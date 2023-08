Palia Guide: Kupfererz und Silbererz finden

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Wer Palia übrigens ausprobieren möchte, muss nicht mehr lange warten. Am 10. August startet die Open Beta, an der alle teilnehmen können, die sich registrieren.

Was wird aus Stein? Stein lässt sich in der Schmiede zu Steinziegeln verwandeln. 2 Steine ergeben einen Ziegel. Die Steinziegel werden vor allem beim Hausbau gebraucht.

Was wird aus Silbererz? Silbererz lässt sich in der Schmiede zu Silberbarren verarbeiten. 5 Erze ergeben auch hier wieder einen Barren. Aus dem Barren lassen sich ebenfalls Möbel herstellen.

Was wird aus Kupfererz? Aus Kupfererz stellt ihr Kupferbarren her. 5 Erze ergeben einen Barren. Diese benötigt ihr für die Verbesserung von Werkzeugen oder zur Herstellung von Dekorationen und Möbeln.

Insgesamt gibt es über 50 Orte, an denen ihr Kupfer finden könnt, meist am Fuße von Bergen oder in der Nähe von Felsen. Auf dieser Karte findet ihr alle Orte, an denen ihr Gestein abbauen könnt. Wir haben euch alle Lehm-Adern mit einem blauen und alle anderen Erze mit einem grünen Punkt versehen. Alle Nicht-Markierten Gesteine sind Kupferadern.

Wo finde ich die Erze? Grundsätzlich findet ihr Kupfererz, Silbererz und auch Steine in der Region Kilima, in der ihr auch direkt mit eurem Charakter startet. Dabei gibt es einige Besonderheiten:

In Palia benötigt ihr verschiedene Materialien für die Herstellung von Werkzeugen, Möbeln und anderen Gegenständen. In diesem Guide erklären wir euch, wo ihr Kupfererz, Silbererz und Stein finden könnt.

Insert

You are going to send email to