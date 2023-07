Das neue MMORPG Palia startet im August in die Beta, ihr behaltet sogar euren Fortschritt

In wenigen Wochen startet Palia in die Beta, bei der sogar euer Fortschritt fürs spätere Spiel gespeichert wird. Zudem könnt ihr euch niedliche Items fürs Spiel sichern. Was ihr dafür tun müsst und wie ihr euch für die Beta anmelden könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Palia ist ein neues MMORPG, das sich Spiele wie Animal Crossing als Vorbild nimmt. Sogar in den Trailern wirbt das Spiel damit, euch ein „cozy Leben“ ermöglichen zu wollen.

Die Kernelemente des Spiels bestehen aus Aktivitäten, die in MMORPGs in der Regel als Nebenbeschäftigung gelten. Dazu gehören Aufgaben wie Anbau verschiedener Nahrungsmittel, das Schmieden von Werkzeugen, Pflege des Hauses, Angeln, Holzfällen und Kochen.

Anfang August geht das MMO zunächst in eine geschlossene und dann in eine offene Beta. Der Gameplay-Fortschritt wird dabei ins Spiel übernommen.

In dem Video bekommt ihr einen kleinen Einblick zu Palia:

Infos zur Beta und den Ingame-Belohnungen

Wie kann ich an der Beta teilnehmen? Laut Website besteht der erste Schritt darin, sich einen Account für Palia einzurichten. Darüber könne man dann auch das Spiel herunterladen, sobald es verfügbar sei(via palia.com). Wenn man zur geschlossenen Beta eingeladen wird, erhält man eine E-Mail.

Wann läuft die Beta? Die Server der geschlossenen Beta öffnen am 2. August um 19 Uhr für alle Spieler, die nach einer Anmeldung eine Einladung zu Palia erhalten haben. Die offene Beta startet am 10. August um 19 Uhr, dort kann dann jeder teilnehmen, der sich angemeldet hat.

Die Entwickler machen darauf aufmerksam, dass es in der Beta natürlich noch zu Fehlern kommen kann. Auch motivieren sie die Spieler dazu, ihre Freunde in Palia mitzubringen. Dafür gebe es ein „Refer-A-Friend-Program“.

Was ist das für ein Programm? Wenn ihr Freunde für Palia werbt, bekommt ihr zusätzliche Ingame-Belohnungen. Ab sofort könnt ihr 5 Freunde werben und euch 5 Goodies sichern. „Sobald euer geworbener Freund ein Konto erstellt, erhaltet ihr eure Belohnung direkt in euren Briefkasten im Spiel!“ (via palia.com).

Diese Belohnungen könnt ihr erhalten (via palia.com)

Folgende Items könnt ihr dadurch erhalten:

eine Finding Friends Chapaa-Mütze

ein Finding Friends Chapaa-Plüschtier

ein Finding Friends Chapaa-Outfit

einen Finding Friends Chapaa-Springbrunnen

einen Finding Friends Chapaa-Gleiter

Wie werbe ich Freunde an? Nach einer Registrierung für Palia könnt ihr Freunde über den Menüpunkt „Einen Freund anwerben“ auf eurer Accountseite über einen Link einladen. Die Freunde, die sich darüber einen Account erstellen, erhalten einen Obstkorb als Deko-Gegenstand fürs Spiel.

Ihr selbst schaltet dabei nach und nach die genannten Belohnungen frei:

Weitere Infos zu Palia, der Beta und den Belohnungen findet ihr auf der Website. In einem Livestream auf Twitch und YouTube am 18. Juli wird man einen einstündigen Einblick in das Gameplay von Palia erhalten.

Der bislang erworbene Fortschritt wurde nach jedem Spieltest gelöscht. Das sei jetzt laut dem Entwickler anders: Der Fortschritt werde ab der geschlossenen Beta ins spätere Spiel übernommen. Damit wollen sie die Spieler dazu motivieren, sich in Palia viel Zeit zu nehmen, ihre Fantasie auszuleben, ohne, dass etwas verloren gehe.

Vor der Beta, am 25. Juli, findet ein letzter Stresstest für Palia statt. An diesem können allerdings nur die Spieler teilnehmen, die schon vorher teilgenommen, oder sich für einen vorigen Stresstest angemeldet haben.