

Was erwartet uns mit Elyon für ein Spiel? Elyon war lange Zeit als A:IR – Ascent: Infinite Realm – bekannt, wurde dann aber umbenannt. Gleichzeitig legten die Entwickler den Fokus mehr auf klassisches MMORPG-Gameplay, während sich A:IR hauptsächlich um Luftschlachten drehen sollte.

Elyon versetzt euch in eine Fantasywelt, die über Steampunk-Elemente verfügt. So kämpft ihr gegen Maschinen und steuert auch weiterhin ein Luftschiff. In dieser Welt erwarten euch jede Menge Kämpfe.

Das MMORPG setzt auf actionreiche Gefechte, ohne Tab-Targeting, genau wie TERA, das übrigens im gleichen Entwickler kommt. Im Mittelpunkt sollen schnelle PvP-Schlachten stehen.

Nach eigener Aussage richtet sich Elyon speziell an den westlichen Markt und will beispielsweise auf übermäßiges Grinding verzichten.

Kämpfe laufen in Elyon sehr schnell und actiongeladen ab.

Was ist das besondere am MMORPG? Das MMORG erweckt aufgrund der sehr schnellen Kämpfe und auch von der grafischen Atmosphäre er den Eindruck, als könnte es TERA 2 sein. Euch begegnen knuffige Wesen, die Spielwelt ist sehr groß und vor allem die Auseinandersetzungen mit Feinden sind extrem actionreich.

Es sind gerade diese Gefechte, die hervorstechen. Wer sich Videos davon anschaut, der könnte sogar meinen, bei Elyon handle es sich um ein Actionspiel. Ihr werdet also nicht nur auf die Skills eures Helden achten müssen, sondern müsst außerdem sehr geschickt vorgehen.

Für wen is Elyon interessant? Das MMORPG richtet sich vor allem an Spieler, die auf schnelle Kämpfe stehen. Darüber hinaus müsst ihr PvP mögen. Denn ihr erkundet zwar auch eine große Spielwelt und erledigt PvE-Quests, doch dies steht nicht im Mittelpunkt.

Dafür sollten vor allem Gilden-Spieler auf ihre Kosten kommen. Die können sich in Gildenkriegen untereinander bekämpfen.

Elyon gehört hier auf MeinMMO zu einem der 8 aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung. Auf welches davon freut ihr euch am meisten?