Neues MMORPG Elyon startet 2. Beta mit mehr Content – Lohnt sich die zweite Runde?

Das neue MMORPG Elyon hat nicht nur eine zweite Closed Beta angekündigt, sondern auch einen Release-Termin im Herbst 2021. Zudem soll die zweite Beta mehr Inhalte bieten als die erste. Ob sich die zweite Runde in Elyon lohnt, haben wir von MeinMMO uns angesehen.

Was wurde angekündigt? Entwickler Bluehole hat ein Release-Zeitraum und eine zweite closed Beta-Phase für das kommende MMORPG Elyon angekündigt. Elyon wird demnach im Herbst 2021 erscheinen und teilt sich diesen Zeitraum mit einem anderen heiß erwarteten MMORPG, nämlich Lost Ark. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.

Außerdem wurde eine zweite Closed Beta angekündigt, für die ihr euch ab dem 26. Juli bis zum 11. August anmelden könnt. Der genaue Start der Beta wird im Anschluss an diesen Zeitraum bekanntgegeben. Die Closed Beta wird fünf Tage lang anhalten und mehr Spieler zulassen, als noch die erste Beta.

Welche neuen Inhalte gibt es? Die Entwickler liefern uns in der zweite Closed Beta eine neue Version, welche näher an der koreanischen Version sein soll. Ihr spielt also nicht die gleichen Inhalte wie in der ersten Beta-Phase. Zu den neuen Inhalten gehören:

Die neue Klasse: Der Slayer

Balancing-Anpassungen und überarbeitete Fähigkeiten

Ein neuer Typ Inhalt mit den Dimensionsportalen

Die Dungeons sind jetzt in Solo- und Gruppeninhalte aufgeteilt

Schnelleres Leveln um mehr vom Spiel in der Beta sehen zu können

Bessere Infrastruktur für westliche Spieler

Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch als wählbare Sprachen

Events speziell für die Closed Beta

Hier zeigt der YouTuber TheLazyPeon erste Eindrücke zu Elyon:

So funktioniert der Zugang zur Beta

Wie könnt ihr mitmachen? Zur zweiten Closed Beta anmelden könnt ihr euch direkt auf der Website von Elyon (via Elyon.Playkakaogames.com) oder auch über die Steamseite von Elyon (via Steam). Die Möglichkeit dazu wird am 26. Juli freigeschaltet. Ihr werdet dann im Anschluss via E-Mail benachrichtigt, ob ihr für die Beta zugelassen seid.

Ab dem 26. Juli wird man das Spiel außerdem vorbestellen können. Ob ihr euch damit einen Platz in der Beta garantieren könnt, ist aber noch nicht bekannt.

Warum lohnt sich die zweite Runde? Aufgrund der vielen neuen Inhalte und einer viel weiter fortgeschrittenen Spielversion von Elyon lohnt sich der Ausflug in die zweite Beta selbst dann, wenn ihr die erste bereits gespielt habt.

Da auch mehr Spieler zugelassen werden, sind eure Chancen auf einen Platz entsprechend erhöht, einen Bonus für die Mitglieder der ersten Beta gibt es aber nicht. Für alle, die sich für Elyon interessieren und an der ersten Beta nicht teilnehmen konnten, ist die zweite Beta eine optimale zweite Chance für einen Einblick in das neue MMORPG.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr die erste Beta gespielt und meldet ihr euch für die zweite an? Habt ihr Lust auf Elyon? Schreibt es uns in die Kommentare!

In einem Interview verrät uns der Entwickler übrigens auch, was Elyon besser macht als TERA und andere MMORPGs.