2021 erschien ein MMORPG mit viel Potential – Gibt jetzt seinen Tod bekannt, sagt brutal ehrlich, woran es lag

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was sagt ihr zum Tod von Swords of Legends Online? Habt ihr damit gerechnet oder überrascht euch die Abschaltung? Werdet ihr das MMORPG vermissen oder hattet ihr es schon komplett vergessen?

Auch in puncto Marketing unterlag Gameforge deutlich den größeren Titeln, die etwas später erschienen, etwa New World im September oder Lost Ark im Februar 2022, was kurz vor der ersten SOLO-Erweiterung im März rauskam. Beide setzten auf große Twitch-Streamer und Contests in den sozialen Medien.

Was SOLO gut gemacht hat und wo die Probleme aus Sicht der Hardcore-Spieler lagen, haben wir in einem Spieler-Interview genauer erörtert:

Im Endgame wurde dann für die Hardcore-Spieler zu langsam Content nachgeliefert, während gleichzeitig kaum Nachwuchs in das MMORPG kam. Zudem bedeuteten Erfolge in einem Spiel, das kaum wer aktiv zockt, nahezu nichts. Rennen um World Firsts blieben irgendwann aus.

Ein großes Problem war bereits die Level-Phase. Die war recht eintönig, sehr linear und machte maximal im ersten Durchgang Spaß. Für Twinks mussten jedoch die exakt gleichen Quests in der exakt gleichen Reihenfolge gespielt werden. Wer bereits die Beta gezockt hatte, hatte kaum noch Lust, in der Live-Version zu leveln.

Was sagt Gameforge über das Aus? In einem FAQ zur Abschaltung sprach der Publisher sehr offen über das größte Problem: die Spielerzahlen. Zwar hatte SOLO einen “erfolgreichen Start”, der sogar die Erwartungen übertroffen haben soll, doch die Spielerzahlen sind inzwischen einfach zu gering.

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ich selbst habe Swords of Legends 80 Stunden in der Beta gespielt und war sehr zufrieden mit dem Spiel. Doch der große Durchbruch gelang nicht.

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends ist ein Asia-MMORPG, das viel Wert auf eine traditionelle, chinesische Geschichte legt. Ihr erlebt einen klassischen Kampf “Gut gegen Böse”.

Insert

You are going to send email to