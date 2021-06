Palia stellt die gemütlichen Aspekte eines MMOs in den Vordergrund. Statt dauernd riesige Monster zu bekämpfen und durch stickige Dungeons zu kriechen, sollt ihr in Palia lieber ein eigenes Haus errichten und die Nachbarn kennenlernen. Dabei richtet das Spiel an Fans von Animal Crossing, Stardew Valley und erinnert optisch an Breath of the Wild. Entwickelt wird es von Singularity 6, einem Studio gegründet von Veteranen von Riot Games und Blizzard. Eine Pre-Alpha soll noch 2021 starten, der Release soll innerhalb der nächsten 3 Jahre stattfinden.