Am 6. Mai startet das MMORPG Elyon mit der ersten Beta bei uns im Westen. Wir von MeinMMO stellen euch die spielbaren Klassen vor und geben euch eine grobe Einschätzung, wie stark diese sind, basierend auf der koreanischen Version.

Welche Klassen gibt es in Elyon? Das koreanische MMORPG kommt in der ersten Beta mit 5 der aktuell 6 vorhandenen Klassen zu uns. In Korea startete es 2020 ohne den Slayer, der erst nachträglich ergänzt wurde. Der Slayer soll bei uns aber bereits mit der zweiten Beta erscheinen.

Die 5 Klassen im Spiel sind:

Warlord – Ein Nahkämpfer und Tank

Elementalist – Ein DPS mit dem Fokus auf Magie

Mystic – Ein Magier, der Wert auf Support und Heilung legt

Gunner – Ein Damage Dealer, der aus der Ferne angreift

Assassin – Eine typische Nahkampf-DPS-Klasse

Jede Klasse kann sich dabei jeder der beiden Fraktionen anschließen und kommt zudem ohne Gender Lock.

Warum ist Elyon jetzt interessant? Am 6. Mai startet für uns die erste Beta zu dem MMORPG. Zuvor konnte man Elyon nur über einen VPN und mit Daten aus Korea spielen.

Insgesamt erinnert Elyon an eine Mischung aus TERA und Black Desert.

Im Folgenden stellen wir euch die verschiedenen Klassen anhand der Infos aus Korea vor, zeigen Gameplay und geben eine Einschätzung dazu ab. Diese Einschätzung werden wir im Laufe der Beta dann gegebenenfalls anpassen.

Woher stammen die Infos? Wir haben uns an verschiedenen Artikeln und YouTube-Videos für die Einschätzung orientiert. Besonders das Video vom YouTuber Kanon, der ein Interview mit einem koreanischen Elyon-PvPler geführt hat, war dabei sehr aufschlussreich und hat einige Punkte in dieser Auflistung beeinflusst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Bedenkt dabei, dass es sich jedoch um den aktuellen Stand in Korea handelt und nicht ganz die Version, die wir im Test bekommen (etwa der Stand von Januar in Korea). An diesen Stand sollen wir uns aber “so gut es geht” zum Release 2021 annähern.

Wie groß sind die Unterschiede von Januar bis jetzt? Der größte Unterschied liegt im Release der neuen Klasse Slayer. Zudem gab es einige Balance-Anpassungen am Gunner, Assassin und den Skill-Trees. Auf ein paar dieser Änderungen gehen wir auch in der Vorstellung ein.

Warlords gelten mit als die stärkste Klasse überhaupt

Was kann der Warlord? Der Warlord ist ein starker Nahkämpfer, der gleichzeitig mit viel Defensive und anderen nützlichen Fähigkeiten daherkommt. Das macht ihn fürs PvE und PvP interessant.

Er nutzt im Kampf einen Hammer und einen Schild und kann damit sowohl stark zuschlagen als auch viel einstecken. Seine Angriffe wirken in den bisherigen Videos wuchtig und mächtig. Lediglich im Bereich Mobilität ist der Warlord etwas eingeschränkter als andere Klassen.

Wie schlägt er sich im PvE? Im PvE ist der Warlord noch immer stark, jedoch fehlen ein wenig die Mobilität und der Schaden, den der Elementalist hat. Allerdings werdet ihr auch mit dieser Klasse im PvE euren Spaß haben.

Warum gilt er generell als so stark? Eine Besonderheit an der Klasse ist ein “Hook”, also eine Fähigkeit, die Feinde zu sich hinzieht. Er hat dabei eine besondere Fähigkeit, die immer ihr Ziel trifft, sogar wenn der Feind ausweicht oder immun ist.

Hinzu kommt, dass der Warlord im Grunde keine Schwachstelle hat. Seine Angriffskraft ist gut, seine Defensive ist sehr stark, er hat eine solide Krit-Chance und eine gute Angriffsgeschwindigkeit. Darum gilt er in Korea bei vielen PvP-Fans derzeit als Op.

Bei unserem Stand des Spiels überzeugte der Warlord vor allem durch die Defensive. Er galt als stark, aber nicht so stark.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt In diesem Video von YouTuber Steparu seht ihr erstes Gameplay zum Warlord.

Elementalists sind die Helden im PvE, aber schwächer im PvP

Was kann der Elementalist? Elementalists sind Meister von Feuer, Eis und Blitz und können die Elemente nutzen, um damit Feinde auszuschalten. Dabei greifen sie auf einen Stab als Waffe zurück, der Feuerbälle schleudern kann.

Dabei gibt es eine Art von Combo-System, das euch dafür belohnt, wenn ihr die Elemente korrekt verwendet.

Wie schlägt er sich im PvE? Dort kann der Elementalist richtig auftrumpfen. Gerade beim Grinden in der offenen Welt und in Dungeons ist der Schaden der Klasse top.

Im Video von Kanon heißt es, dass der Elementalist besonders im Boss-Schaden die beste Klasse sein soll.

Wie stark ist der Elemtalist insgesamt? Während sie im PvE mit die stärkste Klasse überhaupt sind, fallen Elementalists im PvP etwas ab. Hier sind sie oftmals ein leichtes Futter für Warlords und später dann auch Slayer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt In diesem Video von YouTuber Vero bekommt ihr einen Einblick in das Gameplay des Elementalists in Dungeons.

Mystics sind stark im PvE, aber eher Mittelfeld im PvP

Was kann der Mystic? Der Mystic ist eine Zauberklasse und nutzt einen Zauberstab und ein Totem. Mit diesen bringt er vor allem viele nützliche Fähigkeiten und Heilung für die Gruppe mit sich. Doch auch im Schaden hat der Mystic was zu bieten.

Wie schlägt er sich im PvE? Wie der Elementalist auch sind Mystics stark im Grinding und Schaden bei Bossen in Dungeons. Sie nutzen jedoch eher Dots, um Feinden Schaden zuzufügen. Dabei haben sie auch AoE-Effekte im Gepäck.

Gerade beim Boss-Schaden soll der Mystic aber mit in der obersten Liga spielen.

Obwohl der Mystic viele Heilfähigkeiten hat, muss er jedoch keine klassische Heiler-Rolle einnehmen. Jede Klasse hat Formen von Heilung im Gepäck, sodass auch in Dungeons vor allem mit Schaden gespielt werden kann.

Wie stark ist der Mystic insgesamt? Im PvE und in PvP-Arenen kann der Mystic insgesamt überzeugen. Allerdings fällt die Klasse im Open-World-PvP und den Realm-Schlachten eher ab. Wer aber vor allem in die Arenen möchte, kann mit dem Mystic viel Spaß haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt In diesem Video von MMOHeart seht ihr den Mytics in einem 3v3-Arena-Kampf.

Ist der Gunner die schwächste Klasse?

Was kann der Gunner? Der Gunner ist eine Fernkampf-Klasse, die sich vor allem auf Schaden fokussiert. Dazu nutzt sie als Waffe ein Gewehr. Durch bestimmte Fähigkeiten nutzt er aber auch Pistolen und einen Granatenwerfer.

Mit schnellen oder wuchtigen Angriffen und hohem Schaden kann die Klasse überzeugen. Allerdings fehlt es ihr etwas an Defensive und Angriffsgeschwindigkeit.

Wie schlägt er sich im PvE? In der offenen Welt kann man mit dem Gunner viel Spaß haben. Durch die Reichweite schaltet man viele Gegner aus, noch bevor sie einen selbst erreichen, und zudem gibt es einen starken CC. Mit Ausweichrollen schafft man dann wieder Distanz zwischen sich und den Feinden.

In dem Video vom YouTuber Kanon heißt es zudem, dass der Gunner als einzige Klasse große Schwierigkeiten mit einem Level 50er Solo-Dungeon hat, den alle anderen problemlos schaffen, einfach, weil er im Nahkampf von den Mobs zu stark unter Druck gesetzt wird.

Wie stark ist der Gunner insgesamt? Der Gunner hat vor allem zwei Probleme:

Zum einen ist sein DPS insgesamt nicht so stark, was ihn schon im PvE etwas schwächer macht

Zum anderen benötigt man zumindest im Arena-PvP und auch in Dungeons selten eine größere Reichweite.

Allerdings gelten diese Kriterien nur bedingt für unseren Test-Build in der Closed Beta 1 im Mai. Hier soll der Gunner noch etwas stärker gewesen sein, ebenso wie die kommende Klasse Assassin, die beide einen starken Nerf bekommen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Dieses YouTube-Video von Dubakux zeigt den Gunner in einem Solo-Dungeon.

Der Assassin war mal richtig stark

Was kann der Assassin? Der Assassin ist eine Nahkampf-DPS Klasse, die mit zwei Dolchen kämpft. Er kann Unsichtbarkeit nutzen, um zu verschwinden und an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Zudem hat die Klasse viele Dashes und einen Teleport hinter die Feinde.

Assassins haben vor allem eine hohe Angriffsgeschwindigkeit, halten dafür aber sehr wenig aus, wenn sie mal in den Fokus des Feindes geraten.

Wie schlägt er sich im PvE? Im PvE der offenen Welt soll der Assassin die schwächste Klasse sein. Das liegt vor allem daran, dass er nur wenige Feinde gleichzeitig trifft und dass er weniger aushält als die anderen Klassen.

Bei Bossen kann der Assassin zwar mit dem Schaden überzeugen, steht aber hinter einigen anderen Klassen an.

Wie stark ist der Assassin insgesamt? Im Arena-PvP befindet sich der Assassin im Mittelfeld. Allerdings gelten diese Aussagen nur bedingt für unseren Patch.

So soll der Assassin in der Season 1 eine der stärkeren Klassen insgesamt gewesen sein, doch sie wurde inzwischen deutlich abgeschwächt. Da wir jedoch in einer alten Version spielen, könnte der Assassin noch seine alte Stärke haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt In diesem Video zeigt der YouTuber Steparu die ersten Schritte mit dem Assassin in Elyon.

Besonderheit: Der Slayer

Was kann der Slayer? Der Slayer nutzt ein Großschwert und ist damit voll auf Schaden aus. Er nutzt Lebenspunkte als Ressource für einige seiner Fähigkeiten. In Korea gilt der Slayer derzeit als sehr stark, jedoch werden wir ihn in der ersten Beta nicht spielen können.

Wann erscheint der Slayer? Der Slayer soll bereits mit der zweiten Closed Beta seinen Weg zu uns finden. Wann genau diese stattfindet, ist derzeit jedoch nicht bekannt. Zum Release im Westen soll der Slayer auf jeden Fall spielbar sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das Video von MMOHeart zeigt euch den Slayer im PvP.

Welche Klasse werdet ihr ihr spielen?

Wir haben euch nun die spielbaren Klassen vorgestellt. Welche interessiert euch am meisten? Oder werdet ihr gleich alle Klassen ausprobieren. Verratet es uns in der Umfrage:

Wer derzeit noch keinen Beta-Key hat, sollte die Augen auf die offiziellen Kanäle richten. Dort wurden in den letzten Tagen noch vereinzelt Keys verlost.

Wer sich mehr über die generellen Inhalte von Elyon informieren möchte, findet hier eine gute Übersicht:

Elyon: 7 Dinge, die ihr vor dem Start der Beta zum neuen MMORPG wissen müsst