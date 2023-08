Palia: Alte Münze – Guide zur Quest

Das Release-Datum des Coop-Shooter Synced wurde veröffentlicht. MeinMMO zeigt euch den neuen Trailer und was euch in SYNCED erwartet. Auf der gamescom 2023 wurde ein neuer Trailer für den...

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Geht dann auch die nächste Treppe runter und ihr kommt in einem Raum mit einer großen Phoenix-Statue an. Lauft um die Statue herum und ihr solltet eine leuchtende Vase sehen. Interagiert mit ihr und ihr startet die Quest.

Wo bekomme ich die Quest? Falls ihr die Quest noch nicht gestartet habt, begebt euch zur überfluteten Festung in Bahari Bay. Um die alte Münze zu finden, müsst ihr ins Innere der Festung gelangen. Das schafft ihr, indem ihr die bewachsenen Säulen hochklettert oder von dem kaputten Wasserweg auf die Mauer springt. Lauft an der Mauer entlang die Treppe runter und von dort aus einfach den Weg entlang.

Möchtet ihr die Quest „Alte Münze“ in Palia abschließen, müsst ihr eine kleine Schatzsuche in Bahari Bay absolvieren. Wir zeigen euch, wie das geht.

Insert

You are going to send email to