In New World könnt ihr bald Zyklopen schlachten für besondere Event-Ausrüstung – Doch ihr müsst schnell sein

Freut ihr euch schon auf spannende Bosskämpfe und coole legendäre Waffen? Welches Ausrüstungsteil reizt euch am meisten? Wollt ihr die benannten Items ebenfalls haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Nach 8 Tagen habt ihr dann alle davon gesammelt. Ihr müsst euch also an den meisten Tagen des Events einloggen und die Zyklopen besiegen, wenn ihr keins der Items verpassen wollt.

Ihr könnt den Bossen mehrmals am Tag gegenübertreten. Wer mehr als 1.000 Schaden an den Level-66-Monstern anrichtet, erhält die Belohnung.

Das Event “Crassus’ Vermächtnis” startet in New World am 21. Februar und geht bis zum 07. März 2023. In diesem Zeitraum könnt ihr die Weltbosse Lucanos und Decimus besiegen – Zyklopen, die von General Crassus geschickt wurden.

