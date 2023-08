Neues Free2Play-MMO möchte euch einen Wohlfühlkosmos bieten – Palia lädt zur Beta

Das gemütliche MMO Palia von Singularity Six startet in die Closed Beta. Das Spiel ist ab sofort für eine begrenzte Anzahl von Spielern verfügbar. Wie ihr bei der Beta mitmachen könnt, was das Spiel ausmacht, wann der Release kommt und welche Reaktionen es gibt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wie mache ich bei der Closed Beta mit? Ab dieser Woche lädt das mit Spannung erwartete Cozy-MMO Palia zur Closed Beta ein. Aktuell ist die Beta für eine begrenzte Anzahl an Spielern verfügbar und vorerst nur auf dem PC.

Die Einladungen zur Closed Beta laufen nach dem Zufallsprinzip. Um eine Chance auf die Closed Beta zu erhalten, erstellt einfach ein Konto auf der Website von Palia (via palia.com).

Alpha-Testspieler sind Glückspilze. Diejenigen erhalten automatisch eine Einladung zur Closed Beta und können direkt mit dem Gameplay starten. Wenn ihr euch vor dem 31. Oktober anmeldet, erhaltet ihr während der offenen Beta einen einzigartigen In-Game-Gegenstand: Die “Kilima-Gründer-Windmühle”.

Closed Beta: 02. August bis 10. August

02. August bis 10. August Open Beta: Ab 10. August

Singularity Six schickt mehrere Einladungswellen raus, um mehr Spieler in die gemütliche Welt von Palia zu schicken. Wer keine Einladung erhält, kann sich auf die Open Beta freuen. Ab dem 10. August kann jeder Spieler mit einem Palia-Konto in die Wohlfühlwelt eintauchen. Der Spielfortschritt der Beta kann später auf das finale Spiel übertragen werden.

Einen kurzen Einblick ins Spiel gibts im Video:

Wann ist der Release? Aktuell hat das Free2Play-MMO Palia für den PC noch kein festes Release-Datum. Für die Nintendo Switch soll das von Animal Crossing inspirierte Spiel im Winter 2023 erscheinen.

Cozy-MMO mit Animal Crossing Flair

Für wen ist Palia interessant? Wer ein gemütliches und soziales Gameplay sucht, für den ist Palia vermutlich das richtige MMO. Palia bietet ein entspanntes und entschleunigtes Gameplay, bei dem ihr euch Zeit lassen könnt. Palia richtet sich vor allem an Spieler, die gerne in eine entspannte virtuelle Welt eintauchen und soziale Interaktionen genießen möchten – anstatt sich auf hektische Kämpfe und Quests zu konzentrieren.

Es bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Möglichkeiten, um Freundschaften mit NPCs und anderen Spielern zu schließen. Der Schwerpunkt liegt auf alltäglichen Aktivitäten und sozialen Interaktionen. Ihr könnt die bezaubernde Welt in eurem eigen Tempo erleben und ihre Geschichte gestalten.

Viele dieser sozialen und gemütlichen Aspekte erinnern sofort an Animal Crossing. Wenn euch also Animal Crossing gefällt, lohnt sich ein Blick auf die Welt von Palia.

Diese Aktivitäten locken in den Wohlfühlkosmos von Palia: Angeln Kochen Gartenarbeit Bergbau Crafting Farming Housing Jagd Freundschaften und Beziehungen schließen Erkunden Gildengründung



Möchtet ihr einen Anspielbericht zu Palia lesen, dann hat MeinMMO-Kollege Alexander Leitsch hier etwas für euch vorbereitet: Palia: Nach einer Stunde Gameplay bin ich mir sicher – Es ist kein klassisches MMORPG, aber genau das, was ich gerade brauche.

Wie schauen die Reaktionen aus? Die Reaktionen der Community auf Palia sind teilweise gemischt. Einige Spieler wünschen sich mehr Auswahl von Hautfarben, Körpertypen, Farben und Frisuren in der Charaktererstellung.

Rebecca-is-choom schrieb zum Beispiel auf Reddit (via reddit.com): “Warum gibt es keine Option für blasse Haut? Ich liebe es, meinen Charakter super blass und rothaarig zu gestalten. Bitte fügt mehr Hauttöne hinzu.”

Lisertan hat ein umfangreiches Feedback auf Reddit hochgeladen. Unter anderem folgende Meinung (via reddit.com): “Die NPCs machen Spaß und es hat mir Spaß gemacht, sie kennenzulernen (etwas, von dem ich dachte, dass ich es hassen würde, aber es macht Spaß).”

Einige User kommentieren die Preisgestaltung des Free2Play-MMO. RuhbarbOtherwise1391 schrieb auf Reddit (via reddit.com): “Preisgestaltung im Cash-Shop. Ich verstehe, dass es sich um ein kostenloses Spiel handelt und das Studio irgendwie Geld verdienen muss. 30 Dollar für ein Outfit? Ich fürchte, die Leute werden es nicht kaufen.”

Die Meinungen der Community sind gespalten. Was am Ende von den Entwicklern umgesetzt wird, werden wir spätestens am Release sehen.

Alle Infos zum Spiel findet ihr in unserem großen Special: Alles zum neuen MMORPG Palia: Release, Beta, Inhalte und Gameplay