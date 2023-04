Palia ist eines der ungewöhnlichsten MMORPGs in Entwicklung – Alles zu Release, Inhalten und Gameplay

In Palia sollen Elemente, die in anderen MMORPGs eher als Nebenaufgaben dienen, die Hauptbeschäftigung werden. So dreht sich alles ums Kochen, Anbauen von Nahrung, Housing oder das Schmieden guter Beziehungen zur Nachbarschaft. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige zu dem MMO.

Was ist das für ein Spiel? Palia wird von einem Indie-Studio bestehend aus alten Gaming-Veteranen von Blizzard und Riot Games entwickelt. Die haben sich Spiele wie Animal Crossing als Vorbild genommen und wollen daraus ein MMORPG kreieren:

Ihr zieht mit eurem Charakter in ein Haus und wohnt dann in direkter Nachbarschaft zu anderen Spielern, aber auch neben NPCs mit einer reichen Hintergrundgeschichte. Zu ihnen könnt ihr Beziehungen aufbauen.

Euer Haus könnt ihr mit Tausenden von Gegenständen dekorieren.

Im Spiel widmet ihr euch dann verschiedenen Aktivitäten, darunter Kochen, eine eigene Farm im Garten oder das Fangen von Insekten.

Kämpfe wird es nur in speziellen Abenteuerzonen geben. Dort dreht sich dann aber alles um die Jagd nach Wild und das Finden von versteckten Schätzen. PvP wird es gar nicht geben.

Palia soll Free2Play werden und sagt von sich selbst, dass es das “fairste Free2Play” bieten möchte.

Einen ersten Einblick in das MMO gibt euch der Ankündigungs-Trailer:

Palia befindet sich in der Alpha, doch ein Release-Datum gibt es noch nicht

Wann kommt Palia? Derzeit hat Palia noch kein festes Release-Datum. Allerdings laufen seit 2022 erste Alpha-Tests. Für welche Plattformen erscheint Palia? Palia kommt vorerst nur für den PC heraus. Wie kann man an der Alpha teilnehmen? Palia bietet keine Backer-Pakete oder garantierte Zugänge zur Alpha an. Ihr könnt euch jedoch auf der offiziellen Webseite auf einen Alpha-Key bewerben. Mit etwas Glück werdet ihr ausgewählt. Allerdings liegt auf den aktuellen Tests noch eine NDA, sodass ihr nicht über die Erfahrungen sprechen dürft. Wann startet die Beta zu Palia? Dazu gibt es bisher keine konkrete Aussage. Allerdings sollen wir noch 2023 mehr von dem Spiel zu sehen bekommen, was bedeutet, dass bis dahin die aktuelle NDA fallen könnte. Erscheint Palia auf Steam? Dazu gibt es bisher keine Aussage.

8 Life Skills und die Beziehungen zu NPCs

Wie genau sieht das Gameplay von Palia aus? Viel Gameplay gab es bisher zwar nicht zu sehen, doch die Entwickler haben bereits recht detailliert beschrieben, was ihr in dem MMORPG tun könnt.

Palia soll ein Wohlfühlspiel werden, ohne Druck und ohne Stress. Ihr betretet eine bunte Welt, die ein wenig an Zelda: Breath of the Wild erinnert. Zwar wird es PvE-Kämpfe geben, doch die sollt ihr komplett vermeiden können, wenn ihr keine Lust darauf habt.

Wer sich miteinander messen möchte, wird zudem an kleinen und abwechslungsreichen Wettbewerben teilnehmen können, etwa Koch- oder Angelduellen. Diese sind aber ebenfalls komplett optional und sollen an ein Kartenspiel am Nachmittag oder ein Rennen am Strand erinnern. Bloß kein Stress ist die Devise.

Welche Aktivitäten bietet das Spiel? Neben den oben genannten Wettbewerben und den Beziehungen zu NPCs bietet euch das Spiel vor allem 8 Life Skills, die ihr auch aus klassischen MMORPGs gewohnt seid:

Holzfällerei

Bergbau

Angeln

Kochen

Die Jagd auf Wildtiere

Die Herstellung eigener Möbel

Gardening – also der eigene Anbau von Nahrung im Garten

Insektenfangen – ein Minispiel

Ihr werdet alle Skills gleichzeitig lernen und leveln können. Es soll jeweils eine Quest geben, die euch in die Aktivität einführt. Danach steht es euch frei, sie zu nutzen oder zu ignorieren.

Hinzu kommt ein großer Fokus auf “Fashion”. Ihr sollt verschiedenste Outfits finden und anziehen können. Über ein Garderoben-System sollt ihr zudem mit wenigen Klicks euren Look ändern können. Mit der Zeit wollen die Entwickler immer mehr Outfits implementieren, wobei es dabei immer um die Optik geht. Sie werden keine besonderen Attribute oder Vorteile bieten.

Wie steht es um die Story? Ihr spielt Menschen, die in der Welt von Palia ein „legendäres Volk“ sind. Denn auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft verschwanden sie plötzlich und keiner wusste, warum. Nun sind die Menschen nach tausenden von Jahren plötzlich wieder aufgetaucht und ihr müsst euch in der unbekannten Welt ein neues Zuhause schaffen.

Allerdings soll Palia kein starkes Story-Game werden. Die Geschichte entwickelt sich eher dadurch, dass ihr Freundschaften mit NPCs aufbaut. Jeder von ihnen hat eine einzigartige Hintergrundgeschichte, wodurch ihr der Antwort auf das Verschwinden der Menschen nach und nach näher kommt.

Hier könnt ihr euch den Tag/Nacht-Wechsel von Palia anschauen:

“Wir bieten das fairste Free2Play”

Wie sieht die Monetarisierung von Palia aus? Um das MMORPG zu finanzieren, wird ein Shop eingeführt, der sich an folgende Regeln halten soll:

Es werden nur kosmetische Inhalte verkauft – zu Beginn vor allem Kleidungssets und Outfits

Ihr werdet nie für etwas zahlen können, was ihr euch auch Ingame erspielen könnt

Es wird keine Booster oder Buffs geben – hier ist den Entwicklern wichtig, dass erspielte Erfolge auch etwas bedeuten sollen

Es wird keine Lootboxen mit Zufall geben

Es wird keine Rotationen im Shop geben, sondern alles bleibt immer im Angebot

Die Entwickler verpflichten sich, immer ehrlich und offen Entscheidungen zu kommunizieren

Die Entwickler betonen, dass sie “gemeinsam mit den Spielern gewinnen” wollen. Das Team habe sich dazu verpflichtet, gute Gehälter und Sozialleistungen zu bezahlen und muss deshalb mit Palia Geld verdienen. Aber sie wollen die Spieler nicht dazu zwingen, für etwas bezahlen zu müssen. Das Ziel sei es, die Spieler zu finden, die “gerne Geld ausgeben”.

Mit Kuchenbacken konnten die Tester die Server zerstören

Wie liefen die Alpha-Tests bisher? Bisher sollen sich über 600.000 Personen auf Alpha-Tests von Palia beworben haben (via Twitter). Das ist eine stolze Zahl. Da auf den Tests jedoch eine Verschwiegenheits-Vereinbarung liegt, gibt es nur wenige Aussagen zu den Tests.

Die Entwickler erzählen jedoch unregelmäßig in ihrem Blog kuriose Geschichten.

So hat der Spieler Berry mit Freunden zusammen in der Alpha 2 Kuchen gebacken. Sehr viele Kuchen. Bei 1.023 von diesen süßen Zuckerbomben soll dann das Spiel zusammengebrochen sein. Ein Fehler, der künftig behoben werden soll.

Zudem haben die Spieler gemeinsam mit Sammel-Werkzeugen auf die Erde gehauen, um coole Fotos aus dem Staub-Effekt zu kreieren. Auch das war so von den Entwicklern eigentlich nicht beabsichtigt, könnte aber als Feature im Spiel bleiben, wie sie im Blogpost verrieten.

Was sagt ihr zu Palia? Spricht euch das Konzept an oder braucht ihr Kämpfe und PvP in einem MMORPG? Schreibt es gerne in die Kommentare.

