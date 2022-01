Wie sich Swords of Legends, aber auch andere MMORPGs kurz nach dem Release geschlagen haben, verraten wir euch in diesem Artikel:

Eine weitere Neuerung für Swords of Legends wird der Release in Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der soll gleichzeitig mit dem Erscheinen der Erweiterung stattfinden. Die russischen Spieler werden direkt zum Start keine russischen Texte vorfinden, doch die sollen im Laufe des 2. Quartals 2022 nachträglich eingefügt werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vor Kurzem haben wir von MeinMMO ein Interview mit einem Hardcore-Fan von Swords of Legends geführt. Er erklärte uns, warum genau diese Erweiterung so wichtig ist:

Wer zuvor bereits Swords of Legends gekauft hat, bekommt zur Belohnung exklusive, kosmetische Belohnungen. Weiter heißt es, dass auch künftig keine Pay2Win-Elemente in den Shop kommen. Der Shop von SOLO gilt als extrem fair .

Was passiert bei SOLO? Mit der neuen Erweiterung “The Firestone Legacy” wird das MMORPG Free2Play. Jeder kann sich dann einen Account erstellen und in die Spielwelt eintauchen. Dabei gibt es keine Beschränkungen.

Insert

You are going to send email to