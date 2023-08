Palia: Uralte Batterie – So löst ihr das Rätsel um die Quest

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Palia startete am 10. August in die offene Beta und kann seitdem von jedem gespielt werden. Zwar ist es ein Cozy-MMORPG, das zudem komplett auf Kämpfe verzichtet, aber es gibt etliche Rätsel und Aufgaben zu lösen.

In einem anderen Guide haben wir euch etwa verraten, wie ihr schnell an Kupfer und Silber kommen könnt:

Wie löst man die Quest? Ihr erhaltet die Quest von Jina in eurem Haus und euer Auftrag ist es, tiefer in die Kammer zu gelangen. Dies ist Teil der Main-Quest, die ihr erledigen müsst, um die Story voranzubringen.

Im Cozy-MMO Palia gibt es etliche Quests und Rätsel, deren Lösung nicht ganz einfach ist. In diesem Guide dreht sich alles um die Uralte Batterie (engl. Ancient Battery). Wir verraten, was ihr tun müsst.

