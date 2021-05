Die Geschichtsbücher der Ahnen sind so etwas wie die Life Skills in Swords of Legends Online. Dort lernt ihr Angeln, den Handwerksmeister und die Kopfgeldjagd. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr die Kopfgeldjagd freischaltet.

Wie schaltet man die Kopfgeldjagd frei? Die Kopfgeldjagd lernt ihr über die sogenannte “Kultivierung”. Dabei handelt es sich um eine Art Tutorial für die verschiedenen Inhalte des Spiels.

Zu Beginn müsst ihr eine Instanz-Erkundung (Übung) abschließen. Wir empfehlen euch etwa mit Level 23 diese Aufgabe anzugehen, da ihr in diesem Levelbereich einen Mangel an Quests haben werdet, den ihr so einfach überbrücken könnt.

Habt ihr eine Instanz abgeschlossen, müsst ihr den Tab “wöchentliches Event” öffnen. Dort findet ihr nun den Auftrag “Blutruvia-Kopfgeld -Übung”. Diese Aufgabe müsst ihr abschließen, um die Kopfgeldjagd freizuschalten. Für euren ersten Auftrag geht es dann ins Weichuan-Hochland.

Über die Kultivierung lernt ihr die Kopfgeldjagd und später auch das PvP und das Housing kennen.

Warum ist die Kopfgeldjagd so wichtig? Über die Kopfgeldjagd schaltet ihr Weltbosse frei, die teilweise solo oder in großen Gruppen besiegt werden müssen:

Sie geben – je nach Boss – tägliche oder wöchentliche Belohnungen, darunter Ruf und wichtige Marken. Über die Marken kommt ihr an bessere Ausrüstung.

Außerdem bekommt ihr über sie wichtige Erfahrungspunkte, die euch zwischen Stufe 23 und 25 helfen können. Dort gibt es eine größere Pause in der Story-Quest, die ihr andernfalls mit täglichen Quests und Grind überwinden müsst. Weltbosse stellen dort die beste Alternative dar.

Zudem gibt es etliche Errungsschaftspunkte, die mit den Kopfgeldern in Verbindung stehen.

So sehen die Geschichtsbücher der Ahnen aus, sowas wie die Life Skills in SOLO.

Die verschiedenen Bosse in Swords of Legends Online

Welche Arten von Weltbossen gibt es? In SOLO gibt es 4 Arten von Weltbossen:

Einzelspieler – die von einem Spieler allein bezwungen werden können

Team – die am besten Gruppen von 2-5 Spielern besiegt werden, aber mit etwas Anstrengung auch allein bezwungen werden können

Gruppe – ausgelegt für eine größere Gruppe von Spielern

Offene Weltbosse – die jedoch nicht mit dem Kopfgeld-System zusammenhängen und entsprechend nicht auf der Karte markiert werden

Die Bosse aus der Kopfgeldjagd, ihre Belohnungen und der Reset der Belohnungen werden auf der Weltkarte angezeigt:

Die rot-orangen-Symbole, die ein wenig wie Insekten aussehen, sind die Kopfgeld-Ziele. Wenn ihr mit der Maus über sie hovert, erscheinen weitere Details wie Level, Gruppen-Größe und der Loot.

Wie werden die Bosse aktiviert? Sobald ihr in der Nähe von den Bossen seid, taucht ein Symbol links über eurer Lebenspunkte-Leiste auf. Nun könnt ihr eure erlernte Fähigkeit Rotfedersiegel verwenden (im Geschichtsbuch der Ahnen, lässt sich in die Aktionsleiste unten ziehen).

Dann werdet ihr in eine andere Version der Karte geportet, in der ihr gegen die Bosse kämpfen könnt.

Wie viele Weltbosse gibt es? In einer Errungenschaft ist die Rede von 57 verschiedenen Bossen, die ihr über die Kopfgeldjagd besiegen könnt.

Habt ihr die Kopfgeldjagden und die Bosse bereits ausprobiert? Wie ist generell euer Eindruck zu SOLO? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Mehr zum Thema Endgame in dem neuen MMOPRG erfahrt ihr hier: Neues MMORPG Swords of Legends kommt im Sommer – So sieht das Endgame aus.