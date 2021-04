Im Sommer 2021 erscheint das neue MMORPG Swords of Legends Online bei uns im Westen. Wir von MeinMMO haben uns in die Lore eingearbeitet und mit dem Publisher Gameforge über die Story gesprochen. In diesem Artikel haben wir alles zur Geschichte des Spiels zusammengetragen.

Worum geht es in Swords of Legends? Das MMORPG erzählt eine klassische Geschichte von Gut gegen Böse. Im Fokus stehen ein besonders mächtiges Schwert, das Ahnenschwert, und weitere ebenfalls sehr mächtige Schwerter. Sie verleihen dem Spiel seinen Namen.

Mit diesen Waffen kämpften vor 900 Jahren die fünf Schwertmeister der Menschen gegen eine dunkle und bösartige Armee. Zwar konnte die gute Seite gewinnen, doch nur mit schweren Verlusten. Das übriggebliebene Böse wurde daraufhin versiegelt und dieses Siegel wird von der Qin-Liga bewacht.

Als Spieler ist man einer der Auserwählten der Schwertherzen und schließt sich dem Kampf gegen das Böse an, das gerade wieder am Erwachen ist.

Einen ersten Einblick in die Geschichte gibt auch ein offizieller Lore-Trailer von Gameforge:

Die Entstehung der Welt und das Schmieden der Schwerter

Wo beginnt die Geschichte des Spiels? Die Lore von SOLO geht zurück bis zur Erschaffung der Welt. So schuf der Pangu den Himmel und die Erde. Aus seinem toten Körper entstanden das reine und das dunkle Qi, das wiederum Götter und Seuchengötter erschuf – das Gute und das Böse.

Es entwickelte sich insgesamt eine Welt, die sich in drei Teile aufspaltet:

Die Himmelswelt mit den Göttern

Die Oberwelt mit den Menschen

Die Unterwelt, in der Geister und vereinzelte Menschen leben

Doch die Menschen waren mit ihrer Rolle in der Oberwelt nicht zufrieden. Sie wollten mehr Macht und schufen das “Ahnenschwert”, das sogar Götter verwunden konnte. Später wurden weitere mächtige Schwerter angefertigt, die von sogenannten Schwertherzen beseelt sind.

Allerdings waren die Götter nicht begeistert von diesen Waffen, woraufhin sie den Schmied in die Unterwelt verbannten. Seine Künste gerieten in der Oberwelt in Vergessenheit.

Die Schlacht um das Qin-Mausoleum

Was war das für eine Schlacht? 900 Jahre vor dem MMORPG plante die bösartige Ewige Armee im Qin-Mausoleum ihren Ausbruch, um die Oberwelt zu attackieren. Es entbrannte eine Schlacht, von der auch in der Intro-Sequenz des Spiels die Rede ist.

Die Unsterbliche Lan Yaoqi versammelte daraufhin 4 weitere Schwertmeister und bekämpfte mit ihnen die Ewige Armee. Als der Kampf fast gewonnen schien, tauchte der Dämonendrache Liaosha auf und griff aus dem Hinterhalt an. Er verwundete die Schwertmeister schwer und tötete sogar 3 von ihnen.

Die Gründung der Qin-Liga: Um das Böse entgültig zu verbannen, schuf Lan Yaoqi eine schwebende Insel, um das Qin-Maosoleum zu verschließen. Dieses Siegel ist die Stadt Wolkenstieg, die man bereits auf Bildern und im Trailer gesehen hat. Sie ist gleichzeitig der zentrale Hub von Swords of Legends Online.

Die Qin-Liga wiederum hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau dieses Siegel zu schützen und das Böse zu bekämpfen. Und hier setzt 900 Jahre später die Geschichte des MMORPGs an.

Auserwählter der Schwertherzen, um gegen das Böse zu kämpfen

Was passiert in SOLO? Ohne die Schwertmeister haben die Herzen der legendären Schwerter an Kraft verloren. Darum werden regelmäßig Schüler der Qin-Liga zum Himmelsberggrat gerufen und sollen dort versuchen, die Schwerter wiederzuerwecken.

Als Spieler ist man eine solche auserwählte Person und muss sich im Tutorial dem Schwertherz beweisen. Dabei schließt man sich, je nach Klasse, einem bestimmten der drei Herzen an. Diese Schwertherzen begleiten daraufhin den Spieler als “Gefährte”.

Zu Beginn sind sie eine kleine Kugel, die neben dem Spieler her schwebt. Später kann man weitere Skins für den Gefährten freischalten.

Eine der möglichen Skins für den Gefährten.

Wie geht es nach dem Tutorial weiter? Während die Spieler das Schwertherz kennenlernen, greifen Kreaturen der Ewigen Armee die Welt an. Von da an befindet man sich mitten in einem Kampf Gut gegen Böse.

Wie genau die Geschichte im Spiel weitergeht, möchten wir an dieser Stelle nicht spoilern, obwohl es dazu Infos auf Chinesisch gibt.

Wie wir aber aus unseren Gespräch mit Gameforge zum Endgame wissen, können die Spieler später die Unterwelt bereisen und dort weitere Abenteuer erleben. Was genau die Unterwelt ist und was sonst noch an Gameplay-Inhalten auf euch wartet, erfahrt ihr hier:

