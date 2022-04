TERA gilt als eines der besten Action-MMORPGs – Doch in 2 Monaten schließt es für immer

Mit The Exiled Realm of Arborea (TERA) erschien 2012 ein MMORPG aus Korea im Westen, das von vielen für das actionreiche Kampfsystem geschätzt wird. Doch im Juni 2022 werden die Server weltweit für immer abgeschaltet. Das kommt überraschend, denn noch im Februar erschien ein großes Update.

Warum schließt TERA? Wie der westliche Publisher Gameforge am 20. April mitgeteilt hat, wird das MMORPG eingestellt, weil der Entwickler Bluehole keinen neuen Content mehr produziert. Darum sieht sich die Firma gezwungen, die westliche Version ebenfalls abzuschalten.

Gameforge ist seit über 10 Jahren der Publisher für die europäische Version und übernahm später auch den Vertrieb in Russland und zuletzt 2020 in Amerika.

Wann schließen die Server genau? Am 30. Juni 2022 um 10:00 Uhr deutscher Zeit wird TERA abgeschaltet. Auch in Korea soll der Dienst am 30 Juni enden (via Gamemeca).

Abschaltung kommt für viele überraschend

Wie ging es TERA zuletzt? Das MMORPG bekam regelmäßig neue Updates. Erst 2020 haben wir einen großen Bericht über die Entwicklung von TERA, dem kommenden Begleiter-Update und vielen Anpassungen verfasst. Kurz darauf wurde sogar ein neuer MOBA-Modus für das PvP veröffentlicht, der jedoch schnell wieder deaktiviert wurde. Er wurde von den Spielern nicht gut angenommen.

Das letzte große Update gab es im Februar 2022. Dort wurden 3 neue Dungeons veröffentlicht, einige alte Dungeons überarbeitet und eine neue Season samt Season-Pass gestartet.

Neben neuen Updates gab es regelmäßig Events und Rotationen in den Dungeons. Man hatte also nie das Gefühl, dass TERA auf absehbare Zeit eingestellt werden würde.

Der YouTuber Josh Strife Hayes hatte sich TERA zuletzt Anfang 2022 angesehen und das Kampfsystem gelobt, auch wenn er sonst einiges an Kritik hatte:

Wie stand es um die Spielerzahlen? Genaue Spielerzahlen zu TERA gibt es nicht, da viele über den Gameforge-Client gespielt haben und dort keine Infos geteilt werden.

Die Steam-Version erschien erst 2017, allerdings hielten sich die Spielerzahlen dort über viele Jahre auf dem gleichen Niveau, nämlich zwischen 800 und 1.400 gleichzeitigen Spielern. Erst Anfang 2022 sanken die Zahlen dann dauerhaft in den dreistelligen Bereich und erstmals unter 600 gleichzeitige Spieler.

In Korea gehörte TERA seit vielen Jahren zu den 50 am meisten gespielten Online-Games. Zuletzt tauchte es dort im Mai 2021 auf Platz 40 auf (via Gamemeca).

TERA war für actionreiche Kämpfe und viel PvE-Content bekannt

Was ist TERA für ein Spiel? In TERA erschafft ihr einen Helden, mit dem ihr viele Quests abschließen und Feinde besiegen könnt. Zur Auswahl stehen dabei 13 verschiedene Klassen.

Highlights des Spiels waren die abwechslungsreichen Dungeons und das Action-Kampfsystem. 2012, als das Spiel im Westen erschien, waren die actionreichen Kämpfe ein absolutes Highlight, doch bis heute sind sie verhältnismäßig gut gealtert, anders als andere Inhalte des MMORPGs.

Denn im Kampf müsst ihr ständig in Bewegung bleiben, Feinde aktiv anvisieren und ihren Fähigkeiten ausweichen oder diese blocken.

Wofür gibt es Kritik? TERA bekam schon immer Kritik für die aggressive Monetarisierung im Shop und die Tatsache, dasskein einheitlicher Stil in der Welt vorherrscht. So gibt es als Reittiere neben normalen Mounts auch fliegende Teppiche, Schweine oder Polizeiautos.

Auch bei den Kostümen ist alles möglich, was die Immersion im Spiel erheblich einschränkt.

Wie reagieren die Spieler? Obwohl TERA längst nicht mehr zu den großen MMORPGs zählte, hatte es eine treue Community, wie die Kommentare im reddit zeigen:

„Das ist traurig. Dieses Spiel hat für mich die Kämpfe in den meisten anderen MMOs ruiniert.“

„TERA hat in seiner besten Zeit so viel Spaß gemacht, es ist eine Schande.“

„Das ist Traurig. TERA war meine erste Einführung in den Action-Kampf und ich war für ein paar Jahre extrem süchtig.“

„Eines der Spiele, mit denen ich am meisten Spaß hatte, als es noch voller Spieler war. Hab es in den letzten Jahren nicht gespielt, aber immer noch irgendwie traurig zu sehen, das es abgeschaltet wird“

Was sagt ihr zu dem überraschenden Aus von TERA? Werdet ihr das Spiel vermissen? Schaut ihr es euch vor der Abschaltung nochmal an oder habt ihr schon länger mit dem MMORPG abgeschlossen?

