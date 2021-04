Das MMORPG Swords of Legends erschien bereits in China und kommt 2021 in den Westen. Es wird eine deutsche Lokalisierung bekommen.

statt. Im April 2021 kündigte der deutsche Publisher Gameforge den Release von Swords of Legends Online im Westen an. Noch im Sommer dieses Jahres soll das Spiel bei Steam und Epic Games erscheinen. Zurvor sind Alpha- und Beta-Tests geplant.

Swords of Legends Online ist ein MMORPG aus China, das dort bereits 2017 veröffentlicht wurde. Es legt einen großen Fokus auf Quests und eine Story rund um ein verfluchtes Schwert. Dabei bietet es für PvE-Fans Dungeons, Raids und Housing. PvP wiederum findet in extra dafür ausgewählten Zonen

Insert

You are going to send email to