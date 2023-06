Neues MMORPG sieht aus wie das süße Animal Crossing, lädt nur 200.000 Leute zum Test ein – Aber ihr müsst schnell sein

Palia ist ein neues MMORPG, das in seinem Aufbau stark an Dauerbrenner wie Animal Crossing und Stardew Valley erinnert. Im Juli starten die Entwickler einen neuen Playtest. Wir zeigen euch, wie ihr dabei sein könnt.

Was ist das für ein Test? Palia geht mit seinen Tech-Tests in die dritte Runde und das bereits am 6. Juli. Und tatsächlich auch nur am 6. Juli. Der Test läuft nur für vier Stunden.

Mitmachen dürfen diesmal ganze 200.000 Fans, die sich noch bis zum 30. Juni für den Test anmelden und dann mehr oder minder zufällig ausgelost werden.

Einen garantierten Platz gibt es dafür auch bei dieser Menge an Fans nicht, denn für den 1. Playtest hatten sich damals satte 600.000 Leute angemeldet, wie die Entwickler über Twitter teilten.

Der Test soll die technische Stabilität von Palia auf die Probe stellen. Daher rechnet nicht mit einem fertigen Spiel, sondern eher mit einem großen Chaos, visuellen Bugs und auch mit Abstürzen. Deswegen ist die Zeit des Tests so kurz, die Entwickler wollen damit bezwecken, dass die 200.000 Leute auch wirklich möglichst gleichzeitig online sind.

Was Palia so besonders macht, seht ihr in diesem Video:

Wie könnt ihr mitmachen? Geht auf die Website von Palia und meldet euch einfach dafür an. Dazu habt ihr bis zum 30. Juni Zeit. Danach habt ihr die Möglichkeit, eine kurze Umfrage auszufüllen. Die Entwickler versichern, dass es eure Chance, einen Zugang zu bekommen, verbessert, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmt.

Einen sicheren Zugang zu dem Test haben übrigens alle Spieler, die bereits zu einem der beiden vorherigen Playtests eingeladen waren. Gehört ihr dazu, könnt ihr euch also entspannt zurücklegen, euer alter Account funktioniert noch.

Wenn ihr euch neu anmeldet und für den Test ausgesucht werdet, erhaltet ihr demnächst eine E-Mail und könnt euch dann einen Account erstellen. Mehr ist dann nicht nötig.

Neuer Test, aber keine neuen Infos

Warum gibt es keine neuen Informationen? Genau wie die vorherigen Tests steht auch der 3. Playtest unter einer NDA. Das bedeutet, dass Teilnehmer des Tests zwar mehr wissen als vorher, das aber nicht teilen dürfen.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass es streng verboten ist, Videos oder Screenshots zu machen oder zu teilen, selbst darüber reden oder schreiben ist nicht erlaubt. Wenn ihr also nicht zu den glücklichen Teilnehmern gehört und sich keiner von genau diesen verplappert, müssen wir uns weiter gedulden, um an neue Infos zu kommen.

Doch was wir bisher wissen, klingt gut. Denn unter anderem versprechen die Entwickler: “Wir bieten das fairste Free2Play”.

Was haltet ihr von Palia? Versucht ihr euer Glück bei dem Playtest? Oder ist ein MMORPG ganz ohne Kämpfe nichts für euch? Seid ihr Animal-Crossing-Fan und bereits gehyped, das tolle Konzept als MMO zu erleben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung!

