Noch vor Jahresende erscheinen mit Elyon und Sword of Legends Online zwei neue MMOs aus Asien, die um die Gunst der Spieler buhlen. Elyon kommt aus Korea, wohingegen Sword of Legends Online aus China stammt. Beide haben grundsätzlich das gleiche Bezahlmodell, doch welches MMORPG passt besser zu euch?

Was sind das für MMORPGs? Elyon und Sword of Legend Online sind zwei Buy2Play-MMORPGs. Nachdem ihr sie einmalig erworben habt, könnt ihr die Spiele für immer spielen.

Elyon an sich ist ein klassisches Themepark-MMORPG, hat sich jedoch mit Leib und Seele dem PvP verschrieben – Spieler werden dies kaum vermeiden können. Elyon wird über einen Cash-Shop verfügen, der möglicherweise Pay-to-Win-Elemente enthält. Details zu der westlichen Shop-Version werden aber erst später bekannt gegeben.

Sword of Legend ist ebenfalls ein Themepark-MMORPG und richtet sich an Spieler, die ihren Fokus auf PvE legen und wahlweise PvP auf der Wunschliste haben. Hier gibt es ebenfalls einen Cash-Shop, der aber nur kosmetische Items beinhaltet.

Wann erscheinen die beiden MMORPGs?

Elyon hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber noch im Q4 2021 erscheinen.

Ähnlich auch Sword of Legends Online: Offiziell soll das MMORPG wenige Wochen nach Ende der Beta 2 (8. Juni) erscheinen. Der Release wird also voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli stattfinden.

Wie viel kosten die Spiele? Die Macher von Elyon haben momentan noch keine Preise kommuniziert. Wir vermuten, dass es zum Start einen normalen Vollpreistitel und zusätzlich unterschiedliche Editionen geben wird. Ob diese dem Spieler zum Start einen direkten Vorteil geben, ist derzeit unklar.

Sword of Legend Online kommt in drei Varianten. Es startet ab 39,99 Euro in der normalen Version und geht bis 99,99 Euro als Collector’s Edition. Dem jeweiligen Paket entsprechend sind mehrere Beta Keys enthalten und kosmetische Items. Einen Spielvorteil erhaltet ihr nicht.

Elyon – Open-World Theme Park MMO mit Fokus auf PvP

Wie ist Elyon aufgebaut? Elyon zielt zwar auf klassische MMORPGler, setzt aber auch auf das moderne Action-Kampfsystem, um dem Spiel mehr Dynamik zu verleihen. Besonders ehemalige Tera Spieler sollten sich hier schnell zu Hause fühlen, zumal es sich hier um den gleichen Entwickler handelt.

Davon ab gibt es:

6 Klassen

Holy Trinity

Offenes PvP / Fraktions-PvP

Kampfarenen

Dungeons

Housing

Crafting

Lineare Questfolge, die von Gebiet zu Gebiet führt

Bei Elyon sind die Quests das Mittel zum Zweck, durch das lineare Design grindet ihr euch durch die Level, um im Endgame dann anspruchsvollere Inhalte zu lösen und spannende PvP-Schlachten zu erleben.

Wie das MMORPG sich im ersten Test geschlagen hat, hat sich MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch in diesem Bericht verraten: Das neue MMORPG Elyon wird kein Flop wie Bless, aber auch kein riesiger Hit.

Sword of Legend: Wunderhübsche Spielwelt, keine offene Spielwelt, weniger PvP

Wie ist Sword of Legends aufgebaut? Auch SOLO ist ein Themepark-MMORPG, dem hingegen aber die Open World von Elyon fehlt. Hier sind die Gebiete instanziiert. Der Stufenaufstieg gestaltet sich recht unspektakulär und man wird per Quest von Gebiet zu Gebiet geführt, bis man die Maximalstufe erreicht. Ebenfalls wie Elyon bietet das Spiel:

Sechs Klassen

Holy Trinity

Dungeons

Kampfarenen

Lineare Questfolgen

Crafting

Raids / Weltbosse

Housing

Fraktions-PvP (mit Einschränkungen zum Start)

In der Levelphase unterscheidet sich Sword of Legends nicht besonders von Elyon: Hier gilt es nach und nach die Quest abzuarbeiten und sich in das nächste Gebiet vorzukämpfen. Mit Maximallevel werden Dungeon und Raids anspruchsvoller und bieten diverse Schwierigkeitsgrade. Auch das PvP-System wird erst ab der höchsten Stufe freigeschaltet.

Der Speermeister in Sword of Legends Online greift mit effektiven AoE-Attacken an.

Als Kampfsystem wird hier ein hybrides Tab-Target- sowie das schnellere Action-Kampfsystem eingesetzt. Hier eine Besonderheit: Jede der 6 Klassen verfügt über zwei Pfade, wobei diese typenabhängig als Heiler, Tank, Fernkampf- oder Nahkampf-DD fungieren kann.

Als Story-Hintergrund dient die chinesische XianXian-Welt, die an Klassiker wie “House of the Flying Daggers” erinnert. Ihr könnt schweben, fliegt auf Schwertern und reist dadurch besonders schnell durch die fantastische Welt von SOLO.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich auch SOLO genauer angesehen und ein Fazit dazu geschrieben: Ich habe 80 Stunden Swords of Legends gespielt und sage: „Das MMORPG ist viel besser, als ihr denkt“.

Elyon setzt auf anpassbare Skills, SOLO überzeugt mit starker Grafik

Gibt es Features, die andere MMORPGs nicht haben?

Elyon trumpft mit seinem ausgefeilten Skillsystem auf, in der die Skills sehr ausführlich auf den eigenen Spielstil oder momentane Anforderung angepasst werden kann.

Sword of Legends Online ist derzeit das schönste MMORPG, welches euch mit seiner wunderhübschen Spielwelt und den exzellenten Animationen in den Bann ziehen kann. Dazu bietet das MMORPG ein großes Arsenal an Features, Ranglisten und Erfolgen, sogar in der Freundesliste, die erst mal entdeckt werden wollen. Dazu gesellen sich auch kleine Minispiele, die für Beschäftigung nebenher sorgen.

Große Unterschiede im Endgame

Im Endgame merkt ihr sehr deutlich, welches der beiden MMORPGs zu euch passt. Hier liegen die größten Unterschiede zwischen Elyon und Sword of Legends Online.

Worauf legt Elyon Wert im Endgame? Der Fokus von Elyon liegt im Endgame erwartungsgemäß auf:

Kampfarenen

Ausrüstungs- und Waffenaufwertungen

Dungeons

Konflikte in der offenen Spielwelt

Elyon macht innerhalb kurzer Zeit deutlich, wo der Fokus des Spiels liegt: Ihr braucht hochwertige Ausrüstung, um gegen Monster oder Spieler zu bestehen. Leider macht sich das in dem erforderlichen Grind bemerkbar.

So muss die Ausrüstung aufgewertet werden, um mit den besten Spielern in Elyon mithalten zu können. Diese Aufwertungen werden in der koreanischen Version durch den Cash-Shop vereinfacht, ähnlich wie bei den Aufwertungen in Black Desert. Ob der Shop so auch in den Westen kommt, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Publisher Kakao Games hat den Shop in der ersten Beta noch nicht zugänglich gemacht.

In Kombination mit Mobgrind, repetitiven Tätigkeiten und Cash-Shop scheint das Spiel eher weniger für Gelegenheitsspieler als Vielspieler geeignet, die Echtgeldeinsatz nicht unbedingt ablehnen.

Die Kampfgefährten stehen einem auch in den Dungeons als Unterstützer zur Seite

Worauf legt Sword of Legends Wert im Endgame? Sword of Legends Online bietet euch hier ähnliche Inhalte, ist aber nicht so zeitintensiv wie Elyon. Hier verbringt ihr eure Zeit überwiegend mit:

Kampfarenen

Dungeons

Housing

Raids

Kosmetische Items, die das Aussehen des Charakters anpassen

Sword of Legends spricht hier ebenfalls eine recht deutliche Sprache. Durch den schnellen Levelfortschritt könnt ihr zeitnah am Endgame teilnehmen und Weltbosse und Dungeons in verschiedenen Schwierigkeitsstufen in Angriff nehmen. Für nahezu alles gibt es eine Rangliste und erfolg-süchtige Spieler finden hier genug Motivation, um viel Zeit in das Spiel zu investieren.

Das Handwerksystem in Sword of Legends Online ist fair gehalten und vermeidet Frust.

Weiterhin gibt es hier nur kosmetische Items, und durch den Einsatz von Echtgeld erhalten die Spieler keinerlei Ingame-Vorteile. Habt ihr euch also sich eure Ausrüstung im PvPvE erspielt und aufgewertet, könnt ihr auch einfach kürzertreten.

So bietet euch Sword of Legends die Möglichkeit, einfach die Spielwelt zu genießen oder einfach bis zum nächsten Inhaltsupdate warten. Der Online-Zwang durch kompetitive Fortschritte hält sich hier in Grenzen.

Wie fair das Ausrüstungssystem in Sword of Legends Online ist, erfahrt ihr hier:

Swords of Legends: Alles zur Ausrüstung, den Aufwertungen und Sockeln

Unterschiede abseits vom Gameplay

Wie sieht die Grafik aus? Elyon und Sword of Legends unterscheiden sich beide wesentlich in Sachen Grafik und Artstyle. Während Elyon den geneigten Betrachter an Spiele wie Tera, Aion, BDO und ähnliche Korea-MMORPGs erinnert, kommt Sword of Legend mit dem dem chinesischen XianXian-Setting am Ehesten Age of Wushu oder auch Blade and Soul recht nahe.

Sword of Legends Online kann mit einem wunderbaren Benutzer-Interface punkten, welches von euch komplett individualisiert werden kann. Wertvolle Tools wie ein Damage-Meter sind direkt beim Start dabei.

Gibt es beide Spiele auf Deutsch? Sowohl Elyon, als auch Sword of Legends Online, verfügen über eine englische Sprachausgabe und deutsche Texte.

Haben die MMORPGs Pay2Win? Beide MMOs verfügen über einen Cash-Shop.

Elyon bietet euch voraussichtlich content-relevante Items, die die Stärke des Charakters beeinflussen können oder den Spielfortschritt beschleunigen (ElyonAIR).

Sword of Legends Online setzt ausschließlich auf kosmetische Inhalte, die nichts am Gameplay ändern. Das wird sich auch unter dem deutschen Publisher Gameforge nicht ändern, wie dieser beteuert.

Die Zukunft von Elyon und Sword of Legends

Was ist an kommenden Updates geplant? Geplant ist, Elyon möglichst nahe an der koreanischen Version zu platzieren (ElyonAIR).

Sword of Legends ist ebenfalls gut dabei, denn in China ist das MMORPG seit 2019 auf dem Markt und erhält regelmäßig neuen Content, der ebenfalls für die Spieler im Westen gratis sein soll.

Beide Spiele sollen übrigens noch ein umfangreiches Grafik-Update erhalten, welches auch die Performance steigern soll.

Welches Spiel soll ich spielen?

Für diesen Typ Spieler lohnt sich Elyon: Wenn ihr bereit seid, viel Zeit in ein MMORPG zu investieren und es liebt im PvP gegen andere Spieler eure Erfolge zu sammeln, seid ihr grundsätzlich nicht verkehrt. Zwar gibt es auch PvE in Elyon und die Dungeons sind ziemlich gelungen, jedoch ist alles ein Mittel zum Zweck. Und der heißt Ausrüstung verbessern und sich gegen andere Spieler behaupten. Dabei wird auch deutlich, dass es einsame Wölfe in Elyon schwieriger haben.

Die Kombination aus Zeitaufwand, soziale Interaktionen in Gilden und der offensichtliche Fokus auf die kompetitiven Aspekte richtet sich an Mittel- bis Hardcorespieler, die Elyon ernst nehmen.

Natürlich solltet ihr auch ein Auge auf den Cash-Shop richten, der gerade für diese Situation ein paar Mittelchen hat, um das Ganze zu beschleunigen. Und sei es nur der Sammel-Begleiter, welcher für euch die Beute aufhebt oder kleine Tränke, die eure Charakterwerte kurzzeitig verbessern.

Für diesen Typ Spieler lohnt sich Sword of Legends: Das MMORPG bietet eine Menge an Inhalten und spricht sowohl Gelegenheits- als auch Vielspieler an. Solltet ihr gerade frisch in ein MMO einsteigen, könnte das Spiel doch etwas unübersichtlich werden. Hier macht es Sinn, wenn ihr schnell in eine Gilde einsteigt und Unterstützung von euren Mitstreitern erhaltet. Soziale Aspekte sind in Sword of Legends Online durchaus vorhanden.

Allerdings setzt das Spiel auf eine traditionell chinesische Geschichte und auch Optik, die nicht unbedingt jedem Spieler zusagt.

Davon ab könnt ihr eine ganze Menge in dem Spiel unternehmen. Vorausgesetzt, ihr kämpft euch durch das etwas träge Stufenaufstiegs-System. Danach habt ihr die große Auswahl zwischen Dungeons und zukünftig auch Raids in verschiedenen Stufen, könnt dem PvP in verschiedenen Spielmodi frönen oder aber die unterschiedlichen Spielgebiete erkunden.

Es ist nicht besonders aufwendig, in Sword of Legends die passende Ausrüstung zu erhalten und auch Spielpausen werden verziehen. Abgerundet wird das durch einen rein auf kosmetischen Items basierenden Cash-Shop, der nicht ins Spielgeschehen eingreift.