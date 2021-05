Wie in anderen MMORPGs auch dreht sich in Swords of Legends Online alles um die beste Ausrüstung. Wir von MeinMMO haben die Beta gespielt und euch die wichtigsten Infos zusammengestellt. Der Guide befindet sich noch im Aufbau und wird mit der Zeit erweitert.

Das Wichtigste in Kürze:

Es gibt getrennte Ausrüstung für PvE und PvP.

Ihr habt insgesamt 15 Ausrüstungsgegenstände, die ihr am Körper tragt (5 Accessoires, 6 Rüstungen, 1 Waffe, 3 Klassensymbole).

Es gibt 6 Speicher-Slots für unterschiedliche Ausrüstungs-Sets. Jede angelegte Ausrüstung in diesen Slots nimmt keine Inventarplätze weg.

Die beste Ausrüstung erhaltet ihr über Dungeons und verschiedene Währung im Spiel bzw. direkt über das PvP.

Jede Ausrüstung lässt sich aufwerten, wobei es keine Fehlschläge bei diesen Aufwertungen gibt.

Welche Ausrüstungsstufen benötigt man? Für Dungeons auf der Stufe Normal solltet ihr ein Ausrüstungslevel von 45 haben, für die Stufe Schwer 50 und für Extrem 60+, wobei in der Beta noch keine Dungeons dieser Schwierigkeit aktiv sind.

Im PvP kommt ihr bereits mit der Ausrüstung auf Stufe 50 recht weit, die ihr direkt durch das Tutorial bekommt.

Was ist die maximale Ausrüstungsstufe? Das können wir gerade noch nicht mit Sicherheit sagen, doch das höchste Equipment, das wir bisher gesehen haben, hatte Stufe 70. Im PvP gibt es bereits Händler, die diese Ausrüstung verkaufen, im PvE ist noch nicht ganz klar, wie man an Stufe 70 kommt.

An Ausrüstung der Stufe 60 kommt ihr jedoch verhältnismäßig einfach.

So bekommt ihr Ausrüstung im PvE

Welche Wege gibt es, um an gute Ausrüstung im PvE zu kommen? Wir von MeinMMO haben bisher vor allem 2 sichere Wege für gute Ausrüstung gefunden:

Zum einen bekommt ihr für den Sieg über Bosse in den Gruppen-Dungeons Ausrüstungskisten. Darin befindet sich auf Normal Equipment auf Stufe 50 und auf Schwer gibt es die Stufe 60. Voraussichtlich gibt es die Ausrüstungsstufe 70 dann in Extrem, aber das ist noch nicht bestätigt.

Zum anderen könnt ihr euch Ausrüstung über euren Begleiter kaufen. Dafür drückt ihr die Taste “P” und geht auf “Herstellung”. Dort befinden sich Items der Stufe 60, die ihr für Seelen-Qi und Mysteriöse Textfragmente kaufen könnt. Möglicherweise kommt man auch hier an Ausrüstung der Stufe 70, wenn man seinen Begleiter später weiter aufgewertet hat.

So sieht das Interface zum Kaufen bei eurem Begleiter aus.

Zudem gibt es noch das Handwerk, das ihr mit der Taste “I” aufrufen könnt. Dort gibt es jedoch nur Ausrüstung der Stufe 45. Sie ist ein Zwischenschritt zwischen der Ausrüstung der offenen Welt und den Story-Quest (Ausrüstung Stufe 35 bis 40) und dann den beiden Methoden oben.

Allerdings ist das Crafting auf den ersten Blick recht teuer und aufwendig. Die Methoden rund um Dungeons und den Begleiter wirken effektiver, sodass man die Crafting-Stufen größtenteils überspringen kann.

Woher bekommt man Seelen-Qi und Textfragmente?

Seelen-Qi bekommt ihr, indem ihr Essen und Ausrüstungsgegenstände an euren Begleiter verfüttert.

Mysteriöse Textfragmente sind eine Währung, die es für wöchentliche Blutruvia-Kopfgelder, die wöchentlichen Smaragdlaternen und tägliche/wöchentliche Dungeon-Runs gibt.

So bekommt ihr Ausrüstung im PvP

Schon mit dem Abschluss des PvP-Tutorials bekommt ihr Ausrüstung der Stufe 50. Über weitere Quests und als Belohnungen in den Matches bekommt ihr Ausrüstung der Stufe 55.

Bei bestimmten Händlern in Wolkenstieg gibt es dann stärkere Ausrüstung, der Stufe 60 oder sogar der Stufe 70 mit 5 Aufwertungen. Dafür benötigt ihr:

Erlasse der Kontinente, von denen ihr pro Woche maximal 100.000 erspielen könnt (ihr benötigt zwischen 8.000 und 20.000 pro Ausrüstungsstück). Diese erhaltet ihr aus allen PvP-Inhalten.

Eine spezifische PvP-Währung wie etwa Siegel des Duellkampfes, die ihr nur aus der 3v3-Arena bekommt (maximal 20.000 pro Woche, wobei ihr zwischen 4.000 und 10.000 pro Ausrüstungsteil benötigt).

Die Händler findet ihr im Yaotian-Palast im Norden von Wolkenstieg.

So verstärkt ihr Ausrüstung

Welche Ausrüstung kann man aufwerten? Grundsätzlich jede, die mindestens ein Verstärkungslevel hat. Wie viele Verstärkungslevel eine Ausrüstung hat, seht ihr indem ihr mit der Maus über sie hovert. Die beste Ausrüstung hat bis zu 6 Verstärkungslevel, die ersten Ausrüstungen haben nur ein Level.

Das Verstärkungslevel gibt an, wie oft ihr die Ausrüstung aufwerten könnt.

Wie funktionieren Verstärkungen? Dafür müsst ihr einen Schmied in Wolkenstieg oder an einem anderen Ort aufsuchen. Dieser verstärkt eure Ausrüstung für ein bisschen Geld und Siegelsteine.

Siegelsteine der Stufe 1 verbessern eure Ausrüstung bis zur Ausrüstungsstufe 45. Darüber hinaus benötigt ihr dann höhere Siegelsteine. Verstärkungen können dabei niemals fehlschlagen, sondern verbessern eure Ausrüstung dauerhaft.

Woher bekommt man Siegelsteine? Siegelsteine der Stufe 1 erhaltet ihr zu Beginn in großer Menge, unter anderem durch Quests, Kopfgelder und Dungeons.

Wie man an höhere Stufen der Siegelsteine kommt, ist uns derzeit noch nicht ganz klar.

Der Schmied möchte von euch Siegelsteine (wahlweise PvE oder PvP) und Gold für Aufwertungen.

So funktionieren die Sockel mit Jade

Über verschiedene Quest und mit dem Sieg über Bosse erhaltet ihr Jade, die ihr in eure Ausrüstung sockeln könnt:

Rot beschriftete Jade bringt in Accessoires zusätzliche physische bzw. magische Stärke und in den Klassensymbolen je nach Pfad Angriff, Verteidigung oder Heilung.

Blaumond-Jade (grün) bringt in Accessoires zusätzlichen Sprint und in Klassensymbolen zusätzliches Geschick.

Was der dritte Sockel genau macht, müssen wir nochmal nachschlagen.

Wenn ihr eine Ausrüstung mit Sockeln versehen könnt, könnt ihr das entsprechende Menü mit “Shift+Linksklick” öffnen. Dann lässt sich der Sockel einfach einfügen.

So sieht das Sockel-Interface aus, das sich ganz leicht mit “Shift+Linksklick” auf die jeweilige Ausrüstung öffnen lässt.

Kann man Sockel wieder entfernen? Das ist uns noch nicht ganz klar. Zumindest funktioniert es nicht durch einfaches Anklicken im Menü. Möglicherweise gibt es aber Hilfsmittel, um die Sockel wieder zu entfernen.

Swords of Legends Online feiert seinen Release im Sommer. Alle Infos dazu und zu den generellen Inhalten im Endgame findet ihr hier: Neues MMORPG Swords of Legends kommt im Sommer – So sieht das Endgame aus.