Das Wohlfühl-MMORPG Palia setzt auf NPCs wie in Stardew Valley – Lernt sie kennen und lieben

Was sagt ihr zu Palia? Freut ihr euch auf das MMORPG? Habt ihr schon einen NPC ins Auge gefasst, den ihr dann daten wollt? Oder ist die ganze Romantik-Sache eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Ihr spielt Menschen, die in der Welt von Palia ein „legendäres Volk“ sind. Denn auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft verschwanden sie plötzlich und keiner wusste warum. Nun sind die Menschen nach tausenden von Jahren plötzlich wieder aufgetaucht und ihr müsst euch in der unbekannten Welt ein neues Zuhause schaffen.

Es soll kein starkes Story-Game werden , wie die Entwickler bereits verraten haben. Dennoch wollen sie gemeinsam mit ihrer Community in Palia eine Geschichte erzählen, was unter anderem über die Charaktere passiert.

Was ist Palia für ein Spiel? Bei Palia handelt es sich um ein Cozy-MMORPG , das sich derzeit in Entwicklung befindet. Aktivitäten wie Kochen, Holzfällen, Steine hacken, Angeln, Käfer jagen oder Farming gehören zu den Kern-Inhalten – auch Housing ist ein wichtiges Feature.

Palia ist ein kommendes MMORPG, das ganz viel Entspannung bieten will. Vor kurzem haben die Entwickler Singularity 6 enthüllt, dass ihr NPCs kennenlernen und daten könnt. Ähnlich wie in dem beliebten Farm-RPG Stardew Valley.

