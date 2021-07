Das MMORPG Elyon soll im vierten Quartal 2021 bei uns im Westen erscheinen. Wir von MeinMMO haben ein Interview mit dem Entwickler Bluehole (TERA, PUBG) und dem Publisher Kakao Games geführt und mit ihnen über Elyon gesprochen.

Was ist das für ein Spiel? Elyon ist ein MMORPG mit dem Fokus auf actionreiche Kämpfe, Dungeons und PvP in der offenen Welt. So kämpfen zwei Fraktionen um die Vorherrschaft in den Endgame-Gebieten und in instanziierten Realm-Schlachten.

Elyon wurde ursprünglich als Ascent: Infinite Realm angekündigt und setzte damals auf Steampunk, viel PvE und Luftkämpfe.

Anfang 2020 wurde dann eine große Überarbeitung des MMORPGs angekündigt. Der Fokus rückte hin zu mehr PvP und weg von den Luftkämpfen.

Ende 2020 erschien Elyon dann offiziell in Korea und im Mai 2021 fand die erste Beta bei uns im Westen statt.

Während es sich zu Release stark in den Gaming Charts des Landes positionierte, kämpft Elyon inzwischen mit sinkenden Spielerzahlen. Trotzdem ist der Release für den Westen weiterhin geplant.

Wir haben die Entwickler gefragt, wo sie die Stärken des Spiels sehen und warum sie glauben, das sich Elyon bei uns durchsetzen kann. Wer sich erstmal einen Überblick über Elyon verschaffen möchte, findet hier einen Anspielbericht von uns:

“Es gibt nicht viele MMORPGs, die einem Charakter so viel Freiheit bieten”

Was macht Elyon besonders? Eine Besonderheit von Elyon ist das Fertigkeitensystem. Denn jede Fertigkeit im Spiel bietet verschiedene Versionen, die ihr freischalten und von denen ihr eine nutzen könnt. Die Fähigkeiten bekommen so einen zusätzlichen Effekt wie Stun oder Dash, treffen mehr Ziele oder werden von einem Nahkampf- zu einem Fernkampf-Angriff.

In dem Fähigkeitensystem und generell in der Charakterentwicklung sieht auch Jim, der Project Manager von Kakao Games, eine große Stärke:

Elyon bietet eine große Menge an Charakteranpassungsmöglichkeiten, nicht nur visuell, sondern auch funktional. Es gibt nicht viele MMORPGs, die einem Charakter so viel Freiheit bieten. Darum denke ich, dass Leute, die gerne Metas entwickeln, das Spiel definitiv genießen werden – besonders in einem “Realm vs. Realm-Setting”, in dem Zusammenspiel einen meilenweit nach vorne bringen kann. Jim von Kakao Games im Interview mit MeinMMO

Da Elyon von der gleichen Firma wie das MMORPG TERA entwickelt wird, wollten wir natürlich auch wissen, wo die Entwickler die Vorteile in dem neuen Spiel sehen. Auch hier hat Sunwook, der Director von Bluehole, vor allem auf die Charakterentwicklung verwiesen:

TERA hat ein sehr ausgeklügeltes Kampfsystem, aber es gibt immer eine “beste Antwort”, was bedeutet, das Spieler nicht ständig mit verschiedenen Builds experimentieren müssen. Das kann dazu führen, dass sich der Kampf ein wenig langweilig anfühlt. In dieser Hinsicht bietet Elyon ein aktiveres und freieres Kampfsystem, das keine festen Antworten hat. Stattdessen lädt es zum Experimentieren ein. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass der Hauptinhalt in TERA die Gruppen-Dungeons sind, während Elyon sich mehr auf größere Inhalte konzentriert, an denen viel mehr Spieler beteiligt sind. Elyon hat zwar auch Dungeons, aber sie sind nur eines von vielen verschiedenen Dingen, die Spieler genießen können. Sunwook von Bluehole im Interview mit MeinMMO

Wie steht es um die Balance bei den Fraktionen? In Elyon dreht sich viel um die Kämpfe zwischen den beiden Fraktionen. Einige Spieler äußerten die Sorge, dass ein Ungleichgewicht zwischen den Fraktionen die Inhalte negativ belasten könnte. Sunwook hat versprochen, dass auch im Westen darauf geachtet wird, dass es eine Balance gibt:

Wir erwägen die Inhalte, die auf Fraktionskonkurrenz basieren, damit auszubalancieren, dass nur eine bestimmte Zahl von Spielern an ihnen teilnehmen kann. Für Fälle, in denen die Fraktionsbalance zu einem Problem wird, wie zum Beispiel in der offenen Welt, haben wir Optionen wie die Anwendung eines Balance-Buffs für diese spezielle Situation. Sunwook von Bluehole im Interview mit MeinMMO

Anpassungen am Marktplatz und dem UI

Wie passt sich Elyon für den Westen an? In der Beta im Mai wurde deutlich, dass Elyon einige Mechaniken hat, die bei den westlichen Spielern nicht gut ankommen sind. Eines davon war der Verlust von 5 % der Erfahrungspunkte beim Tod. Sunwook erklärte uns dazu:

Dies [der XP-Verlust] soll Spieler dazu bringen, sich mehr darum zu kümmern, nicht zu sterben und sich auf den Kampf zu konzentrieren. Wir glauben, das Spieler das Sterben komplett vermeiden können, wenn sie sich auf das Spiel fokussieren. Und es wird einfacher durch stärkere Ausrüstung und der Anpassung der Fähigkeiten. Es ist ein Mechanismus für ein immersiveres Gameplay. Wir haben auch ein System, mit dem Spieler ihre verlorene Erfahrung wiederherstellen können, um den dadurch verursachten Stress zu reduzieren. Sunwook von Bluehole im Interview mit MeinMMO

Allerdings gibt es auch einige Dinge, die die Entwickler für die kommende Beta im August und bis zum Release von Elyon anpassen wollen:

In Bezug auf den Spielinhalt gab es keinen kritischen Punkt, der angesprochen werden musste, aber es gab eine ganze Reihe von “Quality of Life”-Änderungen, die von den Leuten gewünscht wurden und die entweder bereits in den späteren Builds des Spiels gelöst sind oder von uns implementiert werden. Zum Beispiel werden wir das Zeitfenster auf Schlachtfeldern während der CBT2 entfernen und eine Funktion zum Skalieren und Verschieben des UIs hinzufügen. Die größte Änderung wird es auf dem Marktplatz geben, wo wir ein Min/Max-Preis-Limit-System für EU/NA einführen werden. Jim von Kakao Games im Interview mit MeinMMO

Wie steht es um den Shop von Elyon?

Auch das Thema Cash-Shop haben wir angesprochen. Dieser ist in Korea ähnlich aufgebaut wie der in Black Desert und bietet beispielsweise Dinge wie:

Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung

Items, die das Zerstören von Ausrüstung verhindern können

Haustiere, die beim looten helfen und kleine Buffs geben

Premium-Buffs wie mehr Loot und mehr XP

Lager-/Inventar-Erweiterungen

In der ersten Beta im Westen war der Shop jedoch deaktiviert. Bei unserer Nachfrage im Interview wurden wir jedoch auf die Closed Beta im August vertröstet:

Was der Cash-Shop genau beinhalten wird, ist ein Thema, auf das wir im Moment nicht eingehen können. Was ich mitteilen kann ist, dass wir den Shop in der Closed Beta 2 öffnen werden. Dort werdet ihr nicht nur sehen, welche Produkte angeboten werden, sondern auch den Einkauf mit kostenlosen Rubinen – der Bezahlwährung – ausprobieren können. Wir werden in den kommenden Wochen einen Beitrag verfassen, in dem wir mehr Einblicke in den Cash Shop geben, und freuen uns auf eure Meinung. Jim von Kakao Games im Interview mit MeinMMO

Release-Version von Elyon soll nur wenige Monate hinterherhängen

Wie geht es mit Elyon im Westen weiter? Die Closed Beta 2 wurde bereits für August angekündigt, jedoch ohne ein festes Datum. Dort soll dann eine Version spielbar sein, die in etwa einer Version aus dem Juni in Korea gleicht, was die Spiel-Inhalte und die Balance angeht.

Zu Release sollen wir eine Version bekommen, die möglichst nah an der koreanischen dran ist. Generell ist das Ziel aber eine globale Version, wie Jim erklärt:

Unser Ziel ist es, inhaltlich mit einem globalen Build zu arbeiten. Zum Start werden wir natürlich ein wenig im Rückstand sein – vielleicht ein oder zwei Monate – aber wir wollen so schnell wie möglich aufholen. Jim von Kakao Games im Interview mit MeinMMO

Zu guter Letzt verriet uns Jim noch, das Elyon nicht nur über Kakao Games, sondern auch über Steam erhältlich sein wird (via Steam). Dort wird als Release-Termin “Herbst 2021” angegeben.

Elyon ist eines von vielen MMORPGs, die 2021 bei uns erscheinen. Alle weiteren Highlights für 2021 findet ihr hier:

