Palia macht Animal Crossing zu einem MMO – Verrät jetzt neue Details zu Gameplay und möglichen Kämpfen

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO „Palia" wissen müsst – in 2 Minuten

Was haltet ihr von Palia? Wie findet ihr die Idee, ein MMORPG zu machen, das sich ausschließlich auf die entspannten Aspekte fokussiert? Werdet ihr es spielen oder gehört vielleicht sogar zu den Alpha-Testern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wer Interesse an Palia hat, kann sich mit seiner E-Mail-Adresse über den Sign Up Button oben rechts auf der Website registrieren und erhält Infos, sobald sich etwas tut.

Palia möchte ein soziales MMO sein und richtet sich an Spieler, denen Animal Crossing, Stardew Valley und Co. gefallen. Die wichtigsten Features sind:

Ihr spielt Menschen, die in der Welt von Palia ein „legendäres Volk“ sind. Denn auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft verschwanden sie plötzlich und keiner wusste warum. Nun sind die Menschen nach tausenden von Jahren plötzlich wieder aufgetaucht und ihr müsst euch in der unbekannten Welt ein neues Zuhause schaffen.

Ein paar kleine Wettbewerbe wird Palia dennoch beinhalten. Diese vergleichen die Entwickler mit Kartenspielen am Nachmittag oder einem Rennen am Strand. Nur kein Stress.

