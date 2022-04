Palia ist ein neues MMO in der Entwicklung, das seinen Fokus auf soziale Interaktionen und Nebenaufgaben wie Housing, eigene Farmen und Backen legt. Nun teilten die Entwickler einige Bilder und Geschichten aus der Alpha. Eine Geschichte dreht sich um einen Spieler, der einfach zu viele Kuchen gebacken hat.

Was passiert gerade in dem MMO? Palia befindet sich in einer Alpha, aus der noch kein Gameplay gezeigt werden darf. Nur ausgewählte Spieler können an dieser Alpha teilnehmen. Es gibt keine Pakete, um sich einzukaufen.

Nun haben jedoch die Entwickler einige Bilder und Geschichten der Community aus der Alpha in einem Blogpost geteilt. Zu sehen sind erste Gebiete, Housing und das Angeln, aber auch einige lustige Bugs.

1.023 Kuchen zerstören das Spiel

Was sind das für Geschichten? Die meisten dieser Geschichten drehen sich vor allem um Chaos.

Der Spieler Berry etwa hat mit Freunden zusammen Kuchen gebacken. Sehr viele Kuchen. Bei 1.023 von diesen süßen Zuckerbomben soll dann das Spiel zusammengebrochen sein. Ein Fehler, der künftig behoben werden soll.

So sieht es in Palia aus, wenn das Dorf zusammen einige Kuchen backt (via Palia).

Die Spieler sollen auch gemeinsam mit Sammel-Werkzeugen auf die Erde gehauen haben, um coole Fotos aus dem Staub-Effekt zu kreieren. Auch das war so von den Entwicklern eigentlich nicht beabsichtigt, könnte aber als Feature im Spiel bleiben, wie sie im Blogpost verrieten.

Außerdem sollen bereits im Playtest viele neue Freundschaften geschlossen worden sein, was laut den Entwicklern auch der Kern des Spiels ist.

Was kann man in der Alpha bereits machen? Im Fokus der Alpha standen das Angeln, Backen, Farming, Gleiten und das Housing. Einige Einblicke in diese Aktivitäten bieten die Screenshots, die wir aus dem Blogpost von Palia entnommen haben:

Palia klingt perfekt für Fans von Animal Crossing, will faires Free2Play bieten

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Palia möchte die Nebenaktivitäten anderer MMORPGs zu ihren Haupt-Features machen. Im Fokus stehen das soziale Zusammenleben und gemeinsame Erlebnisse. Dabei versprechen die Entwickler ein faires Free2Play, bei dem die Entwickler und Spieler gemeinsam gewinnen sollen.

Kern-Inhalte des Spiels sind:

Das Housing mit tausenden verschiedenen Gegenständen. Eure Freunde sollen vorbeikommen und euch beim Dekorieren helfen können.

Aktivitäten wie Angeln, Kochen, Holzfällen oder eine eigene Farm aufbauen.

Ihr könnt das Aussehen eures Charakters ständig verändern und ihm coole Outfits verpassen.

Ihr könnt mit NPCs in der Umgebung Freundschaften und Beziehungen eingehen.

In Palia soll es zwar auch die Möglichkeit geben, gegen Kreaturen aus der Umgebung zu kämpfen, aber das soll rein optional sein. Dabei geht es vor allem um spezielle Jagd-Quests. Es wird nicht auf Klassen, sondern ein System aus verschiedenen Skills gesetzt.

Wie gefällt euch das Konzept von Palia? Und was sagt ihr zu den ersten Screenshots und Geschichten? Hättet ihr Lust, an dieser Alpha teilzunehmen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Mehr zu Palia und auch den Köpfen hinter dem MMO erfahrt ihr in diesem Artikel:

Neues MMO erinnert an Animal Crossing, wird von Blizzard-Veteranen entwickelt