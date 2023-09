Palia: Auf der Suche nach Antworten – Quest Guide

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Interagiert mit diesem, um den letzten Brief des Leuchtturmwärters zu erhalten. Lest das letzte Schriftstück, um die ganze Geschichte der beiden zu erfahren und die Quest erfolgreich abzuschließen.

Euer Ziel ist der große Felsen direkt am Aquädukt. Macht am besten auf der Säule, aus der ein Baum wächst, einen Zwischenstopp und fliegt von dort aus weiter zum Felsen. Klettert gegebenenfalls etwas nach oben und ihr solltet einen leuchtenden Erdhaufen finden.

Faadhil verrät euch in der dritten Nachricht grob, wo ihr als Nächstes suchen müsst. Am einfachsten gelangt ihr zu der Stelle, wenn ihr wieder hoch zum Leuchtturm lauft und dann von dort Richtung Norden fliegt.

In dieser kurzen Übersicht zeigen wir euch, wie ihr die Quest „Auf der Suche nach Antworten“ in Palia löst.

