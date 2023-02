Mit nur einer Zeile Text könnt ihr die nervigen Ladezeiten in Lost Ark drastisch verkürzen – So funktioniert’s

Ob man Lost Ark nach über einem Jahr nun gut oder schlecht findet, da spalten sich wohl die Geister. Von allen bemängelt werden allerdings die langen Ladezeiten und Ruckler beim Spielen. Für die gibt es jedoch eine einfache Lösung, sofern euer System das hergibt.

Was ist das Problem in Lost Ark? Lost Ark hat eine große Welt, die aber nicht ganz offen ist. Das heißt, zwischen den verschiedenen Gebieten müsst ihr häufig hin und her reisen und habt dabei immer einen kurzen Ladebildschirm.

Doch damit nicht genug, wenn ihr in die neue Karte ladet, habt ihr meistens das Problem, dass ihr einige Sekunden lang kaum agieren könnt. NPCs laden nicht, weitere Texturen fehlen und ab und zu könnt ihr euch nicht einmal bewegen, während sich die Welt um euch herum zusammenbaut.

Das nervt gehörig. Vor allem beim Betreten eurer Festung steht das Bild oft sekundenlang still. Dabei geht auch die ganze Motivation flöten, seine Insel schön zu gestalten, denn mit jeder neuen Dekoration, wächst die Ladezeit noch weiter.

Auch bei den täglichen Aufgaben ist das nervig. Macht ihr häufig eure Silber-Dailies auf der Lopang-Insel, müsst ihr oft teleportieren. Obwohl ihr dann nur mit einem NPC sprechen müsst, um die Quest zu beenden, dauert es oft lange, bis der überhaupt da ist.

Auch auf der Witcher-Insel ist das Nachladen ein Problem:

Eine Option ändert alles: Der Trick, um diese nervigen Nachlader zu beseitigen, liegt tatsächlich in der Engine selbst. Denn Lost Ark läuft in der beliebten Unreal Engine, und der kann man, gemütlich und direkt über Steam, sogenannte Start-Optionen mitgeben.

Dazu sucht ihr Lost Ark in eurer Steam-Liste, macht einen Rechtsklick darauf und klickt auf “Eigenschaften”. Im nun offenen Fenster findet ihr die leere Textzeile “Startoptionen”, und genau dort wird es interessant.

Hier schreibt ihr nun folgenden Text hinein: -notexturestreaming

Danach könnt ihr das Fenster schließen und eine deutlich angenehme Perfomance in Lost Ark genießen, wenn euer PC das Ganze auch stemmen kann.

Kann das auch für Probleme sorgen?

Was macht die Option genau? Das sogenannte „Texture Streaming“ in der Unreal Engine sorgt dafür, dass die Texturen im Spiel nicht sofort in voller Auflösung geladen werden. Erst, wenn ihr euch den Dingen nährt, laden die Texturen schließlich nach.

Das sorgt in Lost Ark dann häufig für die nervigen Ladezeiten beim Betreten einer neuen Karte. Die Start-Option schaltet dieses Texture Streaming ab. Dadurch lädt Lost Ark schon im Ladebildschirm alle Texturen der neuen Karte in voller Auflösung und die nervigen Ruckler sind Geschichte.

Im Gegenzug habt ihr dafür minimal längere Ladezeiten, bevor ihr die Karte betretet. Mit einer schnellen SSD fällt das jedoch kaum auf. Im Blick behalten solltet ihr aber auch euren Grafikspeicher und euren RAM. Beides wird ohne Texture Streaming entsprechend mehr beladen.

Kann das zu Problemen führen? Auf einem modernen System eigentlich nicht. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass Texture Streaming gut für euch ist, je älter oder weniger leistungsfähig eure Hardware ist. Hier wird eure schwache Grafikkarte dann mehr belastet, als sie sollte. Das kann zu weniger FPS oder gar Abstürzen führen.

Andersherum nervt euch die Option mehr, wenn ihr aktuelle und starke Hardware nutzt. Ihr müsst also ein wenig abschätzen und testen, ob sich das Ausschalten von Texture Streaming tatsächlich für euch lohnt. Wirklich passieren kann aber nichts.

Im schlimmsten Falle stürzt euer Spiel ab, weil ihr nicht genug Speicher zur Verfügung habt. Dann fordern die Texturen ohne das Streaming mehr von eurem System, als es geben kann. Passiert das öfter, solltet ihr das Streaming also wieder aktivieren.

Abseits davon gibt es aber nichts weiter zu beachten. Die neuen, schnellen Ladezeiten sind übrigens mit ein Grund dafür, warum MeinMMO-Autor Mark Sellner Lost Ark 1 Jahr später noch mehr liebt, als vorher.